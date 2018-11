[P] Cum mi-am finanțat afacerea prin Instant Factoring. Cezar Verziu, fondator al Activ Promotion, își crește lichiditățile cu sprijinul Instant Factoring. Află cum poți ca antreprenor să ai acces mai repede la banii tăi!

Vizualizati un video cu Cezar Verziu, Activ Promotion, povestind experiența cu Instant Factoring.Agenția de publicitate BTL, Activ Promotion, este specializată în servicii precum: sampling, campanii publicitare în magazine, mystery shopping, evenimente, târguri, leafleting, creație și producție POSM-uri și are în portofoliul său clienți din diverse domenii de activitate cu care lucrează cu plata la termen.Ca orice afacere din categoria IMM, nu de puține ori a fost în situația de a avea nevoie rapid de lichidități pentru a-și acoperi diverse nevoi financiare stringente. S-a confruntat cu lipsa unei oferte de produse financiare disponibile pe piață care să-i acopere nevoia reală: finanțare rapidă, proces transparent și fără multe documente justificative sau garanții, o sumă de bani exact atât cât să elimine un blocaj financiar și la un cost accesibil și ușor de înțeles."Suntem pe piață din 2008 și am muncit mult, cu seriozitate și oferind servicii de calitate clienților noștri, pentru a ne menține competitivi într-o piată a publicității foarte dinamică. Însă pe tot acest parcurs au fost momente în care am avut nevoie de sprijinul unui partener de încredere care să ne ajute financiar, rapid și exact atunci când ne trebuia susținere.Anul acesta am descoperit Instant Factoring. Am apelat la serviciile lor inovatoare și am eliminat această grijă. Prin platforma lor online, îmi pot finanța orice factură, indeferent de valoarea ei și primesc banii în cont în 24 de ore. Apreciez cel mai mult rapiditatea cu care se întamplă totul, simplitatea procesului și faptul că sunt mereu deschiși să găsim o soluție."Instant Factoring îți oferă o soluție ușor accesibilă și rapidă pentru a beneficia de banii tăi regăsiți în facturile emise clienților. Prin platforma www.instantfactoring.com se fac toate operațiunile: te înregistrezi, îti încarci factura sau facturile, ți se face analiza, primești răspuns în maxim două ore, iar dacă este totul în regulă cu factura ta, în 24 de ore îți transferăm banii în cont. Tot aici găsești și un calculator de simulare a finanțării cu ajutorul căruia afli ce sumă obții pentru factura pe care dorești să o finanțezi prin noi.Finanțăm în mod obișnuit în temenul de 24 de ore facturi cu valori de până la 10.000 lei, la un cost fix de 3% aplicat lunar la valoarea totală a facturii, însă pentru sume mai mari, emitem oferte personalizate. Acest serviciu se adresează tuturor companiilor indiferent de mărime, domeniu de activitate și localizare geografică. Singura condiție general valabilă este ca factura sa fie în termenul de plată și să nu existe probleme cu încasarea ei. Instant Factoring oferă în premieră în România un serviciu de micro-finanțare complet online și automatizat.Accesează www.instantfactoring.com și beneficiază acum de banii tăi!