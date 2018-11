MedLife anunță o cifră de afaceri pro-forma de 606,16 mil. lei pentru primele 9 luni ale anului acesta, în creștere cu 32% față de 2017

Există premise ca la finele anului 2019, MedLife să devină prima companie de servicii medicale care va depăși cifra de afaceri de 200 mil. euro





MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, încheie primele 9 luni din 2018 cu o cifră de afaceri pro-forma de 606,16 milioane lei, având astfel o creștere de 32% față de aceeași perioadă a anului trecut.



Clinicile și spitalele au avut cea mai mare dinamică, aceste segmente de business au înregistrat în primele nouă luni o creștere de 49%, respectiv 45% față de aceeași perioadă a anului trecut, urmate de laboratoare și divizia corporate, cu procente de 21% și 19%. Potrivit reprezentanților companiei, rezultatele obținute sunt în linie cu estimările inițiale și semnificativ peste ritmul de creștere al pieței.



“Am încheiat primele 9 luni din 2018 cu rezultate foarte bune. Rezultate care reflectă strategia de dezvoltare și extindere la nivel de grup. Adițional proiectelor anunțate pentru primul semenstru, în toamna acestui an, am deschis prima hyperclinică la Oradea, în momentul de față suntem prezenți în acest oraș cu un laborator de analize, clinica de mari dimensiuni și un centru de imagistică – Centrul Transilvania, rezultat al unei achiziții. Odată cu finalizarea acestui proiect, MedLife devine singurul operator medical prezent cu clinici de mari dimensiuni în toate orașele cu peste 150.000 de locuitori. Niciun alt operator medical nu este prezent în cel puțin 10 reședințe de județ cu astfel de unități, așa cum este MedLife. Este o realizare importantă. Totodată, suntem singura companie privată de servicii medicale care își poate folosi sinergiile la nivel național, pentru a capta avantajele competitive, bineînțeles, agregat cu investițiile pentru spitale și imagistică din acest an”, a declarat Mihai Marcu, Președintele și CEO al MedLife Grup.



În perioada următoare, grupul MedLife continuă proiectele de tip green field, proiectează dezvoltarea a noi linii de business și continuă strategia de achiziții. Compania vizează dezvoltarea celui de al doilea brand – Sfânta Maria, dar și extinderea altor companii achiziționate.



“Suntem deja prezenți în toate orașele mari prin brandul MedLife și pentru că ne dorim să facilităm accesul la serviciile medicale unui număr și mai mare de români evaluam strategia de a intra în orașele mai mici prin brandul Sfânta Maria. Primul proiect pilot este finalizarea centrului medical de ambulatoriu din Bacău pe care îl vom inaugura în curand”, a mai spus Mihai Marcu.



Adițional, dezvoltării brandului Sfanta Maria, MedLife vizează și dezvoltarea prin extindere a companiilor achiziționate. Astfel, Dentestet, liderul medicinei dentare din România, companie achiziționată în 2016, se pregătește să se extindă cu 2 unități noi, iar Sama, unul dintre cei mai importanti operatori medicali din Oltenia, companie achiziționată în 2015, vizeaza deschiderea unei noi unitati de mari dimensiuni ce include si servicii de spitalizare.



“Dezvoltarea post achizitie a companiilor din grup reprezintă o dovadă în plus a faptului că suntem un partener de încredere și vizăm un parteneriat și o colaborare pe termen lung, benefică pentru ambele părți”, a declarat Mihai Marcu.



Pentru ultima parte a anului curent, reprezentații MedLife își propun să mențină ritmul accelerat de dezvoltare al companiei. “Există premise că la finele anului 2019, în măsura în care vom reuși sa finalizam proiectele demarate de achizitii, să devenim prima firma de servicii medicale din Romania care va depăși cifra de afaceri de 200 milioane euro. Cel mai important însă, din punct de vedere academic, grupul MedLife va pune mare accent pe infrastructura digitală, second opinion la nivel național și dezvoltarea de centre de excelență la nivelul celor 10 unitati spitalicesti, pentru mai multe specialități, precum neurochirurgie, chirurgie cardiacă, chirurgia peretelui abdominal, ginecologie și traumatologie sportivă”, a încheiat Mihai Marcu, Președinte și CEO al MedLife Grup.