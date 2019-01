Un discounter rusesc, prezent și în România, atacă în forță piața de retail germană

Corespondență din Germania

Mere in Germania

Încă de la începutul anilor '90, lanțurile de discounturi germane, cum sunt Aldi și Lidl, au început să facă pași înspre noile piețe de consum, ieșite din comunism. A fost o mișcare din Vest înspre Est. Iată însă că nici Estul capitalist nu doarme. Un retailer rusesc din Siberia vrea să intre în forță pe piața germană, deschizând magazine în peste 100 de locații. Este vorba de hard discounterul Svetofor, aparținând firmei Torgservis. Acesta promite prețuri cu 20% mai mici decât concurența și e prezent de anul trecut și în România, sub brandul Mere.





Până în prezent, Torgservis a făcut afaceri în Rusia, alte foste republici sovietice, Europa de Est și China. În cele aproximativ 800 de supermarketuri Svetofor, Mayak și Mere se comercializează prioritar produse sub marcă proprie. În Germania, lanțul de magazine va funcționa sub sigla TS MARKT, care aparține companiei TS Markt GmbH. Aceasta a fost înființată în 2017 și are sediul la Berlin.





Oferită direct pe paleți, marfa se poate vinde mai ieftin. „Pretenția noastră de discounter trebuie să se reflecte și în amenajarea magazinelor noastre“, informează website-ul TS MARKT . „O prezentare minimalistă și optimizată în vederea scopului urmărit, o prezentare de mărfuri simplă și orientată spre preț. Ne interesează și ofertele de articole folosite, în stare de funcționare“.





Dacă ar fi să rezumăm, am spune: ieftin, fără pretenții, la grămadă. Cam așa apare oferta acestui retailer rusesc pe o piață oricum suprasaturată de bunuri ieftine, de calitate uneori îndoielnică și obținute prin dumping salarial.





Interesant este că, în pofida uriașelor ambiții de extindere a business-ului în 100 de locații germane, pe site-ul firmei la secțiunea oferte de angajare nu apar decât nevoi „la nivel înalt”: manager, dezvoltator de business, contabil, șef de filială. Pentru modelul de afaceri practicat, e mai puțină nevoie de oameni care să bage marfă la raft.





În Germania, discounterele Aldi și Norma au inaugurat și practicat acest gen de expunere a mărfii „en-gros”, însă metoda n-a prea fost agreată de public, pentru care contează și ambianța din magazin. Prin urmare, s-a renunțat la ea, parțial. Dar și prețurile produselor au crescut, deoarece personalul ocupat cu expunerea atractivă a mărfii în rafturi costă bani.





Compania rusească intenționează să deschidă primul său magazin în Leipzig, la sfârșitul lunii ianuarie. Acesta va funcționa sub brandul deja folosit în România, numit „Mere“.





Potrivit unui interviu acordat publicației Economica.net , Daniel Vasile, director din cadrul retailerului, „conceptul Mere presupune magazine cu suprafeţe între 800 şi 1.200 de metri pătraţi, în spaţii închiriate, situate la periferia oraşelor medii şi mici, unde populaţia are un potenţial financiar scăzut”. Produsele ofertate sunt fabricate în România, Ucraina, Republica Moldova, Ungaria, Germania sau Turcia.





Primului magazin deschis în România, la Snagov, i-ar urma altele la Braşov, Piatra Neamţ, Suceava şi Tecuci. „Planul era ca până la sfârşitul acestui an să avem 15 magazine, dar a mers foarte greu. Au fost probleme cu avizarea, cu echipamentele etc. În 4-5 ani sperăm să ajungem la o reţea de 50 de magazine",a precizat Daniel Vasile pentru publicația citată.



În Germania, funcționarea sub brandul „Mere” pare însă cu cântec. Inițial, discounterul trebuia să se numească „Centwelt” (n.r. lumea cenților), dar a fost reclamat de furnizorul german de articole casnice și de grădină „Centi”. Prin urmare, s-a recurs la numele „Mere”, însă și aici au fost dificultăți. Firma germană de hrană pentru animale, Mera Tiernahrung GmbH, a reclamat coincidența de sonoritate a numelor, la Oficiul European pentru Mărci.