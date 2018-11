Corporate Report: GM în restructurare; Un tsunami tehnologic înghite cablul TV; Purceii chinezi și inteligența artificială; UE înfruntă marele dragon asiatic

General Motors elimin ă slujbe și modele . Conform anunțului de luni, gigantul nord-american va scoate din fabricație modele cu vânzări nesatisfăcătoare și va reduce forța de muncă în SUA cu 8.000 de posturi – inclusiv ingineri și cadre de conducere. Confruntat cu o piață în scădere pentru berlinele clasice pe benzină, GM va dubla investițiile pentru vehiculele electrice și autonome. Este cea mai mare restructurare pentru fabricantul american nr.1 de la falimentul de acum un deceniu. Acțiunile sale au crescut cu 7,6%, la 38,66 dolari. Sunt vizate pentru închidere uzine din statele Ohio, Michigan și Ontario, iar modelele eliminate vor fi Chevrolet Cruze, Cadillac CT6 și Buick LaCrosse. Cel mai mare sindicat din industria auto, UAW, va lua atitudine, a declarat un vicepreședinte.Și premierul canadian Justin Trudeau și-a exprimat „profunda dezamăgire”. Dar GM este hotărât să cheltuie între 3 și 3,8 miliarde de dolari pentru a-și spori fluxul de lichidități cu 6 miliarde până la finele lui 2020. Este de menționat că președintele Trump a câștigat în Ohio în campania din 2016 promițând readucerea în America a locurilor de muncă din industria auto. Și rivalii Ford Motor și Fiat Chrysler au redus producția în SUA, Ford declarând chiar în aprilie că plănuiește să renunțe aproape complet la producție în America de Nord. (Reuters)

Disney și Apple amenință companiile de cablu TV . Apple e pregătit să lanseze un serviciu de streaming TV în peste 100 de țări în prima jumătate a anului viitor, oferind clienților posibilitatea de a achiziționa conținut direct de la producători și va cheltui 4,2 miliarde de dolari pe programe originale în 2022, de la un miliard în 2018. Netflix va atinge în acest an 8 miliarde de dolari investiți în conținut original pentru cei 137 de milioane de clienți. Amazon.com pune pentru aceasta pe masă 4,5 miliarde, iar la ultimul „recensământ” magazinul online avea 100 de milioane de abonați Prime. You Tube al lui Alphabet este cel mai popular site de streaming din lume: în februarie 2017, vizitatorii au fost conectați un miliard de ore zilnic, iar anul trecut compania a atacat direct companiile de cablu cu YouTubeTV . Dar cel mai bine plasat în competiție pare a fi Disney , care a anunțat în decembrie 2017 o fuziune de 53 de miliarde de dolari cu 21st Century Fox, ceea ce i-a dat controlul peste al treilea studio de filme al țării, peste Fox TV și peste rețelele de cablu FX și National Geographic. Noua „House of Mouse” va fi, asfel, cea mai mare rețea media construită vreodată.

Succesul și expansiunea tuturor sunt favorizate și de faptul că, în SUA, clienții sunt chiar mai nemulțumiți de rețelele tradiționale de cablu decât de lucrările dentare. (Forbes)

Inteligența artificială crește... porci. În China! Confruntată cu o îndelungată problemă a siguranței alimentare, China și-a chemat în ajutor giganții tehnologici. Una din cele mai mari platforme de e-commerce chinezești, JD Digits, a anunțat o nouă ocupație - și nu este livrarea cu drone high-tech. Este creșterea porcilor. Iar săptămâna trecută a anunțat și lansarea programului de cercetare academică JD Agriculture, care introduce tehnologii ca AI, IoT (Internet of Things), robotică și edge computing. Nu e singura companie chineză implicată în programul „aducem slănina înapoi acasă”, iar spre deosebire de omoloagele americane nu se jenează să se murdărească pe mâini la țară. Compania de jocuri NetEase, prin afiliata Weiyang, oferă clasei de mijloc în expansiune și mare amatoare de fleici și costițe porc nemodificat genetic cu 24$/kg, nu tocmai ieftin. Alibaba a introdus inteligența artificială din februarie, prin proiectul ET Agricultural Brain, care utilizează identificarea vizuală și vocală ca să urmărească activitatea zilnică a fiecărui godac. Paradoxal, secolul al XI-lea aduce materializarea tehnologică avansată a mișcării de „întoarcere la țară” a lui Mao Zedong. ( www.techinasia.com )