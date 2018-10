Fostul gigant american al comerțului Sears, inventatorul vânzării prin corespondență, a intrat în faliment / De la 120 de dolari în 2007, o acțiunea costa vineri doar 0,41 dolari

Compania, creată în 1893, a inventat vânzarea prin corespondență. Catalogul său, care avea la un moment dat mii de pagini, propunea vânzarea de haine, pantofi, produse menajere și chiar produse derivate din cocaină sau opium, până la case prefabricate.A intrat în 1924 în foarte selectivul Dow Jones, indicele vedetă al Street.Dar Sears a cedat în anii 80 frâiele inovației către Walmart și Home Depot și nu a știut niciodată să se adapteze comerțului online, în special în fața Amazon, și a schimbării comportamentului consumatorilor.Lanțul de magazine, al cărui declin coincide cu scăderea gradului de frecventare al centrelor comerciale în Statele Unite, nu a reușit să seducă generația Millennials (17-35 ani) care își fac cea mai mare parte a cumpărăturilor pe smartphone.Din 2004, Sears este condus de finanțistul și fostul bacher al Goldman Sachs, Eddie Lampert.Lampert, care s-a înconjurat în consiliul de administrație de finanțiști precum Steven Mnuchin, în prezent secretarul Trezoreriei, a pus la punct o strategie de divizare a companiei în mai multe entități.Această strategie consta în vânzarea mărcilor emblematice și rentabile, precum Lands' End, către companii în care propriul său fond de investiții, ESL, deținea participațiuni.În 2015, a vândut spre exemplu 250 de magazine profitabile societății Seritage, unde fondul său este acționar, și este în curs de negociere achiziția de către fondul său a popularei mărci Kenmore.Din 2011, Sears a pierdut circa 11 miliarde de dolari și raioanele sunt jumătate goale.Acțiunea, care atingea 120 de dolari în 2007, nu mai valora vineri decât 0,41 dolari.În urmă cu un deceniu, compania avea peste 300.000 de angajați, dar azi nu mai lucrează decât 68.000 de oameni pentru Sears și Kmart.În 2010, ultimul an profitabil, Sears avea încă 3.500 de magazine. Azi, nu mai are decât puțin peste 700.Plasându-se sub protecția capitolului 11 al legii americane privind falimentul, Sears speră să își reducă datoria enormă și să deruleze operațiuni cel puțin în perioada sărbătorilor de sfârșit de an.Lanțul de magazine speră să obțină un credit de 300 de milioane de dolari de la bănci pentru a putea plăti salariile.Fondată după Războiul civil, Sears, sub numele Roebuck & Company, a construit un catalog care vindea inițial ceasuri agenților feroviari, înainte de a oferi americanilor ultimele articole la modă.Compania s-a dezvoltat deschizând supermarketuri și atacând nevoile clasei medii după al Doilea Război Mondial.Și alți actori tradiționali ai distribuției au probleme serioase. În martie, un alt gigant american al comerțului, Toys'R'Us, specializat în vânzarea de jucării, a anunțat căutarea unui cumpărător, după ce a închis 735 de magazine în Statele Unite.