[P] ​INTERVIU Holotech Studios: cum poți dezvolta produse globale cu tehnologie de ultimă oră într-o companie indie

Procesul de extindere globală presupune și aducerea de oameni noi în echipă, astfel că Holotech Studios e în căutarea unor ingineri generaliști, fluenți în C/C++, dornici ca munca lor să aibă un impact global. Trei dintre membrii echipei, Cristina, Cosmin și Andrei, împărtășesc câteva dintre experiențele lor în cadrul companiei.E foarte plăcut. Să vezi că munca ta este folosită de alți oameni cu fel de fel de scopuri, de la distracție la educație. La sfârșitul zilei, pot spune că mă bucură foarte mult faptul că am ajutat la construirea unei aplicații cu rezultate și influență vizibilă.Sincer să vă spun, m-am temut întotdeauna de slujbe nesatisfăcătoare. Când aveam 16 sau 17 ani, i-am spus mamei, "eu n-o să lucrez dacă simt că mă duc de nevoie, nu pot, nu-mi place, nu dau randament, stau cu ochii pe ceas așteptând să sune de plecare". A râs. A crezut că mă voi conforma la un moment dat, însă am insistat. La Holotech Studios vin cu drag în fiecare zi. Îmi e dragă echipa, îmi sunt dragi proiectele, cred în acest scop comun pe care îl urmărim, ca echipă. Cred că asta îmi place cel mai mult.Când te gândești la posibilitatea de a lucra la o companie indie sau un startup, primele lucruri care îți trec prin cap sunt flexibilitatea, adaptarea și schimbarea constantă. De când am venit la Holotech Studios mi-am schimbat părerea, caracteristica dominantă acum fiind seriozitatea. Mentalitatea românească și anii de experiență în companii recunoscute local au lăsat de multe ori locul pentru "merge și asa", dar lucrând cu produse recunoscute la nivel global lucrurile se schimbă. Nu pot vorbi neapărat de o presiune extra, dar cu siguranță lucrurile iau o amploare diferită și te dedici cu totul.Să ții pasul cu evoluția tehnologică din ultimii ani a devenit o provocare. Una pe care eu mi-am asumat-o încă din primele zile în industrie. Venind la Holotech Studios, nu mi-am imaginat că voi avea o asemenea deschidere către sistemele de ultimă generație din domeniu. Mi se pare incredibil cum aceste experiențe de realitate virtuală și captură a mișcării, ca să menționez doar câteva, mi-au dezvoltat apetitul pentru cunoaștere și dezvoltare, lărgindu-mi în același timp orizontul profesional.Aș putea spune că îmi ține partea curioasă din mine trează în permanență. Niciodată nu există un moment plictisitor lucrând cu tehnologia Holotech Studios.Chiar dacă sună ca un clișeu, să înveți lucruri noi la un loc de muncă înseamnă foarte mult. Faptul că avem acces la tot felul de tehnologii de care eu nici măcar nu auzisem până să vin la Holotech Studios, mă impulsionează și mai mult să văd cum le pot face mai bune sau cum le pot schimba într-un mod neașteptat.Toate task-urile mele din cei peste 3 ani de când lucrez aici mi-au adus provocări în a le rezolva, lucru care mă împinge să învăț în mod continuu. Asta, combinat cu faptul că toate aceste task-uri îmi trezesc un interes față de ele și nu-mi par deloc plictisitoare, mă fac să spun cu ușurință că Holotech Studios este foarte fain ca loc de muncă.Venind dintr-un context mai puțin tehnic, îmi place foarte mult faptul că învăț constant lucruri noi, colegii sunt oricând dispuși să mă ajute să mă dezvolt și faptul că suntem cu toții realmente investiți într-un produs în care chiar credem.Uneori am impresia că fac parte dintr-o mare afacere de familie. Contribuția fiecăruia e atât de apreciată și încurajată de colegi, încât deseori uiți că lucrezi pentru o companie și pare mai degrabă un proiect măreț al unui grup de prieteni. Recunoașterea noastră la nivel global cred că ne apropie și mai mult. E un sentiment deosebit de plăcut să răsfoiești printre reacțiile partenerilor și clienților noștri, te umple de acel "băi, uite unde a ajuns copilu' nostru!". Port zilnic această mică mândrie în suflet de când lucrez aici.