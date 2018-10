Educația viitorului este aici: Nextlab.tech, start-up-ul care învață copiii informatică folosind inteligență artificială și makerspace-uri educaționale

Articol susținut de Nextlab.tech

LECȚII GRATUITE - Se organizează în zilele de 20, 27 Noiembrie 2018 și 4 Decembrie 2018 de la orele 19.00 la 20.00 sub formă de WEBINAR. Copiii, părinții, profesorii și toți cei interesați sunt invitați să exploreze timp de o oră avantajele noului curriculum NEXTLAB dotat cu companion de învățare. Cursurile se transmit prin Internet si se pot urmări din orice localitate. Vă rugăm să vă înregistrați în prealabil la kid.nextlab.tech;

CYBERKID ONLINE (35 lei/lună) - oferă cursuri accesibile de oriunde din Romania prin webinarii. Necesită doar un calculator, o tabletă și un mic robot educațional. Copiii urmăresc de acasă webinarii susținute de cei mai buni specialiști din România. Ei vor fi educați atât pentru economia viitorului bazată pe sisteme fizico-cibernetice, cât și pentru noile cerințe ale programei școlare. Părinții primesc lunar un raport lunar de progres al copilului. Sistemul elaborează un knowledge map individual (o hartă a cunoştinţelor deținute) pentru fiecare copil;





CYBERKID LAB (395 lei/lună) - oferă cursuri în makerspace-ul educațional NEXTLAB.TECH dotat cu imprimante 3D, roboți, drone și alte dispozitive educaționale programabile. Se lucrează în grupe de opt copii. Makerspace-ul este amplasat în București (zona Unirii). NEXTLAB.TECH are în plan deschiderea unor noi makerspace- uri în alte orașe din România în anul 2019, atât direct cât și prin parteneri.

Începând cu 20 Noiembrie 2018, NEXTLAB.TECH lansează cele mai avansate cursuri din domeniul informaticii pentru copii. Abordarea este transdisciplinară și insistă asupra roboticii, imprimării 3D și securitătii cibernetice. Este primul curriculum din România care implementează recomandările U.E. privind "Key Competences for Lifelong Learning" (competențele-cheie, inclusiv competențele digitale) - 2018. Copiii vor transforma orele petrecute uitându-se pe ecrane în ceva util. Există trei forme de curs:NEXTLAB.TECH oferă și un cont școlar gratuit care poate fi folosit de profesorii de gimnaziu pentru a preda lecții experimentale în cadrul Informatică și TIC. Înscrierile la cursuri se fac online la www.nextlab.tech. „Incepând de astăzi orice copil din România are access la lecții de informatică de cea mai bună calitate. Încurajăm părinții și profesorii să folosească curriculum-ul elaborat de NEXTLAB.TECH în conformitate cu noile cerințe ale Uniunii Europene. Cu ajutorul companionului de învățare IOANA, copii învață adaptiv. În makerspace-urile noastre copii învață transdisciplinar. Angajabilitatatea în economia viitorului depinde de dobândirea competențelor digitale și în special a capacității de a programa. Curriculum-ul nostru ajută copiii atât pentru viață cât și pentru școală!”, a declarat Diana Vintilă, Cummunication Manager al NEXTLAB.TECH.Makerspace-ul este un spațiu transdisciplinar în care copiii au șansa să creeze lucruri care îi ajută să devină buni profesioniști și inovatori în Industria 4.0. Makerspace-ul este un spațiu de invățare în care copiii fac lucruri folosind drone, roboți, imprimante 3D, sisteme de Virtual Reality și alte tehnologii moderne. NEXTLAB.TECH ofera primul makerspace educațional din Romania care permite dezvoltarea competențelor STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Spațiul este un "laborator al tehnologiilor viitorului" în care copii aplică metode moderne de învătare bazate pe inteligentă artificială. Obiectivul este că ei să dobândească gândire computatională și să folosească tehnologiile Industriei 4.0 când vor fi adulți.Noile abordări încurajează educația transdisciplinară a copiilor. Elevii din România urmează să susțină probe transdisciplinare la examenul de capacitate începând cu 2021 . Transdisciplinaritatea presupune studierea simultană a mai multor nivele ale realității acoperite tradițional de discipline diferite. În termeni practici, pentru copii, probele transdiscplinare înseamnă în primul rând STEM(Science, Technology, Engineering and Maths). Makerspace- urile sunt spații ideale pentru a oferi o educație transdiscplinara bazată pe paradigma constructionistă. Aceasta este oarecum incompatibilă cu sălile de clasă tradiționale. Informatica este esențială în makerspace-uri deoarece toate dispozitivele utilizate trebuie programate în diverse limbaje.Fiecare copil este ghidat de companionul său de învățare care folosește inteligență artificială pentru a-i da exerciții și pentru a răspunde la unele întrebări de clarificare. Tehnic vorbind, NEXTLAB.TECH este o soluție de tip adaptive learning care folosește inteligență artificială pentru a crea un "asistent inteligent de invătare privată" care se adaptează la nevoile fiecărui copil în parte. Dacă în școala clasică fiecare copil primea un manual tipărit, un CD multimedia sau un cont pe o platformă de e-learning, cu NEXTLAB.TECH fiecare copil primește un “asistent inteligent” care stă de vorbă cu el sau ea folosind inteligență artificială și se adaptează după nevoile copilului.Cursurile care parcurg curriculum-ul NEXTLAB.TECH se vor desfășura după orarul și programa de mai jos:Data:22, 29 Noiembrie 2018;6,13,20 Decembrie 2018;17, 24,31 Ianuarie 2019;14, 21, 28 Februarie 2019;7,14,21 Martie 2019Orele:CYBERKID ONLINE 10.30-11.30 (clasa a V-a), 16.30-17.30(clasele I-IV)CYBERKID LAB 9.00-10.00 (clasa a V-a), 18.00-19.00(clasele I-IV)Lecții gratuite prin WEBINAR:Data: 20, 27 Noiembrie 2018 și 4 Decembrie 2018;Orele: 19.00-20.00;Programă pentru clasa a V-a1. Competențele zilei de mâine - Inițiere în programare diagramatică cu Scratch2. Gândirea computațională - Exerciții simple în Scratch (structura liniară)3. Roboți educaționali - Exerciții cu Sphero (structura liniară) în limbaj diagramatic și Javascript4. Programarea pe înțelesul copiilor - Exerciții simple în Scratch (structura alternativă)5. Sistemele fizico-cibernetice ale viitorului - Exerciții cu Sphero (structura alternativă) în limbaj diagramatic și prezentare comparativă cu Javascript6. Un strop de artă în STEM - Animație condiționată în Scratch7. Povestea în era digitală - Storytelling în Scratch8. Pentru o societate a comunicării - Dialog în Scratch9. Jocul ca mijloc de acces la cunoaștere - Game design în Scratch10. Realizare mișcare circulară cu Sphero în limbaj diagramatic și prezentare comparativă cu Javascript11. Codul culorilor – Aplicații cu Sphero în limbaj diagramatic și prezentare comparativă cu Javascript12. Prelucrarea mesajelor de la senzori - Aplicații cu senzori Sphero în limbaj diagramatic și prezentare comparativă cu Javascript13. Cunoștințe sofisticate cu dispozitive robotice – Realizarea unei aplicații complexe cu Sphero14. Stimularea imaginației tridimensionale – Introducere în Tinkercad și demo de imprimare 3DProgramă pentru clasele I-IV1. Primii pași în programare – Obiecte grafice și programarea lor2. Elemente de gândire computațională - Exerciții introductive în Scratch (programare obiecte)3. Programarea pentru cei mici - Gestionarea evenimentelor în Scratch4. Roboți educaționali pentru copii - Exerciții cu Sphero în interfața grafica și limbaj diagramatic5. Robofotbal - Exerciții cu Sphero (structura liniară)6. Robodans - Exerciții cu Sphero (structura repetitivă)7. Povestea în era digitală – Elemente de storytelling în Scratch8. Interacțiunea copil mașina - Dialog în Scratch9. Jocul ca mijloc de învățare - Game design în Scratch10. Realizarea unei figuri geometrice cu Sphero11. Codul culorilor – Aplicații cu Sphero12. Roboței în lumea reală - Aplicații cu senzori Sphero13. Parcurgere labirint cu Sphero14. Introducere în modelarea 3D – Prezentare Tinkercad și demo de imprimare 3DEste un start-up fondat în 2017 la București de un grup de specialiști în educație și tehnologie cu o bogată experiență. Misiunea NEXTLAB.TECH este să ofere servicii și să dezvolte tehnologii educaționale pentru învățarea informaticii folosind inteligență artificială și makerspace-uri. Serviciile și tehnologiile sunt destinate copiilor, părinților, profesorilor și organizațiilor educaționale care doresc să utilizeze sau să construiască makerspace-uri educaționale. Detalii suplimentare și înscrieri la: https://www.nextlab.tech