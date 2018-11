webPR: VESNA Arad a pariat pe calitate

Economia Aradului a cunoscut un salt spectaculos in perioada 2008-2015, industria avind o crestere spectaculoasa de 163%, cel mai important sector de business fiind cel de componente auto. Municipiul Arad, cu cca. 160.000 de locuitori, parea un loc prielnic pentru investitii, din arhicunoscutele motive: orasul se afla in vestul tarii, la nici 500 km de Viena, deci problemele de infrastructura pe care le are Clujul, de exemplu, nu se aplica aici, autostrada reprezentind deja o buna deschidere catre vest, industria se afla deja in atentia multinationalelor, o dezvoltare viitoare a investitiilor fiind extrem de probabila, personalul aradean - mai apoi - are o educatie tehnica deloc de neglijat. Nu e de trecut cu vederea nici proximitatea municipiului Timisoara, care impreuna cu Aradul vor constitui in viitorul apropiat un pol de crestere.

Pariul pe care l-a facut VESNA a fost in primul rind ca va gasi angajati in masura sa inteleaga businessul, sa se integreze in companie si sa aduca componenta aradeana a firmei pe profit. Ceea ce s-a si realizat! Pentru orice firma, angajatii trebuie sa fie un activ important. Sau, cum se spune, un "capital" la fel de important ca banii insisi. Iar VESNA, din acest punct de vedere s-a asigurat de angajati chiar de pe piata locala, fara mari dificultati, chiar daca rata somajului in judetul Arad este de 2,5%, iar in municipiu de aproximativ 0,5%. Iar asta, sfidind de-a dreptul companiile straine, in principal axate pe industria componentelor auto si a textilelor care pe de o parte s-au straduit sa isi aduca muncitori din judete precum Hunedoara, Mehedinti, Dolj sau Gorj, muncitori carora au fost nevoite sa le plateasca inclusiv cazarea, sau muncitori din zona estica a Ungariei, unde somajul este destul de ridicat. Pentru asta, insa, selectia personalului s-a facut cu migala, procesind sute de interviuri de angajare si optind pentru oamenii cei mai adecvati si motivati. Asa s-a nascut "familia" VESNA de la Arad. Incluzind chiar si un biker caruia i se spune "Tata".

Dincolo de interesul de a cistiga bine, aradenii mai au insa o grija: sa fie tratati corect! Iar cei care si-au imaginat ca vor pune mina pe forta de munca existenta pe bani marunti, exploatind-o la maximum, s-au cam inselat. Se spune ca oamenii nu parasesc un job prost, ci un manager sau un patron prost. Ceea ce ramine deplin valabil si la Arad.

Intre timp, angajatii mai in virsta au asigurat suportul necesar de seriozitate in raporturile cu clientii si au coagulat echipa, astfel ca, in fata multiplelor dovezi de atasament fata de firma, conducerea a decis sa lase loc unei “autonomii” in ceea ce priveste gestionarea chestiunilor locale, bazindu-se si pe faptul ca situatiile curente pot fi mai bine gestionate chiar pe plan local decit de conducerea companiei, de la Cluj.

Dincolo de promovarea companiei pe plan local, un loc semnificativ a revenit si promovarii brandului propriu - Volton, cu care VESNA a decis sa intre pe piata bateriilor.





Grupul VESNA este infiintata din anul 2009 cu capital integral romanesc si se ocupa cu comercializarea si distributia de acumulatori auto, moto, acumulatori speciali si de tractiune, fiind si unul din cei mai importanti colectori de deseuri de baterii de pe piata. In prezent, grupul are sub 30 de angajati. Are o cifra de afaceri de cca. 5 milioane de euro.





In fine, populatia Aradului este preponderent urbana, fluxurile migratorii interne nu au alterat inca respectul pentru munca, respectul pentru banul cistigat din munca cinstita si nici respectul fata de client. Cum s-ar spune, aici, toate astrele par gata aliniate pentru ca lucrurile sa mearga bine. Si, chiar daca societatea romaneasca mai are asperitati, chiar daca economia sau afacerile nu par sa fi aflat deocamdata culmile pe care sa se urce, minuni se pot face, chiar si atunci cind obiectul de activitate nu e spectaculos. Nu in Bucuresti unde se invirt banii, ci tocmai la Arad, unde se invirt doar faptele bune.O componenta interesanta ar fi si zona salariala. In ceea ce priveste salariul net (in mina) media este de 2.299 RON in Arad si de 2.864 RON in Timis. Ceea ce situeaza Aradul pe locul 23 la nivel de tara, sub media de salariu net al unor judete precum Salaj, Giurgiu, Calarasi, Gorj sau Mehedinti.La ora actuala, fostii angajati ai unor companii lucreaza la VESNA si sint multumiti. La un an de la deschidere, echipa s-a rodat. Au invatat din mers, unii de la altii si si-au elaborat singuri un soi de cultura organizationala, avind insa grija si de valorile companiei. Chiar daca initial echipa era eterogena ca si categorii de virsta sau background ocupational, entuziasmul unui nou inceput, dublat de sustinerea oricarei idei de catre designerii angajati de companie, a dus la faptul ca in scurt timp s-a dezvoltat un soi de mindrie de a lucra la VESNA, sub sigla VESNA, sub culorile VESNA, dublata de o adevarata camaraderie intre oameni, ce s-a materializat ulterior in ceea ce am putea numi self branding. Pentru ca, printre beneficiile angajarii unor tineri s-a regasit si bucuria acestora de a-si promova pe orizontala compania pentru care lucreaza si de a-si promova pe varii platforme online propria imagine de angajat al companiei. Mai mult, chiar si diseminarea materialelor promotionale a fost adjudecata de angajatii care au considerat ca ar fi inutil ca altcineva sa se ocupe de promovarea afacerii.In ceea ce-i priveste pe clienti, feedbackul nu putea fi decit pozitiv! Ceea ce s-a si vazut pe volumul vinzarilor care propriu-zis s-a dublat in decurs de un an. Asigurarea de service mobil non-stop - a fost un pas suplimentar in directia mentinerii acestei satisfactii, alaturi de zimbetul de pe fata celor care calca pragul firmei. Stiti, zimbetul acela sincer, de om bun, caruia i se raspunde la fel. Termenii principali prin care clientii descriu firma sint: promptitudine, amabilitate, seriozitate, rapiditate, profesionalism.Dar toate acestea se pot intimpla doar atunci cind oameni minunati se intilnesc si cind povestea ce se scrie este o insumare a ambitiilor fiecaruia de a demonstra ca normalitatea, bunul simt si munca cinstita au inca un viitor. Iar miezul povestii VESNA Arad - chiar daca nimeni nu vorbeste despre asta - se refera la un concept tot mai rar intilnir in zilele noastre. Se refera la respect.