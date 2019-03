[P] Cristian Ionescu, CEO și Cofondator Instant Factoring: Mediul antreprenorial din ultimii 7-8 ani a avut o dinamică spectaculoasă prin crearea unui eco-sistem propice dezvoltării și sprijinirii startup-urilor

Sunt în antreprenoriat de la varsta de 19 ani, primii 10 ani am activat în domeniul retail-ului, distribuției și producției de încălțăminte.La 29 de ani am demarat o perioada de intraprenoriat si de dezvoltare accelerată pe parcursul a 9 ani în cadrul grupului Coface, inițial cu focus pe România, apoi un rol de dezvoltare la nivel regional în Europa Centrală și de Est.În ultimii 7 ani am revenit în antreprenoriat în consultanță de management și servicii financiare adresate companiilor medii și mari, iar din 2018, în finanțarea companiilor micro și mici, prin intermediul Instant Factoring.Mediul de afaceri actual a evoluat enorm față de perioada 1998 – 2003 cand am început activitatea antreprenorială. Dacă în anul 2000 PIB-ul per capita în România era la un nivel de aproximativ 5.000 USD, anul trecut a depășit 11.000 USD per capita, un salt destul de impresionant. Avem tendința să ne obișnuim destul de repede cu binele și să ne concentrăm pe ceea ce ne lipsește, însă progresul făcut de mediul de afaceri este uriaș, în ciuda neajunsurilor prezente, precum instabilitatea fiscală și turbulențele politice.Gradul de sofisticare al economiei românești, deși încă departe de economiile industrializate din Vestul Europei, este net superior anilor 2000.Mediul antreprenorial din ultimii 7-8 ani a avut o dinamică spectaculoasă prin crearea unui eco-sistem propice dezvoltării și sprijinirii startup-urilor în prima fază de dezvoltare, când acestea sunt cel mai vulnerabile, care cuprinde: incubatoare de afaceri, servicii suport oferite de companii importante de consultanță aproape gratuit, comunitatea de business angels și seed investors care continuă să crească în mod constant; dezvoltarea puternică a volumului de startup-uri în domeniul IT, o creștere a sferei de acțiune a acestora, de la nivel național la nivel global, precum și creșterea atracției acestora pentru investitori internaționali care caută mereu oportunități. Acum 7 ani startup-urile similare unicorn-ului Uipath nu au avut sanse foarte mari de reușită în lipsa unui eco-sistem care să le susțină.Cu riscul de a deveni plictisitor, cel mai mare risc vine din zona impredictibilității fiscale și a cheltuielilor bugetare fără acoperire, fapt ce creează dezechilibre grave în economie.Alte riscuri importante cu impact ridicat sunt: blocajul financiar în creștere cu presiune din ce în ce mai mare pe cash-flow-ul companiilor, prin prelungirea termenelor de plată medii de la 110 zile în 2007- 2008 la 180 de zile în 2016, cu o creștere a ponderii furnizorilor restanți de 45% în totalul datoriilor comerciale, creșterea salariilor în mod artificial prin hotărâri guvernamentale în anumite sectoare cheie, fără să aibă la bază un fundament economic. De asemenea, riscul politic precum și cel fiscal rămân elemente semnificative care creează neliniște și generează neîncrederea investitorilor internaționali, dar și a celor locali care nu știu dacă să continue sau nu investițiile începute sau planificate.Principala resursă este energia personală și pasiunea pentru un domeniu care să te ajute să invingi toate obstacolele, fără să te demotiveze dificultățile și provocările pe care cu siguranță le vei întâlni la tot pasul. Este nevoie de o rezistență ridicată la stres, la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău și la zgomotul puternic generat în mass-media de factorii socio-economici induși de mediul politic.Ca antreprenor trebuie să rămâi concentrat pe atingerea obiectivelor proprii și pe deservirea pieței țintă, să creezi maximum de valoare pentru clienții tăi la un nivel superior concurenților, să ajustezi modelul de afaceri în linie cu schimbarea cerințelor clientului, al tendințelor din piețele externe și să cauți să inovezi în mod constant.Ceea ce astăzi poate părea o soluție ideală, mâine poate fi respinsă de piață.Mediul antreprenorial local ne-a primit cu brațele deschise și ne-a întâmpinat călduros.Avem clienți care deși nu aveau nevoie de finanțare, au dorit să încerce o soluție nouă, inovatoare, să vadă cum se poate și altfel decât în sistemul bancar. Avem o rată de satisfacție de peste 90% din partea clienților care au colaborat până acum cu noi, iar gradul de retenție al clienților este de peste 80%, ceea ce consider că este o dovadă că sunt mulțumiți cu serviciile pe care le oferim. Ne preocupă să îmbunătățim constant experiența lor în interacțiunile cu noi, și să fie satisfăcuți de valoarea pe care o transpunem în afacerea lor în fiecare zi.Îmi amintesc un episod cu unul din clienții noștri actuali care îmi spunea la început: „nu aveam domnule nevoie de bani, dar am vrut și eu să vad că se poate, că e adevarat și că merg și la noi fintech-urile despre care tot citisem în presă”, sau un alt client care îmi spunea că se ciupea și nu îi venea să creadă că în 24 de ore avea banii în cont după ce trăise săptămâni de stres încercând să acceseze o finanțare după modelul clasic.Gradul de digitalizare și nivelul integrării tehnologiei în mediul antreprenorial local nu este la un nivel ridicat, însă acest lucru se schimbă în fiecare zi. Există un număr limitat de companii din piața noastră țintă care utilizează tehnologia pentru desfășurarea activităților zilnice. După ce epuizăm acest segment care este deja familiarizat cu utilizarea serviciilor digitale, ne vom reorienta strategic pentru a-i atrage și pe ceilalți care încă sunt obișnuiți cu accesarea serviciilor financiare în mod "analog".Vedem că digitalizarea, deși ajută, nu înlocuiește nevoia oamenilor de comunicare, de a ști că la capătul celălalt este cineva de încredere, cu care rezonează și care le înțelege nevoile.Avem multiple exemple când potențialii noștri clienți vor să ne cunoască, să ne întâlnim față în față, să vadă că existăm ca persoane și să le explicăm verbal ceea ce facem. Deși noi insistăm că totul se poate desfășura online, fără niciun contact personal, le înțelegem nevoia umană de a sta "ochi în ochi" și a vedea cine este în spatele afacerii și cu cine construiesc o relație, iar această componentă este importantă și nu cred că o putem ignora sau elimina, vine din procesul nostru evolutiv.Misiunea Instant Factoring este de a sprijini și ajuta companiile mici și micro-companiile să se dezvolte și să aibă succes pe piață, prin oferirea accesului la produse financiare flexibile și croite pe nevoile lor. Prin urmare obiectivele mele și ale Instant Factoring pentru 2019 sunt legate de îndeplinirea acestei misiuni.Un prim obiectiv este să creștem volumul de finanțare cu peste 400% în acest an, lucru absolut realizabil ținând cont că baza de referință este redusă, noi începând activitatea în Aprilie 2018. Apoi o altă țintă importantă este să atingem profitabilitatea operațională în România, pe care am estimat-o în trimestrul IV al acestui an.Avem un buget de investiții pentru dezvoltarea organizației pentru 2019 de peste 1 milion euro și țintim deschiderea a încă două noi piețe în 2019, în țările din jurul României. Prima nouă destinație este Croația întrucât avem acolo un partener local cu o bogată experiență în managementul riscului și care a construit companii sustenabile și solide operațional pe parcursul carierei sale. Pentru a doua piață, analizele sunt aproape de final, iar decizia va fi luată în următoarele săptămâni.Până în la finalul primului semestru ne pregătim să atragem o investiție de capital din partea unui fond internațional de tip Venture Capital care să ne ajute să continuăm să dezvoltăm partea de tehnologie și să ne sprijine în accesarea noilor piețe.Motto-ul nostru este "One Team - One Dream" care ne inspiră și ne motivează să facem tot ce ne stă în putere pentru a servi micile și microcompaniile care apelează la serviciile noastre.