VIDEO Afacere de succes deschisă după o căutare pe Google

Două studente la arhitectură cu o pasiune pentru înghețată au deschis o afacere de succes după ce și-au dat seama că hobby-ul lor poate deveni profitabil. "Am stiut că sunt pe drumul cel bun când prietenii mei devorau experimentele mele cu înghețată - biscuiți cu ghimbir și înghețată de ciocolată cu wasabi (...)





Eu și partenera mea, Freya Estreller, am decis să facem o căutare Google (- "camion de înghețată hipster") pentru a vedea dacă ceva de genul experimentelor mele exista deja pe piață. Nu a apărut nimic. După căutare, am văzut o oportunitatea de a transforma hobby-ul meu într-o afacere reală. În 2008, am transformat un camion vechi într-un camion de înghețată, l-am adus la un festival de muzică - și așa s-a născut Coolhaus", spune Natasha Case, fondatoarea și CEO-ul businessului.