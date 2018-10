INTERVIU Frederic Laluyaux, președinte și CEO - Aera Technology: Eu cred că copiii noștri vor trăi într-o lume cu totul diferită. Cred că mare parte din ceea ce învață copiii mei astăzi la școală va fi irelevant în viitor

Articol susținut de Aera Technology

Spuneți-ne câteva lucruri despre Aera. Cum a început totul, care este istoria și cultura companiei?





Frederic Laluyaux, președinte și CEO - Aera Technology : Aera este o companie de software fondată în Mountain View, în Silicon Valley. Conceptul a fost lansat în urmă cu 18 luni. La acea vreme, prioritatea noastră era o altă companie, FusionOps, care a existat vreme de mai mulți ani.





Cred că în spatele culturii stă, de fapt, o viziune. Felul în care companiile operează și modul în care oamenii din companiile mari lucrează este pe cale să se schimbe. Cam asta ar fi viziunea. În ultimii 40 de ani, orice mare companie din lume s-a bazat pe 4 sau 5 sisteme, fie că vorbim de Oracle, ori de Microsoft.





Aera crede într-un lucru: abilitatea de a regândi complet felul în care sunt luate deciziile și modul în care acestea sunt puse în practică în companiile mari. Iar, această cultură izvorește din convingerea că putem schimba modul în care companiile lucrează și convingerea că putem avea acest impact asupra lor. Încrederea că totul este posibil.





Noi operăm precum o companie globală, chiar dacă suntem încă mici. Deciziile pe care le luăm sunt aceleași, indiferent că vorbim despre București, Cluj, Munchen, Paris sau Mountain View. Este foarte important să construim o echipă globală, multiculturală. Clienții noștri sunt reprezentați de companii mari, care operează în jurul lumii, iar noi trebuie să fim acolo, alături de ei. Așadar, putem spune că această cultură din spatele Aera nu se rezumă doar la crearea anumitor lucruri. Trebuie să muncești din greu, să muncești inteligent și să fii un om de echipă - acestea sunt lucrurile care fac compania una globală.







Go big, go globally or go home. (Fii mare, fii global sau du-te acasă)





Fred: Go big or go home, da. Nu avem de ales, pentru că atunci când te lovești de o problemă majoră, e vorba fix despre asta: go big or go home. Avem o viziune în care credem, după care ne ghidăm. Am reușit sa obținem o finanțare de 50 de milioane de dolari destul de repede după înființarea companiei Aera. Sunt o gramadă de bani care ne oferă posibilitatea să devenim mari, însă nu prea avem voie să greșim.





Cât de accelerată este evoluția AI-ului (Inteligenței Artificiale)?





Fred: Cred că suntem de abia la început. Uită-te la Amazon: este o companie care a apărut nu cu mult timp în urmă și deja valorează un trilion de dolari. Ceea ce este o nebunie!





Am fost la o conferință în SUA acum câteva săptămâni, unde am vorbit cu câteva companii farmaceutice, care spuneau că ceva se va întâmpla, ceva va schimba industria farmaceutică. Este vorba despre modul în care medicamentele sunt concepute, fabricate, dar și livrate pacientului. Fiecare industrie în parte este depășită, iar șoferul din cealaltă "mașină" este însăși inovația, tehnologia.





Astfel, acum poți înțelege ce își dorește consumatorul înainte ca acesta chiar să își dorească un lucru anume. Iar aceasta este o tendință ce nu se bazează pe tehnologie, ci pe realitate. Este absolut normal să prevezi problemele clienților tăi înainte ca acestea să apară, iar AI-ul poate permite realizarea unui astfel de proces. Când a apărut internetul, oamenii spuneau că acesta va avea o ascensiune pentru câțiva ani și apoi va începe să scadă. Dar acest lucru nu s-a întamplat ci, din contră, a schimbat lumea. Consider că Inteligența Artificială va face exact același lucru.





Așadar, dacă lucrezi pentru o companie și observi că îți vin comenzi fără inventar atașat, vechea metodă de a rezolva problema era să folosești Excel sau alte instrumente. Dar Aera simplifcă procesul și te ajută să economisești timp. Sistemul îți face niște recomandări și tu trebuie doar să îți dai acceptul. Apoi, toată munca pe care ai fi depus-o prin metodele tradiționale este acum făcută automat.





Ne îndreptăm de la o perioadă în care munca este făcută de persoane și susținută de mașinării, către o eră în care munca este făcută de mașinării controlate de oameni, iar această tendință este de neoprit.







Care este misiunea companiei Aera?





Fred: Ne îndreptăm de la o eră a automatizării tranzacționale, către o eră a automatizării cognitive. Automatizarea cognitivă reprezintă, practic, mecanizarea felului în care sunt luate și executate deciziile. Să ne gândim la Siri sau Alexa care ne ajută acasă: închid lumininile, pornesc muzica etc. Avem nevoie de același lucru și la locul de muncă, ceva ce va face treabă pentru tine. Asta numim noi automatizare cognitivă. Așadar, misiunea noastră este să construim tehnologia care permite automatizarea cognitivă, să construim o tehnologie care va permite unei companii să se autogestioneze.





Să vorbim puțin și despre conceptul de "geamăn digital". Aera învață din felul în care iei decizii și le imită. Practic, tu devii antrenorul. Întrebarea este: cine va fi cu adevărat proprietarul geamănului digital? Adică tu antrenezi robotul, geamănul digital, care de fapt lucrează ca tine, pe de o parte, pe de altă parte, este compania care deține dreptul asupra AI-ului.





Este destul de interesant felul în care învață aceste computere. Imaginea pe care o folosim destul de des pentru Aera este aceea de companie care se autogestionează și dacă te gândești la asta… dacă te gândești la o mașină, care este sistemul său de operare? Sistemul de operare al unei mașini este omul, șoferul. Practic, în cazul tehnologiei care se autogestionează, noi digitalizăm sistemul de operare al unei mașini. Noi punem într-un model de computer abilitatea de a simți, a vedea sau a auzi.





Cred că în februarie 2018 mașinile de la Google care se conduceau singure au atins borna de 8.000.000 de km. Dar nu au reușit acest lucru cu o singură mașină ci cu mult mai multe, iar de fiecare dată când o mașină învăța ceva, experiența era pasată către celelalte mașini. De aceea suntem atât de entuziasmați de ceea ce facem, deoarece odată ce ai învățat un robot, care are inteligență artificială, să realizeze un anumit proces în comapanie, el va transmite informația instantaneu către toți roboții de peste tot din lume.





Ceea ce mă sperie, ce mă interesează și mă intrigă în același timp, va fi momentul în care vom vedea acest fenomen răspândindu-se în masă și întreaga lume se va schimba. Cândva vom avea mașini care se conduc singure, imediat ce Google va găsi soluția care va permite să avem astfel de vehicule autonome. Și atunci, nimeni nu va mai trebui să învețe să conducă vreodată.





Transformarea pe care o va aduce acestă tehnologie în lume va fi destul de dramatică. Și atunci noi va trebui să evoluăm, la fel și companiile și modul nostru de lucru. Eu cred că copiii noștri vor trăi într-o lume cu totul diferită. Cred că mare parte din ceea ce învață copiii mei astăzi la școală va fi irelevant în viitor.

Fred: Vorbim despre acest asistent care știe ce se întâmplă în timp real și este conectat la toate sistemele noastre tranzacționale. Astfel, el înțelege în timp real cum se desfășoară afacerea, surprinde diversele probleme, știe cum să preconizeze și să prevină ceva rău. Noi folosim știința datelor pentru a lua măsuri și a face predicții. Numim acest demers înțelegere - preconizare - prevenire și acțiune. Partea de acțiune este foarte importantă, deoarece te ajută să economisești timp, dar și faptul că problemele pot fi detectate oricând, sistemul funcționând 24 de ore din 24, 7 zile din 7.





La anumite intervale de timp, primești un mesaj prin care ești informat despre toate acțiunile pe care Aera le-a luat. Și de fiecare dată când întroduci excepții în sistem sau schimbi acțiunile luate de AI, Aera va învăța din experiența ta.





Câți angajați are Aera acum în România și câți credeți că vor fi în viitor?





Fred: Este foarte interesant pentru că aici sunt câteva companii celebre foarte mari. Acest lucru oferă unui angajat șansa de a avea tot felul de beneficii și facilități. Ceea ce oferim noi este puțin diferit. Oferim inginerilor și consultanților care muncesc în cadrul companiei șansa de a lucra cu o tehnologie nouă , într-un domeniu aflat în plină expansiune. Codul pe care îl scriem aici este cel folosit de utilizatorii finali și nu există nicio diferență între codul dezvoltat aici sau cel scris în SUA.





Scopul meu este să mă asigur că le oferim persoanelor potrivite, dezvoltatorilor sau consultanților care sunt pasionați de ceea ce facem la Aera, un mediu de lucru cât mai bun și cât mai plăcut.





Foarte multe companii, care activează în zona tehnologiilor, se plâng că nu găsesc forța de muncă calificată pentru a ocupa posturile de muncă vacante. Este chiar atât de greu să găsești candidatul potrivit?





Fred: România, pentru mine, nu este cu nimic mai diferită față de oricare altă țară. Lumea s-a aplatizat, distanțele s-au micșorat. Poti să fii în India și să auzi același lucru, poți să fii în Franța sau oriunde alt undeva și să auzi că există o lipsă a forței de muncă calificate. Până la urmă contează să îți definești identitatea companiei. Să explici clar cine ești și ce faci, și să încerci să nu te bați cu Google sau Facebook. E o luptă pe care nu o vei câștiga. Ele sunt cele mai mari companii din lume, nu doar din industrie, ci din lume. Așadar, nu am cum să concurez cu Google la pachetele de beneficii oferite angajaților. Dar pot să spun foarte clar cine suntem noi cei de la Aera, ce facem și să le oferim noilor angajați șansa de a lucra într-un mediu excelent, alături de o echipă grozavă, în proiecte foarte mari.











Ce posturi sunt disponibile în cadrul companiei Aera?





Fred: Cautăm oameni care știu ce vor și sunt pasionați de acest domeniu al tehnologiei. Dacă vorbim efectiv de locuri de muncă , Aera caută să angajeze ingineri de software, ingineri de baze de date, dezvoltatori backend și front end, data scients, dezvoltatori de aplicații și nu în ultimul rând, consultanți. Sunt foarte mulți consultanți care lucrează în cadrul companiei și se asigură că Aera va fi ceea ce trebuie pentru clienții noștri.

Numesc generația noastră "generația laptop" pentru că petrecem între zece și douăsprezece ore pe zi lucrând pentru o companie, încercând să comunicăm, să găsim răspunsuri diverselor întrebări, rezolvând probleme la nesfârșit. Ei bine, asta este ceea ce face Aera. Avem aceste aptitudini, acei factori care vor face treaba pentru tine, ajutându-te să devii mai eficient și să economisești timp.Fred: Acum avem în jur de 60 de angajați. Aș spune că până la sfârșitul anului următor, vom putea avea peste 110 angajați în București și în jur de 40 în Cluj. Suntem într-o creștere accelerată și avem posibilitatea să creștem chiar mai mult. Vom vedea.Suntem parte dintr-un grup global, grup care se dezvoltă rapid și căutăm oameni pasionați de ceea ce fac. Dacă încă nu te-ai hotărât între a construi o aplicație pentru o rețea socială sau a lucra la Aera, înseamnă că nu ești persoana potrivită pentru noi. Dacă lucrezi în Aera, înseamnă că deja ai o pasiune pentru date, pentru AI, o pasiune pentru a schimba lumea, chiar dacă asta sună puțin cam clișeistic.