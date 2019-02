[​P] LUXURYIMOB, primul portal care se dedică în exclusivitate pieței imobiliare și de turism de lux din România

LUXURYIMOB înseamnă dedicare, pasiune și profesionalism. LUXURYIMOB oferă expertiză și relații solide cu dezvoltatorii de proprietăți de lux, clienții având parte mereu de îndrumarea specialiștilor noștri în proprietăți de lux.





Luxul este să locuiești și să calătoresti cu stil oriunde ai putea visa, iar la destinație să te aștepte ceea ce te definește, te inspiră, te motivează și te liniștește!

“Bucură-te liber de experiență ta de lux”











Fiind o sursă suplimentară calitativă de promovare a anunțurilor, LUXURYIMOB are potențialul de a vă crește vizibilitatea proprietăților din portofoliu, prin identificare nevoilor dumneavoastră, într-un mediu profesionist, ținând cont de viziunea și pasiunea pentru lux a clienților săi.LUXURYIMOB vine să răspundă necesității unui portal de lux, atât pentru consumatorul final, cât și pentru agențiile de imobiliare și dezvoltatori, proprietarii de hoteluri sau agențiile de turism. Până acum nu exista un spațiu dedicat zonei de luxury și deși pe celelalte portaluri apar cam 60%- 70% dintre oferte ca fiind de lux, în realitate ele nu definesc acest concept și de multe ori nu se încadrează în această zonă, ducând consumatorii finali in eroare. LUXURYIMOB promovează doar oferte de lux, are abonamente la prețuri avantajoase față de concurență, servicii profesionale, dar oferă și posibilități de colaborare. În plus, LUXURYIMOB se poate lăuda cu o gamă incomparabilă de proprietăți excepționale de lux de închiriat și de vânzare, dar acoperă foarte bine și zona de vacanțe din România.Platforma nou lansată oferă fiabilitate în furnizarea de servicii complete pentru toți clienții, fie că vorbim de vânzători, cumpărători sau investitori. În plus, oferim soluții personalizate și sigure, bazate întotdeauna pe nevoile clienților.