Viorica Dăncilă are un nou consilier de stat pentru mediul de afaceri: Ramona Ioana Bruynseels, fostă secretar de stat în SGG, eliberată din funcție chiar de actualul premier, în ianuarie

Acum, potrivit unei decizii a actualui premier publicate luni în Monitorul Oficial, aceasta revine în Guvern pe funcția de consilier de stat. Se va ocupa de relația cu mediul de afaceri, potrivit unor surse guvernamentale.







Ramona Ioana Bruynseels, fostă Lohan, a fost una dintre primele persoane pentru care Viorica Dăncilă a semnat decizii de eliberare din funcție după preluarea mandatului de premier. A fost secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, numită prin decizie a fostului premier Mihai Tudose, până pe 31 ianuarie, când a fost eliberată din funcție.Ramona Ioana Bruynseels a fost adusă inițial în Guvern de Mihai Tudose pe funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Pe 13 noiembrie 2017, aceasta a fost numită secretar de stat în cadrul SGG.Este căsătorită cu Dominic Bruynseels, președinte executiv al First Bank, fostă Piraeus Bank. A fost director executiv pentru programul Repatriot.Este o persoană foarte activă pe Facebook, cu multe mesaje patriotice și religioase. "#România, Grădina Maicii Domnului. Pentru mine este înălțător și încurajator să știu că sunt născută și trăiesc într-un loc numit astfel", este unul dintre mesaje. "(...)patriotismul ar trebui transmis tuturor copiilor dupa parerea mea, pt ca asta le va da radacini si o identitate", este un alt exemplu de mesaj. Într-una dintre postări se declară de acord cu ceea ce a spus Maria Grapini în Parlamentul European, în noiembrie, când a fost votată rezoluția împotriva României. Printre altele, Grapini acuza atunci că "s-a creat o țară a procurorilor". Într-un alt mesaj, Ramona Ioana Bruynseels a promovat poezia "Avem o țară" a poetului legionar Radu Gyr.A fost susținătoare a referendumului pentru familie, iar când acesta a eșuat, s-a arătat supărată pe "cei care in mod deliberat au ales sa boicoteze vezi Doamne “ca sa i-o plateasca lui Dragnea”. "L-am ales pe Dragnea ca scuză pentru tot ce nu facem noi bine. Dacă mâine Dragnea face lucruri bune pentru #România, oare suntem în stare să le vedem? Sau vom fi orbiți de ură și de dorința de a continua să dăm vina pe altul? Am ajuns să mă întreb: dacă nu ar fi Dragnea ce ne-am face, pe cine am mai da vina?!?", mai spunea atunci Ramona Ioana Bruynseels.