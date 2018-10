Eugen Teodorovici confundă companiile de stat cu structurile bugetare

Aceste companii de stat au fost obligate și în 2017, și în 2018, să vireze sub formă de dividende minim 90% din profituri. Anul trecut, au fost forțate să distribuie sub formă de dividende suplimentare chiar și rezervele. Cele mai mari profituri sunt obținute de companiile energetice, care virează peste 2 miliarde de lei la buget sub formă de dividende.În condițiile în care angajații companiilor nu sunt bugetari, aceștia nu pot face obiectul unei restructurări a aparatului bugetar, așa cum a anunțat Teodorovici."Ne dorim cu toţii o administraţie şi centrală şi locală eficientă. Asta înseamnă ce? Să ai oameni nu foarte mulţi, exact cât trebuie, mai bine plătiţi sunt deja, legea există şi să fim mai eficienţi. Repet, cât trebuie. Nu unul munceşte şi trei pe lângă el stau (...) Vor fi discuţii bilaterale când facem bugetul pe 2019, discutăm cu fiecare minister în parte. Discutăm cu cele mai mari zone pe unde se cheltuie banii publici, Transporturi, Sănătate, mă refer la Case în special, dar şi alte zone din economie, alte ministere, care au şi foarte companii în subordine. Economia, Energia, sunt multe, foarte multe companii pe care, dacă le luam la mână şi discutăm despre fiecare în parte, ce rol are şi dacă se justifică prezenţa ei astăzi în România, o să vedeţi că nu găsim niciun argument pro ci doar împotrivă (...) În toate ministerele, din păcate, ani şi ani de zile s-au încărcat aceste structuri şi cred că e momentul să spunem stop şi nu doar stop ci în sens invers, reluăm procesul", a spus Teodorovici, potrivit Agerpres.El susține că se va începe cu evaluarea personalului din marile ministere consumatoare de bani publici, respectiv "nu doar ministerul în sine şi cu structura proprie ci şi cu cea din subordine", iar până în noiembrie discuţiile bilaterale se vor încheia."Ieri au avut termen ministerele să îmi trimită propunere pentru buget pentru anul 2019 în limitele pe care noi le-am impus pentru anul viitor şi vine discuţia bilaterală cu fiecare minister în parte. Ministrul vine frumos cu secretarii de stat, cu şeful de la Economic cu tot ce au ei în subordinea lor, şi discutăm bilaterala. Stăm o noapte, două nopţi, nu contează, trei zile. (...) vreau de la ei ceea ce vrea toată ţara asta: eficienţă", a subliniat Teodorovici.El a mai spus că nu poate fi păcălit deoarece cunoaşte sistemul. "Sunt om de sistem, vin din administraţie, chiar e greu să mă păcăleşti, dacă nu imposibil", a adăugat Teodorovici.