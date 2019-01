MedLife se extinde în Ungaria, achiziționează pachetul majoritar din Rózsakert Medical Center

​MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, trece granița țării și anunță prima tranzacție internațională: achiziționarea pachetului majoritar de 51% al grupului de companii Rózsakert Medical Center, din Ungaria.





Rózsakert Medical Center (RMC) este în top 10 operatori de servicii medicale private din Ungaria. Compania are în componență o clinică multidisciplinară care include și un compartiment dotat cu o sală de mici intervenții chirurgicale și un centru de stomatoloigie. Potrivit reprezentaților companiei, anual le trec pragul peste 40.000 de pacienți. Aceștia accesează o serie diversificată de servicii și investigații clinice și paraclinice de ambulator, dar și o gamă complexă de intervenții în regim de spitalizare de spitalizare de zi, vizând specialitățile oftalmologie, ginecologie, proctologie, dermatologie, chirurgie plastică ș.a..



Grupul de companii a fost înființat în 2001 de către dr. Gyula Csermely, medic ginecolog-obstetrician, iar la 18 ani de funcționare, reunește o echipă de peste 250 de medici și asistenți medicali. S-au dezvoltat continuu, având un ritm foarte dinamic în ultimii ani și au reușit să mențină cele mai înalte standard atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere tehnologic.



La nivelul anului 2017, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 4,2 miloane de euro, potrivit conducerii RMC, compusă din opt membri (dr. Gyula Csermely, dr. Eszter Bodnár, dr. Tibor Elekes, dr. Kinga Jókay, dr. Orsolya Gudor, dr. Imre Bodó, dr. Andor Hirschberg și economistul Vilmos Benkő).



“Este prima mutare a unei companii românești din sectorul medical privat în afara României și suntem mandri că MedLife, liderul pietei de servicii medicale din Romania sparge granițele și duce capitalul românesc mai departe. Ungaria are o piață medicala privata interesantă, in plina dezvoltare. Cred că prin prisma know how-ul nostru în materie de extindere, dar și a bunei relaționări cu acționarii medici ai companiilor integrate deja, vom reusi să dezvoltăm un parteneriat solid pe termen lung. Echipa medicală din Ungaria este foarte valoroasă și credem că împreună vom consolida sistemul MedLife pentru a oferi pacienților din România și Ungaria servicii medicale la nivel înalt. Investițiile alocate pentru această etapă se ridică la 4-5 milioane de euro, urmând ca în perioada următoare să analizăm și alte oportunități de extindere. Europa suferă la capitolul afacerilor transfrontaliere, până acum foarte puține companii au reușit acest lucru, în special în domeniul medical complex, cu clinici medicale, imagistică, laboratoare și spitale sub același acoperiș. Avem șansa de a oferi un exemplu și în măsura în care vom reuși acest lucru, Ungaria și România pot deveni pionieri ai unei companii regionale”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte al MedLife Group.



“Am fost invitați în România să vedem cum funcționează grupul MedLife și am fost sincer uimiți de ceea ce văzut. Am putut vedea cum este practicată medicina de top la standarde internaționale, într-o manieră extrem de bine organizată. Ne-am întors acasă cu gândul că acesta este un grup în care ne-am bucura să ne continuăm cursul și dezvoltarea. Așa a început seria de negocieri. Investiția efectuată nu este o simplă tranzacție, ci este și încorporarea unui partener strategic bine capitalizat, cu o abordare asemănătoare cu cea a noastră. Vom merge mai departe urmând aceeași direcție, obiectivul strategic fiind extinderea și creșterea accelerată”, a declarat dr. Gyula Csermely, CEO-ul grupului de companii RMC.



Planul local de achiziții al grupului MedLife continuă și în 2019, cât și dezvoltarea pe alte segmente de business. “Am creat un sistem medical complex cu acoperire națională, nu există oraș mai mare de 200.000 de locuitori în care MedLife să nu fie prezent. În 2019 vom pune accent pe digitalizare, pe second opinion la nivel național și pe dezvoltarea de centre de excelență la nivelul celor 10 unitati spitalicesti, pentru mai multe specialități, precum neurochirurgie, chirurgie cardiacă, chirurgia peretelui abdominal, ginecologie și traumatologie sportivă. Am crescut foarte mult din punct de vedere al complexității actului medical și acest lucru ne recomandă nu doar în calitate de partener de business, dar și în calitate de partener medical solid”, a încheiat Mihai Marcu, Președinte și CEO al MedLife Group.



Consultanții MedLife în tranzacția RMC au fost Schoenherr, echipa fiind coordonată de Zita Albert (Partner),

Schoenherr Ungaria.