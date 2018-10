webPR: După 25 de ani de business în comerțul românesc, Doraly se extinde și se digitalizează

Doraly Expo Market împlinește 25 de ani de tradiție în comerțul românesc

Cele 31 de pavilioane sunt vizitate de peste trei milioane de clienți în fiecare an

Parcul comercial găzduiește 550 de comercianți de 17 naționalități care expun, în total, peste 550.000 de produse

doraly.ro e primul marketplace cu prețuri flexibile din România, care încurajează vânzarea online en-gros, cu reduceri de până la 50% la comenzi mai mari

În următorii trei ani, platforma online va comercializa două milioane de produse

Doraly Expo Market plănuiește extinderea în București, Cluj și Iași și investiții de până la 12 milioane de euro până în 2020

Business-ul a trecut prin toate etapele comerțului românesc. În urmă cu 25 de ani, piața era abia la inceput, neorganizată și imprevizibilă și a crescut odată cu provocările fiecărei perioade. A învățat să se adapteze volatilității, să-și asculte clienții și să le intuiască nevoile și să se poziționeze ca reper în en-gros-ul românesc, dar și în sectorul imobiliar. Am crescut de la 3500 de metri pătrați la peste 80.000 ca suprafață închiriabilă, pastrând acest profil de distribuitor de wholesale pentru întreaga țară, a declarat Alexandru Rusu, CEO Doraly.Parcul comercial a fost primul complex specializat în produse alimentare și non-alimentare din România și se întinde acum pe o suprafață totală de 280.000 de metri pătrați, pe ambele părți ale șoselei București – Urziceni din Afumați. Cei 550 de producători, importatori și distribuitori, chiriași ai Expo Market Doraly, comercializează articole pentru casă, iluminat și electrice, articole sanitare, birotică, bricolaj, produse pentru grădină, scule și unelte, mobilier, dar și produse alimentare și băuturi.Doraly pune la dispoziția chiriașilor săi spații moderne destinate comerțului de tip en-gros, cash&carry și retail. Pavilioanele sunt personalizate în funcție de nevoile comercianților și oferă soluții complexe de comercializare și depozitare, sisteme de securitate de ultimă generație, eficiență energetică sporită care se traduce prin consum minim de energie și costuri de funcționare reduse.Cifra de afaceri totală a firmelor care își desfășoară activitatea în spațiile comerciale din Doraly Expo Market s-a ridicat în 2017 la peste 780 de milioane de euro, în creștere cu 8,5% față de anul precedent. Reprezentanții Doraly se așteaptă ca tendința ascendentă să fie menținută și în 2018.După 25 e ani de expertiză în comerțul offline, platforma doraly.ro marchează maturizarea business-ului prin asigurarea unui nou canal de vânzări, vizibilitate crescută și acces la clienți din toată țara pentru comercianții parcului.Extinderea business-ului online asigură adaptabilitatea la dinamica nevoilor consumatorilor. O analiză a Doraly arată că peste 80% din utilizatorii de internet preferă să facă majoritatea cumpărăturilor online și peste 90% din clienții unui expo-market fizic cumpără și online. În plus, 85,9% dintre respondenți cred că magazinele fizice trebuie să aibă și variante digitale. În ce privește frecvența cumpărăturilor, 43% dintre ei fac cumpărături online cel puțin o dată pe lună. Un astfel de shopper are sub 40 de ani, educație superioară, venit de peste 2000 lei pe lună și reședința într-un oraș mare. Cel mai des, aceștia comandă online electronice și electrocasnice, cadouri, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și obiecte pentru casă.Primul marketplace cu prețuri variate din România, doraly.ro a fost lansat la sfârșitul lunii aprilie a acestui an și a reușit, deja, să contribuie la evoluția obiceiurilor de consum online. Pe perioada verii, mai mult de o treime din cifra de afaceri (37%) a platformei a venit din comenzile en-gros de la clienți din București, Timișoara și Vrancea."doraly.ro e un business intraprenorial așezat pe un model atipic pentru piața de e-commerce. Cele patru prețuri listate în dreptul fiecărui produs de pe site încurajează vânzările online en-gros și asigură economii importante pentru clienți, de până la 50% la comenzi mai mari. Practic, am replicat online business-ul din offline pe ambele paliere: acum închiriem și spații virtuale pentru comercianți și le-am construit și rafturi digitale. O mică parte dintre ei înțeleg însă influența volumelor în business și digitalizarea, iar convingerea celor reticenți rămâne cea mai mare provocare.”, a declarat Alexandru Rusu, CEO Doraly.Site-ul listează, în acest moment, 160 de comercianți care vând, în total, 45.000 de produse distribuite în 13 categorii, cele mai reprezentative fiind electricele și categoria DIY (Do It Yourself). Clienții care cumpără de pe doraly.ro plătesc un singur preț de livrare și primesc un singur colet, indiferent de la câți comercianți comandă. În plus, vor putea comanda produse la prețuri și mai accesibile, cu ajutorul unui nou serviciu dezvoltat de platformă. Doraly Sharing va permite consumatorilor să plătească mai puțin pentru un produs în funcție de numărul persoane care participă la comanda respectivă. Astfel, vor fi selectate o serie de produse pentru care se pot asocia mai mulți cumpărători la o singură comandă, fiecare dintre ei urmând să beneficieze de reduceri substanțiale.Și comercianții care se înscriu pe platformă se bucură de reduceri de costuri. Cu ajutorul soluției de e-fulfilment dezvoltată de Doraly, aceștia își pot depozita marfa în spațiile Doraly, pentru a minimiza costurile de transport. Serviciul e destinat și companiilor care își propun să intre pe piața din România și care pot beneficia astfel de un fronting din partea Doraly, adică asigurarea tuturor serviciilor necesare, fără ca acestea să mai fie nevoite să creeze entități juridice, să-și deschidă birouri de reprezentanță sau să-și închirieze depozite.Recent, platforma a început să înregistreze și comercianți care nu sunt chiriași ai Expo Market Doraly, dar care au o gamă de produse și resurse care permit comercializarea en-gros.Reprezentanții companiei cred că tendințele în cumpărăturile online rămân mobile first, diversificarea variantelor de plată și reducerea și adaptarea timpului de livrare în funcție de programul destinatarului, dar și că piața românească de e-commerce va continua să crească cu cel puțin 30% în fiecare an.doraly.ro își propune creșterea și diversificarea gamei de produse și mizează pe electronice, electrocasnice și IT, dar și pe auto-moto sau jucării în planurile de dezvoltare a platformei.“Credem că e o categorie cu foarte mare potential, care nu e exploatat la randament maxim în piața locală. În plus, prospectăm și zona IT&C, de unde avem din ce în ce mai multe cereri, iar în paralel dezvoltăm și segmentul auto-moto”, mai spune Alexandru Rusu, CEO Doraly, care își propune ca platforma online să fie cel mai important jucător în piața de e-wholesale din România și țările învecinate, cu 100.000 de produse până la sfârșitul anului și două milioane în următorii trei ani.Tot până în 2020, reprezentanții business-ului estimează ca 10% din valoarea vânzarilor offline cumulate, care au însumat 780 milioane de euro în 2017, vor proveni din platforma doraly.ro.În ceea ce privește parcul comercial, Doraly pregătește 12 milioane de euro pentru extinderea la nivel national cu încă un spațiu în București, însă analizează, în acest sens, și piețele din Cluj și Iași. În total, suprafața închiriabilă va crește cu opt mii de metri pătrați, până la un total de 92.000, iar numărul pavilioanelor va ajunge la 37.