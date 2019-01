Consiliul Concurenței a amendat cu două milioane de euro șase companii pentru înțelegeri anticoncurențiale la achiziția unor servicii pentru nave maritime

- Japan Radio Co., LTD. (Japonia) - 7.729.873,41 lei (1,6 milioane euro);

- Alphatron Marine B.V. (Olanda) - 782.713,09 lei (168.018 euro);

- Space Electronics Ltd. (Grecia) - 342.607,54 lei (73.544 euro);

- Alhoutyam Ltd. (Israel) - 70.562,39 lei (15.147euro);

- Navtron S.R.L. (România) - 42.726,57 lei (9.171euro);

- Polar Denizcilikve Deniz Malzemeleri A.Ş. (Turcia) - 34.138,76 lei (7.328 euro).

Consiliul Concurenței a anunțat luni că a amendat cu peste 9 milioane lei (aproape 2 milioane de euro) șase companii pentru o înţelegere anticoncurenţială realizată cu scopul limitării comercializării serviciilor de mentenanță necesare echipamentelor aflate în dotarea unor nave maritime. Japan Radio (Japonia) şi Alphatron Marine (Olanda) au primit cele mai mari amenzi, dar nivelul acestora a fost redus deoarece au aplicat la procedura de clemență și au furnizat documente și informații în cadrul investigației.Sancţiunile au fost aplicate la sfârșitul anului trecut în cadrul investigaţiei declanşate la sfârşitul anului 2018, conform oficialilor Consiliului Concurenței, în urma plângerii depuse de compania Ancom 96 SRL.Consiliul Concurenţei a constatat că producătorul Japan Radio CO. Ltd şi distribuitorii săi Alphatron Marine B.V. (reprezentantul Japan Radio în Europa), Navtron S.R.L., Polar Denizcilikve Deniz Malzemeleri A.Ş., Alhoutyam Ltd. şi Space Electronics Ltd. s-au înţeles să elimine compania Ancom 96 SRL de la licitaţia organizată, în 2015, de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) pentru achiziţia de servicii de mentenanță pentru echipamentul Voyage Data Recorder JCY-1850 pe teritoriul României.Nefiind distribuitor autorizat pentru Japan Radio CO. Ltd, Ancom 96 SRL a subcontractat un distribuitor, care, însă, a renunţat la contract în urma presiunilor exercitate de producător. Japan Radio CO. Ltd a impus şi celorlalţi distribuitori să nu accepte subcontractarea pentru a nu concura cu Navtron, participant la licitaţie şi distribuitor al produselor Japan Radio pe teritoriul României. Astfel, Ancom 96 SRL a fost eliminat de la licitaţia organizată de IGPF.Amenzile au fost aplicate astfel:Japan Radio CO. LTD. şi Alphatron Marine B.V. au aplicat la procedura de clemență, oferind o serie de documente şi informaţii Autorității de concurență, beneficiind astfel de reduceri ale amenzilor între 30% şi 40%.De asemenea, Japan Radio Co. Ltd., Navtron S.R.L., Alphatron Marine B.V., Alhoutyam Ltd. şi Space Electronics Ltd. au recunoscut săvârşirea faptei anticoncurenţiale şi, ca urmare, au beneficiat de reduceri ale amenzilor între 15% şi 30%.