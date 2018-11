[P] Un nou HUB IT, lansat de Groupe Renault în România

Renault IT Hub

Acest proiect inovator, se bazează pe tehnologii de ultimă generație și pe specialiști care și-au început activitatea într-un mediu dinamic și plin de provocări, iar echipa este în continuă creștere. Viitorii colegi care se vor alătura IT Hub vor ocupa posturi din metodologia Agile: Product Leader, Lead Developpers, Agile Bussines Analyst, Solution arhitect sau Scrum master, iar până în 2020 echipa va ajunge la aproximativ 120 de persoane"Construim de la zero, după ultimele tehnologii, aplicații menite să accelereze transformarea digitală a funcției financiare din Grup. Dacă ești Agile și ai o pasiune pentru digital, vino să lucrăm împreună și vei avea șansa să pui bazele unei noi echipe, într-un mediu colaborativ și dinamic", afirmă Lavinia Panait, Agile Bussiness Analyst, Groupe Renault România.Ca parte a echipei Groupe Renault România, te poți bucura de o experiență multiculturală, de flexibilitate în modul de lucru și de rezultate cu impact în business. Dacă ai studii tehnice și/sau economice, o doză generoasă de entuziasm și ești dornic să te implici într-un proiect nou care vine cu multe provocări, te așteptăm să ni te alături."Groupe Renault România este cu adevărat locul în care îți poți îndeplini visul de a face ceea ce îți place în carieră. Proiectul ne întărește această convingere și așteptăm oameni care să ne împărtășească gândirea și valorile. Ce îi așteaptă pe viitorii membri ai echipei? Un mediu foarte dinamic, plin de noutăți, tehnologii de ultimă generație și oportunități de dezvoltare", spune Nicoleta Lisievici, HR Senior Manager, Groupe Renault România.Dacă îți dorești să te alături echipei Renault IT Hub și să pui bazele unei echipe noi, cu o misiune globală, află mai multe despre pozițiile disponibile și aplică accesând următorul LINK.