CFR: În decembrie, o să redeschidem 141 de kilometri de cale ferată pe ruta Simeria-Sighișoara

Un segment din ruta de cale ferată Simeria-Sighișoara va fi redată circulației, potrivit unei declarații făcute miercuri de director general al CFR SA, Gavrilă Ion, potrivit Mediafax.

„În februarie, așa cum v-am spus, o să redeschidem 141 de kilometri de cale ferată pe Simeria-Sighișoara cu 160 km la oră pentru traficul de călători, iar la marfă cu 120 de km/h”, a spus Gavrilă Ion, după o ședință a Comisiei de Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților.

Tronsonul de cale ferată dintre Simeria și Sighișoara este format din cinci loturi, cu o lungime de 174 de kilometri, iar stadiul fizic al lucrărilor de modernizare este la acest moment de 94%.

Directorul general al CFR a precizat că au loc întârzieri a lucrărilor de infrastructură rutieră, deoarece angajații CFR din comisia de evaluare a comisiei, nu au competențele necesare.

„Într-adevăr, am început să studiem, dacă putem să semnalizăm activitatea asta. Pentru firme care într-adevăr sunt profesioniste, părerea mea este că o să avem un câștig, pentru că, dacă întârziem atâta, un an să analizăm documentele, ni s-au contestat, încă unul aproape, vă dați seama, sunt doi ani. În doi ani, poate proiectul nu mai corespunde. (...) Angajații care au semnat contractele pentru proiectele de infrastructură nu sunt toți de meserie. De exemplu, unul este constructor pe drumuri și poduri și are mai multe de studiat în partea lui”, a adăugat Gavrilă Ion.

Pe de altă parte, constructorii au invocat în timpul ședinței probleme privind exproprierile, autorizațiile, prețul de licitații „defectuos” și „competența” comisiilor de evaluare a proiectelor.