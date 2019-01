Noi documente leagă Huawei de companii suspectate în Iran și Siria

Cazul directorului financiar Huawei Technologies, care a fost arestat luna trecută în Canada, se centrează pe legăturile suspecte ale Huawei cu două companii obscure, prima fiind un vânzător de echipamente de telecomunicații din Teheran, iar ce-a de-a doua o societate de holding înregistrată în Mauritius, scrie Reuters





Autoritățile americane susțin că Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, a înșelat băncile internaționale în tranzacții de compensare cu Iranul, susținând că cele două companii erau independente față de Huawei, când de fapt Huawei le controla, este vorba de vânzătorul de echipamente Skycom Tehc Go Ltd din Iran și Canicula Holdings Ltd din Mauritius.







Documentele descoperite de Reuters în Iran și Siria scoate la iveală faptul că un executiv înalt al Huawei pare să fi numit managerul Skycom Iran. Ele arată faptul că cel puțin 3 persoane fizice din China au avut dreptul de a semna atât pentru conturile bancare ale Huawei cât și pentru Skycom și că un avocat din Orientul Mijlociu a declarat că Huawei a efectuat operațiuni în Siria prin Canicula Holdings.





Legăturile care nu au fost raportate anterior între Huawei și cele două companii ar putea fi supuse cazului american împotriva lui Meng, fiica fondatorului Huawei Ren Zhengfei, subminând în continuare afirmațiile lui Huawei potrivit cărora Skycom nu era decât un partener de afaceri de lungă durată.







Huawei, afirmă autoritățile americane, a păstrat controlul asupra Skycom, folosind-o pentru a vinde echipamente de telecomunicații către Iran și pentru a transfera bani prin intermediul sistemului bancar internațional. Ca rezultat al înșelăciunii, autoritățile din S.U.A. spun că băncile au ignorat, fără înțelepciune, sute de milioane de dolari din tranzacții care au încălcat potențial sancțiunile economice pe care Washingtonul le are împotriva Iranulului, mai scrie Reuters





Scandalul Huawei a început anul trecut după ce Departamentul de Justiție al Statelor Unite a început investigarea unor posibile vânzări de echipamente de telecomunicații de către Huawei în Iran, Coreea de Nord, Siria și Venezuela, țări vizate de sancțiuni economice.