Arabia Saudită a anulat înțelegerea pentru posibila construcție a unui sistem de transport ultra-rapid, după ce Richard Branson a criticat regatul pentru cazul jurnalistului dispărut - surse

Foto: Hyperloop One

Capsula Hyperloop One

Ideea sistemului Hyperloop este că pasagerii se pot deplasa în capsule metalice care circulă cu viteze foarte mari prin niște tuburi din oțel în care presiunea este redusă.Richard Branson a spus acum câteva zile că ”îngheață” temporar înțelegerea preliminară cu Arabia Saudită care ar fi fost dispusă să investească un miliard de dolari la Virgin Hyperloop One. Branson spune că așteaptă clarificarea lucrurilor în scandalosul caz al jurnalistului care a dispărut în consulatul saudit din Istanbul, unde ar fi fost omorât.Doi dintre directorii Virgin Hyperloop One au spus că nu vor participa la marele summit supranumit Davosul din deșert, summit care va fi boicotat de multe companii, după ce a ieșit la iveală cazul jurnalistului.La acest summit, care începe în 23 octombrie, era plănuită semnarea unui acord pentru demararea studiului de fezabilitate pentru a se decide dacă se va construi un sistem Hyperloop care să permită călătorii cu viteze de câteva sute km/h.Financial Times scrie că Arabia Saudită s-a retras din înțelegere după criticile lui Branson.Sunt mai multe proiecte pentru Hyperloop, însă există o mulțime de îndoieli legate mai ales de costul construirii acestor sisteme uriașe. În plus, sistemele de siguranță vor fi esențiale fiindcă la viteze atât de mari orice defecțiune poate duce la moartea celor aflați în capsulă.