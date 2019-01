[P] Start-up-ul românesc Clever inovează din nou piața de mobilitate urbană printr-o premieră în Europa centrală

Clever lansează CleverGo, un agregator de oferte de transport rent-a-car care vine în completarea serviciilor de taxi oferite deja în aplicație. Serviciul va fi disponibil în București și Timișoara începând cu această lună. Platforma Clever colaborează doar cu șoferi autorizați pentru activități de transport taxi sau rent-a-car. Ambiția Clever este de a reduce la sub 1 minut timpul de așteptare pentru orice comandă lansată în aplicație.





Prin lansarea CleverGo, Clever revoluționează din nou piața serviciilor de mobilitate urbană și devine prima platformă integratoare din Europa Centrală pentru oferte de tip taxi și rent-a-car. Nevoia pentru CleverGo a rezultat din analiza datelor de trafic colectate în ultimii ani de Clever și punând în balanță evoluția accelerată a cererii de deplasare a pasagerilor raportată la capacitatea extrem de limitată a serviciilor de transport actuale.





În 2010 Clever taxi devenea prima aplicație din România care le oferea consumatorilor o platformă unică în care aceștia aveau acces la ofertele companiilor de taxi permițând plata cash a cursei, iar începând cu 2014 și plata direct din aplicație, prin card bancar. În mai puțin de 5 ani de la lansare, Clever a devenit lider de piață pe segmentul aplicațiilor mobile de taxi, având în prezent peste 1 milion de utilizatori și 30.000 de șoferi prezenți în aplicație. Peste 3,5 milioane de comenzi sunt lansate în medie în aplicație în fiecare lună, iar valoarea totală a curselor din anul 2018 este de peste 100 de milioane de euro.





Ultimele statistici disponibile la nivelul lunii decembrie 2018 reconfirmă poziția de lider de piață a Clever care deține 70% din totalul utilizatorilor activi din România și peste 90% din totalul descărcărilor (date agregate de Clever Tech SRL pe baza cifrelor furnizate de App Annie Intelligence).





Andrei Frunză, General Manager Clever





"Prin lansarea CleverGo revoluționăm încă o dată piața de mobilitate urbană. Astfel, începând din ianuarie, Clever devine cel mai mare market-place din Europa Centrală care integrează ofertele transportatorilor tip taxi cu cele de rent-a-car, oferindu-le utilizatorilor din România posibilitatea de a alege, în mod agregat și transparent, dintre ofertele acestor transportatori din proximitatea lor.





Pentru clienții noștri, ne dorim ca această noutate să se traducă într-un timp de așteptare de sub 1 minut pentru fiecare comandă lansată pe platforma Clever pentru că știm cât de important este să ajungi mai repede și în siguranță la destinație sau acasă alături de cei dragi.





Premiera reprezentată de lansarea CleverGo ne dorim să contribuie la consolidarea poziției de lider pe care o avem deja în România pe segmentul aplicațiilor mobile de taxi și să extindem acest statut și pentru transportul tip rent-a-car. La nivel european, diversificăm acum portofoliul serviciilor oferite de mytaxi. Misiunea de a inova segmentul de mobilitate urbană este ceea ce ne-a adus împreună în 2017 atunci când mytaxi, parte a serviciilor de mobilitate din cadrul grupului Daimler AG, a achiziționat în proporție de 100% Clever Tech, dezvoltatorul aplicației inițiale Clever taxi. Expunerea de care beneficiem acum în cadrul grupului mytaxi, lider absolut pe piața din Europa (peste 100 de milioane de utilizatori din 10 țări) ne ajută să fim conectați în permanență la expertiză de top care, la finalul zilei, se traduce în inovații care să ajute locuitorii marilor orașe din Europa să aibă acces la cele mai bune oferte de tranport urban de pe piață.





Astfel, CleverGo reiterează angajamentul nostru de a contribui activ la inovația europeană în domeniul mobilității urbane, iar fuziunea în curs de finalizare a Daimler AG cu BMW Group (n.a. fuziunea a fost aprobată pe 18 decembrie 2018 de către autoritățile de concurență) pe acest segment va deschide noi orizonturi pentru echipa noastră din România."







Care sunt beneficiile pentru utilizatori?





Serviciul CleverGo este oferit exclusiv în parteneriat cu transportatori și șoferi autorizați de servicii de tip rent-a-car, respectând modelul de funcționare a aplicației și filozofia companiei orientate către satisfacerea la cele mai înalte standarde de calitate și securitate a nevoii de transport a clienților noștri.





Timp de răspuns mai mic





Fără tarife dinamice. Transparență





Prețul per km pentru serviciul CleverGo este stabilit de transportatorii autorizați rent-a-car care furnizează serviciile. Acesta va afișat transparent în aplicație pasagerilor înainte de acceptarea cursei. Prețul per km este fix și nu poate suferi modificări în funcție de zi sau oră, oferind astfel utilizatorilor control și predictibilitate din punctul de vedere al costurilor.





Modalități de plată





Siguranță





De asemenea, în completarea serviciului de control al calității destinat utilizatorilor, Clever este permanent alături de șoferii colaboratori prin suport telefonic care funcționează 24/7 și un birou dedicat în București. Astfel, șoferii din toată țara care colaborează cu Clever au un partener de încredere la care pot apela oricând pentru orice fel de situație legată de activitatea lor profesională sau alte situații cu care se confruntă în trafic.





***





Despre CLEVER TAXI





Utilizatorii vor avea la dispoziție o singură aplicație de mobilitate urbană ce integrează două servicii de transport (taxi și rent-a-car) oferind într-un mod transparent acces la cel mai mare număr de șoferi autorizați. Astfel, în cadrul aceleiași platforme mobile, utilizatorii vor introduce o singură dată detaliile despre destinațiile favorite, cele mai practicate rute, detaliile de plată (în cazul plății cu cardul), preferințele pentru anumiți șoferi și vor afla din același loc de ofertele și promoțiile valabile pentru ambele tipuri de transport urban.Prin serviciul CleverGo, vom suplimenta numărul de mașini disponibile în aplicația Clever pentru a putea răspunde cererii utilizatorilor.Prin integrarea în cadrul platformei Clever a serviciului de transport de tip rent-a-car, utilizatorii au acum la dispoziție un număr mai mare de șoferi autorizați, crescând șansele de a găsi o mașină în cel mai scurt timp. Ambiția Clever prin lansarea CleverGo este de a reduce timpul de așteptare pentru fiecare comandă la sub 1 minut. Aplicația va funcționa în continuare pe principiul proximității, în funcție de distanța dintre locația șoferului și punctul din care a fost dată comanda, indiferent de tipul de autorizare (taxi sau rent-a-car). Pe lângă criteriul de proximitate, aplicația ține cont și de alte elemente precum ratingul șoferului, preferințele clientului (șoferi blocați sau favoriți), selecția făcută de pasager (plata în aplicație, o anumită flotă etc).Pentru toate cursele, Clever oferă în cadrul aplicației opțiunile de plată cash sau card. Metoda de plată se selectează în momentul lansării unei noi comenzi.Clever a dezvoltat mecanisme interne de control al calității serviciilor pe care le intermediază, acum aplicate și pentru cursele CleverGo. Astfel, utilizatorii pot semnala în timp real orice neregulă legată de cursele efectuate, sesizările fiind imediat preluate și procesate de o echipa de suport activă 24/7. În urma verificărilor, situațiile semnalate pot avea efecte directe asupra șoferilor, aceștia fiind obligați să respecte standardele de calitate ale platformei Clever.Aplicația Clever Taxi a fost fondată în 2010 și este prima aplicație de e-hailling din România care permite atât plata cash a cursei, cât și plata direct din aplicație, prin card bancar. Cu 1 milion de utilizatori și peste 30.000 de șoferi înregistrați, Clever Taxi a revoluționat mobilitatea urbană din România. Compania are peste 60 de angajați și este prezentă în peste 20 de orașe din România.În luna iunie 2017, business-ul Clever Taxi a fost achiziționat de grupul Intelligent Apps, înființat în 2009, parte a companiei Daimler Mobility Services. Din același grup fac parte aplicațiile Mytaxi (disponibilă în 10 țări din Europa) și Beat (activă în Grecia, Peru, Chile și Columbia). Intelligent Apps are 16 milioane de utilizatori în 14 țări și 100 de orașe, fiind cea mai mare aplicație de mobilitate urbană din Europa. Mai multe informații complet sunt disponibile pe www.clevertaxi.com.