[P] Fortech contribuie cu 20.000 EUR pentru cumpărarea unei ambulanțe SMURD

​Fortech, una dintre cele mai mari companii de software outsourcing din Transilvania, s-a alăturat campaniei Beard Brothers 1.12 Wheels for Life. Compania a acordat o sponsorizare de 15.000 de euro și a început o campanie internă de strângere de fonduri prin care s-au mobilizat încă 5.000 de euro.

„În luna decembrie Fortech împlinește 15 ani de existență, 15 ani în care ne-am maturizat și am crescut împreună cu comunitatea. Este un moment special pe care am dorit să-l marcăm prin susținerea unei cauze care aduce o schimbare semnificativă și are un impact puternic asupra întregii comunități. Ne-am solidarizat cu cei de la Beard Brothers pentru că apreciem munca echipei SMURD și dedicarea cu care își fac meseria. Industria IT este un mediu privilegiat și conștientizăm că și prin colaborarea cu organizații non-profit vizionare putem să influențăm prezentul și viitorul. Cu cei de la SMURD Cluj suntem în al doilea an de parteneriat. Anul acesta am organizat o serie de cursuri interne de prim ajutor pentru angajații și colaboratorii Fortech, respectiv în ultimii doi ani am susținut Tabăra Națională de Medicină de Urgență . Acestea sunt doar o parte dintre inițiativele pe care le susținem, Fortech se implică în mai multe sectoare ale comunității, cu preponderență cel social.” (Călin Văduva, CEO Fortech)