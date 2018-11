[P] Damen în România - suntem aici pe termen lung

Cu o istorie de peste 90 de ani, Damen şi-a început activitatea în Galaţi acum 25 de ani, mai întâi ca partener, iar începând cu 1999, ca acţionar majoritar. Damen a investit considerabil în şantier, transformând Şantierul Naval Damen Galaţi într-unul dintre cele mai de succes exemple ale privatizării din economia românească.Peste 400 de nave au fost construite de când şantierul gălăţean s-a alăturat Grupului Damen, pentru diverşi clienţi din 70 de ţări printre care Australia, Belgia, Brazilia, Canada, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Italia, Olanda, Mexic, Norvegia, Singapore, Suedia şi Marea Britanie. 29 de nave militare au fost construite începând cu anul 2002 în şantierul de la Galaţi, pentru treisprezece marine militare şi autorităţi de pază de coastă de pe întreg mapamondul, inclusiv pentru multe state membre NATO şi UE. Şantierul a devenit astfel cel mai mare exportator român de nave, şi una dintre cele mai importante unităţi de producţie din industria de apărare din România. Şantierul beneficiază enorm de pe urma experienţei proprii – toţi managerii sunt locali şi urmaşi din tată în fiu ai navaliştilor din zonă. În fapt, întregul Grup Damen beneficiază de pe urma acestui aspect; experienţa navaliştilor gălăţeni nu este doar exportată către clienţi sub forma navelor construite aici, ci este şi împărtăşită via transferul de cunoştinţe la nivelul întregului grup. De exemplu, Marine Engineering Galaţi, o companie de proiectare navală, parte a Grupului Damen, are în jur de 150 de ingineri angajaţi care livrează proiecte complete pentru toate navele militare construite de Damen. Alături de sora sa, compania Damen Schelde Naval Shipbuilding, Şantierul Naval Damen Galaţi a devenit cel mai important şantier din cadrul Diviziei de Apărare & Securitate al Grupului Damen.În 2007, confruntându-se cu o criză majoră de forţă de muncă experimentată şi determinat să îşi continue activitatea în zonă, şantierul gălăţean şi-a înfiinţat propriul Centru de Pregătire Profesională, certificat de Ministerul Educaţiei. Până în prezent, aproape 2,000 de tineri au fost instruiţi în diferite meserii cum ar fi sudor, lăcătuş constructor naval, lăcătuş montator agregate şi tubulator. Echipele de sudori ale Damen Galaţi, pregătite în cadrul Centrului de Instruire, au câştigat medaliile de aur în 2016 şi 2018 la competiţia Internaţională de Sudură Arc Cup din China. Performanţele lor extraordinare constituie o dovadă clară a angajamentului lor către calitate şi totodată, stau mărturie a bogatei moşteniri în construcţii navale a oraşului Galaţi, care a livrat aşadar unii dintre cei mai buni specialişti în sudură din lume.În vara anului 2018, la sfârşitul celor 7 luni de negocieri cu guvernul României, Damen, singura corporaţie care şi-a manifestat interesul de a prelua participaţia Daewoo Group la Şantierul Naval Mangalia, aflat aproape de faliment, a încheiat un parteneriat cu statul roman privind controlul şi operarea acestui obiectiv industrial major din economia românească. La fel ca şi în cazul şantierului din Galaţi când Damen a preluat compania acum 20 de ani, preluarea administrării companiei din Mangalia nu a fost condiţionată de primirea de comenzi din partea guvernului român.Strategia Damen constă în a încorpora Mangalia în structura sa extinsă de divizii dedicate construirii de nave destinate exploatărilor offshore şi nave de croazieră. În prezent, Damen se axează pe atragerea de comenzi noi pentru a putea asigura un viitor de succes şi prosper acestui şantier. Pe lângă aceasta, Damen doreşte să păstreze forţa de muncă înalt calificată şi experimentată de care şantierul dispune, garantând totodată menţinerea şi extinderea acesteia.Damen se află în România pe termen lung. Obiectivul grupului este de a continua succesul de necontestat al Şantierului Naval Damen Galaţi şi de a dezvolta imensul potenţial de la Şantierul Naval Damen Mangalia.Această abordare profesională va continua să dovedească o valoare deosebită pentru comunităţile în care grupul Damen activează. De exemplu, Damen Galaţi este una dintre cele mai active companii care sprijină proiecte ONG în beneficiul comunităţii locale în trei mari domenii: educaţie, sănătate şi programe sociale. La începutul acestei săptămâni, Şantierul Naval Damen Galaţi a semnat un parteneriat cu Primăria municipiului Galaţi în vederea implementării unor mari proiecte de investiţii pentru comunitate.