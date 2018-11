Pepsi și Coca Cola vor face investiții de 1,4 miliarde de dolari în Pakistan

Pepsi și Coca Cola vor investi 1,4 miliarde de dolari în Pakistan în anii următori, se arată într-o declarație a biroului premierului Imran Khan, după ce directorii celor două companii s-au întâlnit cu acesta, scrie Reuters.Pepsi va face o investiție suplimentară de 1,2 miliarde de dolari, în următorii 5 ani, iar Coca-Cola, care are o afacere de 500 de milioane de dolari deja în Pakistan, a promis, de asemenea, o investiție de 200 de milioane planificată pentru următorii 2-3 ani.Khan, care a preluat puterea în luna august, a moștenit o economie slăbită cu un deficit de cont curent care a determinat guvernul să caute împrumuturi de la aliați ca Arabia Saudită și China, precum și să intre în discuții cu Fondul Monetar Internațional (FMI).Însă, multe companii de consum consideră Pakistanul o piață cu potențial datorită populației sale în creștere rapidă de 208 milioane, cea de-a șasea cea mai mare din lume, cu 100 de milioane de persoane cu vârsta sub 30 de ani."Este o țară cu o populație tânără și în creștere", a spus Spanos, șeful PepsiCo. "Noi am crescut prin adoptarea unei perspective pe termen lung, făcând investiții care răspund nevoilor sociale în schimbare".