[P] Un super camion a pornit în turneul național OMV MaxxMotion 100plus, alături de piloții Napoca Rally Academy

Potrivit profesorilor din Cluj, „calitatea carburantului este principalul factor care influențează arderile interne, ceea ce poate afecta viata motorului. În cazul unor arderi incomplete, se pot dezvolta depuneri de carbon pe supapele de admisie. În plus, din cauza acestora, se poate deteriora raportul de admisie dintre aer și carburant în motor, iar performanțele mașinii vor avea de suferit. Tocmai de aceea, carburantul OMV MaxxMotion 100plus are o eficiență crescută și asigură funcționarea optimă a motorului, demonstrând astfel o contribuție importantă la prelungirea duratei de viață a motorului."„Ceea ce ne motivează este dorința de a le oferi clienților noștri, în permanență, cei mai performanți carburanți, alături de o gamă variată de produse și servicii de cea mai înaltă calitate, în linie cu promisiunea brandului OMV – We care more. Tocmai de aceea, ne bucurăm că avantajele calitative înregistrate până acum de benzina OMV MaxxMotion 100plus sunt confirmate și de specialiștii Universității Tehnice din Cluj", a declarat Decebal Sorin Tudor, Retail Manager OMV Petrom.Universitatea Tehnică din Cluj a făcut publice rezultatele experimentului științific, în cadrul căruia au evaluat impactul combustibilului asupra motorului mașinii. Rezultatele studiului au confirmat, așadar, faptul că benzina de performanță OMV MaxxMotion 100plus reduce considerabil cantitatea de sedimente depozitate pe valvele motorului.„În cadrul cercetării, am testat performanțele carburanților măsurând depunerile din motor pe trei cicluri diferite. Primul ciclu fost alimentat cu benzină neaditivată, cel de-al doilea a fost alimentat alternativ cu benzină neaditivată și, ocazional, cu benzină de performanță OMV MaxxMotion 100plus, iar cel de al treilea a fost alimentat exclusiv cu benzina de performanță OMV MaxxMotion 100plus. Motoarele respective au fost supuse unui efort echivalent cu parcurgerea a 3.000 de kilometri, cu condiții variate de trafic, atât urban cât și în afara orașului, conforme cu distanța medie parcursă de un șofer român în anotimpul estival. Rezultatele finale au arătat că motorul alimentat doar cu benzina de performanță OMV MaxxMotion 100plus a redus cu 93% depunerile de pe supapele de admisie, comparativ cu alte benzine neaditivate", a declarat Bogdan Varga, Profesor PhD. Habil. Eng., Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice Cluj Napoca.