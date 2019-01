[P] AdsWizz, parte a gigantului Pandora, îşi propune să ajungă la 200 de angajaţi în România în 2019. Află cum poți revoluționa industria de publicitate audio digitală!

Cum ți se pare ideea de a lucra într-un Engineering Hub în România unde vei putea inova, fiind parte activă la revoluția din industria de advertising audio? Mai mult de atât, poți beneficia de o combinație perfectă între atmosfera de startup și avantajele unei companii multinaționale. În plus, biroul tău va fi la etajul 35 al Sky Tower din București. Acestea sunt doar câteva dintre avantajele pe care AdsWizz, liderul global în tehnologia de publicitate digitală audio, le oferă membrilor echipei sale.





AdsWizz, cunoscută drept "Google-ul advertising-ului audio", a fost achiziționată de gigantul american Pandora Media, Inc în primăvara anului 2018.

"Ne dorim ca viitorii noştri colegi să știe că se vor alătura unei echipe internaţionale dinamice şi ambiţioase, pasionată de tehnologie, în care fiecare membru este apreciat pentru contribuţia sa şi tratat cu respect. De ce spun asta? Pentru că AdsWizz este un lider global în această industrie, în adevăratul sens al cuvântului. Soluţiile dezvoltate de colegii noștri dau tonul pe piața de publicitate digitală audio, iar noi avem grijă să le oferim un mediu de lucru plăcut, cu provocări tehnice constante, dar şi cu momente de celebrare atunci când ne atingem obiectivele îndrăzneţe, astfel încât să fie conștienți de faptul că munca lor are un impact mare la nivel global", spune Anamaria Lepădatu, HR Manager în cadrul AdsWizz România.

Ce beneficii vei avea la AdsWizz?

Un job în cadrul AdsWizz este și mai atrăgător pentru tinerii din România dacă privim către schimbările importante la nivel global și modul în care oamenii interacționează cu tehnologia. Alături de actualii membri ai echipei și împreună cu cei care se vor alătura în următoarea perioadă, AdsWizz își propune ca orice reclamă audio digitală din radio, podcast sau smartspeakers să aibă o legătură directă sau indirectă cu brandul lor. Pentru a atinge acest obiectiv, echipa AdsWizz dezvoltă în permanență un mediu de lucru atractiv pentru toți cei interesați să își dezvolte cariera alături de un brand internațional.

Soluţiile AdsWizz deservesc clienţi prezenţi în aproximativ 139 de ţări, iar echipa de peste 190 de angajaţi este distribuită în 9 de țări. Biroul din București găzduiește o mare parte a acestora. Produsele companiei deservesc cei mai mari jucători ai industriei, precum Pandora, Deezer, NRJ, iHeart Media, Global, PodcastOne sau RMS.





Dintre cei peste 190 de angajați AdsWizz din 9 de țări la nivel global, aproape 140 își derulează activitatea în București, Centrul de Engineering din România fiind punctul care setează trendul inovației în industria de publicitate audio. Printre categoriile de poziții care vor fi deschise anul acesta, se numără preponderent poziții tehnice de dezvoltare software, automatizare, cercetare şi inovaţie, management de produs, suport tehnic global pentru clienții AdsWizz, precum şi poziţii non-tehnice din arii precum HR și Financiar.Industria audio digitală este noua frontieră a inovației, iar specialiștii sunt de părere că această transformare a început deja, ceea ce face AdsWizz un angajator atractiv pentru cei care îşi doresc provocări tehnice dintre cele mai interesante.Pe lângă faptul că sediul AdsWizz îți va oferi o priveliște de 360° asupra Bucureștiului de la etajul 35 al Sky Tower - cea mai înaltă clădire de birouri din România, interesul echipei de management este centrat pe dezvoltarea profesională și personală a angajaţilor. Se pune accent pe o comunicare directă şi facilă, inclusiv cu echipa de Management, pe participarea angajaților la întâlniri periodice cu colegii din întreaga lume și la momente de relaxare și socializare. Printre beneficii se numără salariile competitive la care se adaugă bonusurile trimestriale de performanţă, program de lucru flexibil, asigurare medicală, plata training-urilor și a certificărilor, accesul la tehnologie de ultimă generație.Angajaţii AdsWizz sunt încurajaţi să aibă un stil de viaţă cât mai activ, motiv pentru care beneficiază de suport financiar pentru activităţi sportive, li se acordă tichete de masă, fructe proaspete, cafea, ceai, plus carduri-cadou la cele mai importante sărbători de peste an. Se mai adaugă o serie de evenimente anuale organizate la Bucureşti, la care participă întreaga companie, team building-uri, evenimente tematice (board games, Casino, laser tag, pasta cooking show, yoga etc.) și petreceri dedicate familiei angajaților.Vrei să vezi care sunt joburile disponibile la AdsWizz? Acceseazăși rămâi la curent cu ceea ce face echipa pe