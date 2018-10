Arabia Saudită - Unde a investit bogatul regat din Orientul Mijlociu: Uber, Tesla, ArcelorMittal, Softbank

Surse; CNN, Washington Post, BBC





Statul saudit este cel mai mare exportator de petrol și are cele mai mari rezerve de petrol dintre toate țările lumii.Statul concurează cu Iranul pentru titlul de cea mai mare putere a Orientului Mijlociu. Cele două țări sunt rivale, iar SUA este principalul aliat al Arabiei Saudite împotiva Iranului.Arabia Saudită are al patrulea cel mai mare buget de apărare din lume șl s-a alăturat coaliției anit-ISIS. Intervențiile sale militare în Yemen au fost criticate de mulți.Dar Arabia Saudită este și unul dintre cei mai mari investitori din lume în domeniul tehnologiei, mai ales prin fondul suveranAcest fond a contribuit cu 45 de miliarde dolari la SoftBank Vision Fund, un fond de investiții gestionat de gigantul nipon Softbank și gândit pentru a face investiții majore în companii de tehnologie.Separat, Public Investment Fund a investit acum doi ani 3,5 miliarde dolari în Uber și a cumpărat 5% din acțiunile Tesla Motors. Fondul are participații la alte companii mari, precum ArcelorMittal.La început de an a investit aproape 500 milioane dolari în startup-ul de realitate augmentată Magic Leap și luna trecută a pus un miliard de dolari în Lucid Motors, companie americană ce vrea să construiască mașini electrice.Investițiile nu se limitează doar la tehnologie, ci au atins și domeniul infrastructurii, 20 de miliarde de dolari mergând către un fond manageriat de Blackstone care va construi diverse elemente de infrastructură în SUA.Public Investment Fund este organizatorul marelui summit denumit ”Davosul deșertului” care începe în 23 octombrie și s-ar fi vrut a fi o dovadă că Arabia Saudită este o putere mondielă în domeniul investițiilor. Din cauza scandalului creat de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi mai mulți șef de companii au anunțat că nu mai participă și evenimentul gândit a fi măreț, pare să se transforme într-un fiasco., fondul de investiții creat de Softbank, are un buget de 93 miliarde dolari, iar jumătate din bani sunt furnizați de statul saudit. Acest fond a investit 2,25 miliarde dolari în divizia de mașini autonome a General Motors, GM Cruise Holdings, și deține un sfert din acțiunile ARM, producătorul de procesoare cumpărat în 2016 de Softbank pentru 32 miliarde dolari.Tot Vision Fund a investit și 4,4 miliarde dolari în WeWork, unul dintre cele mai valoroase startup-uri din lume.Investiții mari au fost făcute și de cei mai bogați saudiți, cel mai cunoscut fiindcare a investit în Twitter și a cumpărat 2,3% din Snapchat. Tot el deține și Kingdom Holding Company care are participații la serviciul muzical Deezer, dar și la Lyft, principalul rival al Uber în SUA.Multe țări nu-și vor permite să rupă relațiile cu regatul fiindcă Arabia Saudită are contracte importante. De exemplu, Statele Unite sunt cel mai mare exportator de arme din lume, cu exporturi de 55 miliarde dolari, din care 18 miliarde dolari au fost contracte cu Arabia Sadită