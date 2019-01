Airbus avertizează că sunt posibile decizii "foarte dureroase" în cazul unui Brexit fără acord

Cu două luni înainte de Brexit, prevăzut în 29 martie, președintele executiv al constructorului european de avioane, Tom Enders, a publicat un mesaj sumbru. Un avertisment în plus pentru clasa politică din Regat, a doua zi după decizia șoc a gigantului japonez Sony de a-și muta sediul european în Olanda."E o rușine că, la peste doi ani după rezultatul referendumului din 2016, companiile nu își pot planifica în mod corect viitorul", a spus Tom Enders, într-un mesaj video publicat de grupul aeronautic european.Instalat în principalele țări europene, Airbus are peste 14.000 de angajați în Marea Britanie, unde produce aripile avioanelor sale și este dependent de fluiditatea schimburilor transfrontaliere."Dacă va exista un Brexit fără acord, va trebui să luăm la Airbus decizii potențial foarte dureroase pentru Marea Britanie", a avertizat Enders."Ne-au întrebat Puteți exprima clar impactul potențial al absenței acordului? și am fost de acord să o facem, deoarece absența acordului este potențial catastrofală pentru noi", a explicat Katherine Bennett, vicepreședinte Airbus UK, pentru Sky News.Avertismentul lui Enders vine în momentul în care o serie de vești proaste se acumulează pentru economia britanică. Pe lângă Sony, un alt grup tehnologic, Dyson, a anunțat că își mută sediul din Anglia în Singapore - dar a asigurat că decizia nu este legată de Brexit.Ilustrând preocupările sectorului auto, gigantul american Ford a estimat costul potențial pentru 2019 al unui Brexit fără acord la 800 milioane dolari.Jaguar Land Rover a anunțat la rândul său că oprește producția pentru o săptămână, în intervalul 8 - 12 aprilie, pentru a evita perturbările Brexitului.Premierul Theresa May a avut și ea o întâlnire cu liderii sindicali. La ieșirea din 10, Downing Street, șefa confederației sindicale TUC, Frances O'Grady, a declarat la BBC că premierul "ar trebui să înceapă să țină cont de poziția Parlamentului, care dorește să retragă din dezbateri perspectiva unui no deal".Deputații britanici au respins în 15 ianuarie acordul negociat May și UE pentru organizarea Brexitului.