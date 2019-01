[P] Visteon începe procesul de recrutare pentru profesioniști specializați în domeniul tehnologiei și automotive

​Visteon – singurul furnizor Tier-1 din industria de automotive care se concentrează exclusiv pe componente electronice de bord pentru automobile, va recruta oameni dedicați și pasionați care să se alăture echipei de dezvoltatori care proiectează, construiesc și produc componente electronice de bord care să asigure o experienţă bogată şi conectată pentru şoferi şi pasageri.







Profilul candidatului căutat de compania Visteon implică o combinaţie echilibrată de dezvoltatori cu o experienţă de peste 3-5 ani în domeniul automotive şi tehnologie, precum şi de dezvoltatori cu experienţă în managementul proiectelor şi experienţă de supervizare.







Visteon intenționeze să recruteze 400 de angajați în Timișoara, până în 2020, extinderea centrului urmând să se realizeze în etape, în funcție de cererea clienților. Noul centru de dezvoltare din Timișoara va fi implicat în principal în dezvoltarea software pentru sistemele electronice avansate de bord (panouri de bord digitale, sisteme de infotainment şi afisare pe parbriz) pentru producătorii europeni de automobile şi va colabora cu Directorul Tehnic al Visteon şi cu Centrele Tehnice Europene pentru dezvoltarea de noi tehnologii privind condusul autonom. Centrul de la Timişoara va sprijini creşterea companiei Visteon în dezvoltarea colaborărilor cu clienţi precum: BMW, Mercedes, Porsche şi Jaguar Land Rover.





Candidații pe care Visteon îi caută trebuie să aibă capacități de utilizare a limbajului de programare C sau/și C++, de proiectare de software pentru sisteme integrate de automobile sau proiectare de software și modelare UML. De asemenea, aceștia trebuie să fie dețină o serie de competențe specifice: experiență tehnică de conducere, dezvoltatare încorporare auto, experiență în Android, experiență în AutoSar, Cunoștințe ASIL B / C, experiență Cluster sau IVI, experiență în domeniul dezvoltării Agile.





Pentru a-și susține eforturile de recrutare, Visteon este prezentă pe portalul de carieră www.hipo.ro unde candidații să poată afla care sunt oportunitățile deschise de companie. Pentru a afla mai multe detalii cu privire la planurile de recrutare sau oportunitățile de angajare ale Visteon, vă rugăm să accesați www.hipo.ro/VisteonRomania