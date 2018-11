​Document prezentat de Victor Ponta: Ministerul Justiției a atras atenția Guvernului că OUG privind înființarea fondurilor suverane ar fi neconstituțională

Proiectul a fost avizat de Ministerul Transporturilor, Ministerul Turismului, Ministerul Sănătății, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, iar Ministerul Justiției l-a avizat favorabil cu observații.

















Documentul reprezintă o scrisoare adresată secretarului general al Guvernului, Toni Greblă, prin care ministrul finanțelor solicita introducerea proiectului de OUG pe ordinea de zi a ședinței Guvernului. Actul normativ a fost aprobat chiar dacă Ministerul Justiției ar fi prezentat mai multe motive pentru care actul normativ nu este constituțional."Ministerul Justiției prin adresa nr 96729/13.11.2018 atrage atenția asupra caracterului neconstituțional al proiectului de act normativ pentru următoarele aspecte:1. neîndeplinirea condițiilor referitoare la situația extraordinarp, urgența reglementării și motivarea urgenței în cuprinsul proiectului de act normativ, precum și a consecințelor negative care s-ar produce în cazul neadoptării măsurilor propuse, aspecte asupra cărora s-au primit observații și din partea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul (adresa nr. 202A/09.11.2018 atașată).2. referirea la "fonduri suverane' sintagma 'fonduri suverane' fiind susceptibilă de a genera confuzie, în sensul că, de principiu, înființarea unor astfel de 'fonduri' ar fi necesar să se raporteze la caracterul unic și indivizibil al suveranității, poate crea premisele unor vicii de neconstituționalitate prin raportare la ar. 1 alin 5 din Constituție, pentru lipsă de claritate, numărul potențial al 'fonduilor' care vor putea fi astfel înființate, fiind, în mod virtual, nelimitat.3. derogările de la dispozițiile unor reglementări la nivel de lege, care pot crea premisele unor vicii de neconstituționalitate prin prisma afectării statului de drept, prin realizarea unor reglementări în mod esențial derogatorii, pe calea ordonanței de urgență".Victor Ponta susține că "Liviu Dragnea nu a semnat nicaieri - este doar un instigator/ cei bagati in fatasi care si-au pus semnatura pe aceasta ordonanta ( din prostie, lacomie sau lasitate) sunt vinovati de subminarea economiei nationale , tradare, abuz in serviciu si vor petrece multi ani in fata justitiei!"."Liviu Dragnea a fost abordat inca din 2016 de grupuri de interese economice din afara tarii care si-au aratat interesul in a prelua aceste companii fara insa sa participe cu bani la listari sau privatizari : pe bani putini si spagi mari , ca in tarile bananiere!", mai spune Victor Ponta.Potrivit lui Victor Ponta, prin "Fondul Suveran infiintat de Guvernul Romaniei se realizeaza urmatoarele obiective contrare intereselor strategice ale Romaniei :1. Toate aceste companii detinute de Statul Roman se scot din administrarea Guvernului si trec la niste structuri de conducere private numite pe o perioada de 9 ani2. Conducerea privata a Fondului este numita pe 9 ani de Dragnea ( cu semnatura lui Teodorovici) fara niciun criteriu profesional sau de integritate - doar “teldrumisti” credinciosi3. Aceste structuri private de conducere NU pot fi controlate nici de Curtea de Conturi, nici de Guvern sau Parlament/ practic Boardul nu da socoteala nimanui din Romania si nu poate fi schimbat de nimeni timp de 9 ani4. In plus fata de administrarea Companiilor se vor mai da direct de la Bugetul de Stat 9 miliarde de RON pentru cheltuieli de infiintare ( adica o suma cu care se puteau face 8 spitale regionale sau autostrada Comarnic - Brasov \uD83D\uDE48\uD83D\uDE48\uD83D\uDE48)!5. Fondul Suveran nu poate face prcatic nicio investitie in 2019-2020 din cauza faptului ca toate profiturile Companiilor au fost luate deja la Buget ca sa acopere deficitul - adica minim 2 ani Fondul cheltuie banii pe salarii, secretare, soferi, masini, sedii, deplasari in strainatate si alte prostii si hotii6. Conducerea privata a Fondului are dreptul “sa vanda participatiile Statului” la respectivele Companii “prin derogare de la legile privatizarii” / adica vor vinde direct si netransparent actiunile Hidroelectrica, Aeroportul Otopeni, Transgaz catre cei cu care a vorbit Dragnea inca din 2016!!!7. Dupa 9 ani ( in 2028) vom vedea ce a mai ramas si ce mai recuperam din aceste companii".Reamintim că Executivul a aprobat în ședința de joi, după negocieri aprinse între PSD și ALDE, proiectul de Ordonanță de Urgență privind cadrul general de înființare a fondurilor suverane. Acesta este un prim pas pentru înființarea unui fond suveran de investiții și dezvoltare. Pasul următor și cel mai dificil este aprobarea unei Hotărâri de Guvern care să prevadă înființarea fondului și companiile care vor face parte din el. În privința hotărârii de guvern, vor fi alte negocieri între cele două partide aflate la guvernare, aceasta în condițiile în care acum ALDE, prin Ministerul Energiei, controlează mare parte din managementul societăților energetice de stat. ALDE nu vrea să piardă acest control. Pe de altă parte, și PSD, prin Ministerul Finanțelor vrea să ajungă la butoanele acestor companii.Citește și Guvernul a aprobat cadrul general pentru înființarea de fonduri suverane/ Urmează să fie stabilite companiile care vor face parte dintr-un fond suveran de investiții