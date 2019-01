REPORTAJ Realitatea din datele oficiale: Fermierii români lucrează pământul cu rable / Minister: "Agricultura are un nivel insuficient de dotare, cu utilaje uzate fizic și moral" (II)

Fabrica Semanatoarea in 1970

După privatizarea fabricii Semănătoarea, producția de combine a încetat în 2009 . Astăzi, fermierii care doresc să cumpere o combină, au câteva mărci internaționale la dispoziție, prețurile fiind cuprinse între 120.000 și 350.000 de euro. Chiar și la aproape 10 ani de la închiderea fabricii, utilajele încă se mai găsesc de vânzare, la mâna a doua, pe OLX. Prețul pornește de la 2.000 de euro și ajunge până la 8.000 de euro. Proprietarii spun că încă funcționează foarte bine, chiar și după atâția ani. Dincolo de imaginea nostalgică, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Agriculturii, parcul de combine și tractoare este unul învechit, deoarece fermierii nu își permit să cumpere utilaje noi, prețurile fiind ridicate. Un producător român de combine ar fi putut balansa situația.

Adrian Rădulescu, președintele Asociației Fermierilor din România, spune că utilajele produse la Semănătoarea s-au comportat foarte bine în timp.





"Ele s-au comportat bine, mai ales după Revoluție, după ce au fost introduse motoare bune. Din păcate, nu știu exact ce s-a întâmplat, de nu se mai produc. Probabil concurența, prețul și mentalitatea românilor. Abia acum începem să spunem că facem și noi lucru de calitate. Până acum rămăsesem la mentalitatea vechii Dacii, după care ne-am revenit. Mai sunt fermieri care le folosesc, unii le vând, alții le cumpără pentru piese de schimb", a declarat Rădulescu pentru HotNews.ro.





Fermierii cumpără acum combine de la producătorii străini, printre care și New Holland, compania care a dorit să se asocieze cu Semănătoarea după 90 și să producă în România, însă Guvernul de atunci a ratat această șansă.





"O combină nouă se poate cumpăra doar de la distribuitorii care aduc din import. În funcție de ce marcă și ce capacitate are, prețul este cuprins între 120.000 de euro și 350.000 de euro. Marea majoritate a celor care produc combine, produc și tractoare și atunci fermierii preferă să-și ia ambele produse de la același productor, fie John Deere, New Holland, Ford, Massey Ferguson. Subvenții de la stat nu primesc, dar pot accesa fonduri europene. Pe actualul exercițiu s-au terminat banii", a mai explicat președintele Asociației Fermierilor din România.





Chiar dacă nu se mai fabrică de 10 ani, pe OLX sunt zeci de anunțuri cu combine la mâna a doua de vânzare. Sunt atât modele vechi, cât și modele produse după 1990, cu prețuri cuprinse între 2000 și 8000 de euro.





"Am folosit această combină cât am lucrat, acum este veche. Cine se pricepe mai bine să o repare, ea nu este în formă excepțională, dar merge și acum. Am cumpărat-o de nouă", spune un vânzător din Satu Mare, primul proprietar al combinei. Prețul utilajului este 10.000 lei.





Un alt vânzător, Mihai din Arad, cere pe combină 3.500 de euro: "Acum 3 ani am cumpărat-o, ea este din 1993. Încă mai funcționează, nu am avut probleme mari la ea. Mai trebuie făcute mici chestii, dar în rest nu are nicio problemă, pornește la prima cheie. La piese de schimb este o problemă, nu se mai fabrică".





Potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Agriculturii, parcul de combine și tractoare este unul învechit, deoarece fermierii nu își permit să cumpere utilaje noi, ceea ce duce la un nivel scăzut de productivitate.





"Agricultura din România are un nivel insuficient de dotare, cu utilaje/echipamente, uzate fizic/moral cu impact negativ în productivitate. Mulți fermieri, inclusiv cei din zona montană, au sistemele de producție bazate pe o mecanizare învechită, de calitate slabă și clădiri/facilități de depozitare inadecvate. Activele corporale nu sunt adaptate condițiilor de producție, mai ales în perioadele de vârf. Multe ferme au dificultăți în adoptarea de noi tehnologii din cauza mijloacelor financiare proprii insuficiente și accesului redus la finanțare", se arată în Planul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 - 2020





Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu şi lung, orizont 2020-2030, elaborată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), vine cu cifre și mai îngrijorătoare.





Peste 73% din parcul de tractoare şi combine de recoltat din agricultura Românei au durata de viaţă depăşită, iar dotarea tehnică cu maşini agricole are o influenţă directă asupra performanţei pe piaţă a producătorilor, potrivit documentului, citat de Agerpres.





"Dotarea tehnică cu maşini agricole are o influenţă directă asupra performanţei pe piaţă a producătorilor. Din datele centralizate la nivelul MADR, la sfârşitul anului 2012, în parcul de tehnică agricolă se înregistrau 184.446 tractoare, 24.078 combine de recoltat cereale păioase, 147.471 pluguri, 90.092 grape cu discuri, 73.519 semănători de diferite tipuri etc. Această dotare tehnică a agriculturii presupune o încărcare teoretică de 50,7 ha arabil/tractor fizic, de circa trei ori mare faţă de media europeană şi de 91,3 ha/combină de recoltat cereale în vârf de campanie agricolă. La această situaţie trebuie specificat că peste 73,1% din parcul de tractoare şi combine de recoltat cereale au durata normală de funcţionare depăşită şi, în plus tractoarele din gama de 61-79 CP deţin o pondere numerică însemnată în parcul total (59,2%), urmate de tractorul de 45 CP (24,1%)", se precizează în strategie.





Soluţia prevăzută în document pentru rezolvarea acestei nevoi vizează un sprijin pentru investiţii în maşini agricole pentru producători şi modernizarea unităţilor de procesare a produselor agroalimentare, deoarece creşterea productivităţii în domeniul agricol depinde într-o mare proporţie de mecanizarea sectorului.





"Deşi în ultimii ani parcul de maşini agricole s-a îmbunătăţit şi extins, inclusiv prin existenţa unor scheme de sprijin public co-finanţate din FEADR în cadrul PNDR 2007-2013, este necesară continuarea sprijinului pentru investiţii în perioada următoare. Dotarea cu tehnologii, maşini şi utilaje noi este în continuare o măsură critică de reformă a sectorului agricol în care investiţiile de capital sunt încă mult deficitare. Întrucât parcul de maşini şi utilaje agricole este deficitar şi învechit, pentru a răspunde nevoilor şi obiectivelor agriculturii pe termen mediu şi lung, ar trebui ca până în anul 2030 să se atingă un grad de încărcare teoretică de 35 ha arabil/tractor fizic (echivalent 65 CP). O astfel de ţintă ambiţioasă presupune o investiţie susţinută în dotarea exploataţiilor agricole cu maşini şi utilaje, cu sau fără sprijin din partea fondurilor europene", se mentionează în document.





Potrivit unei analize realizate de UTILBEN , unul dintre cei mai mari importatori de utilaje noi și second hand din România, numărul combinelor din România este în creștere de la an la an, în 2015 ajungând la peste 33.000 unități. În topul preferințelor agricultorilor români se află Claas, urmat de John Deere și New Holland.

HotNews.ro va face într-o serie de reportaje o radiografie a industriei românești și va încerca să vadă ce a mai rămas din vechile fabrici. În total vor fi analizate șase ramuri ale industriei.