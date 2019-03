VIDEO Viorica Dăncilă, la semnarea unui memorandum de înțelegere cu Dubai Ports: Portul Constanța e de o importanță majoră. Ne interesează prezența companiilor din Emirate

Răzvan Cuc a semnat cu Sultan Ahmed Bin Sulayem, la Palatul Victoria, în prezența premierului Viorica Dăncilă, memorandumul de înțelegere între Ministerul Transporturilor și compania guvernamentală DP World din Emiratele Arabe Unite.





„Prezența dumneavoastră aici pentru semnarea memorandumului de înțelegere între compania DP World și Ministerul Transporturilor este o dovadă clară a prieteniei care ne leagă și un moment important pentru ambele state. Astăzi (duminică - n.r.) deschidem calea unei colaborări mai extinse în domeniul transporturilor și infrastructurii de transport, în contextul semnării în februarie 2019 a Acordului de concesiune pe termen lung pentru operarea terminalului de containere din Portul Constanța. Experiența dumneavoastră în acest domeniu va fi cu siguranță un factor esențial de acum înainte”, a afirmat Viorica Dăncilă duminică, la Palatul Victoria, potrivit Mediafax.Șeful Executivului a adăugat că România încurajează Emiratele Arabe să investească aici, iar țara noastră are o tradiție de cooperare în acest sens cu Emiratele, principalul partener în zona Golfului.„Portul Constanța are pentru noi o importanță majoră, are o poziție strategică și un potențial uriaș care, din păcate, nu a fost folosit până acum la nivelul la care ar fi putut fi. Prin programul nostru de guvernare ne-am propus să devină port regional, de aceea orice investiție e mai mult decât binevenită. E important ca această zonă să devină dinamică și să dobânească locul pe care îl merită la nivel internațional. Suntem interesați de o prezență substanțială a companiilor emirateze în acest sector și încurajăm oamenii de afaceri din Emiratele Arabe Unite să investească în România. România se bucură de o îndelugată tradiție de cooperare, stat care reprezintă principalul partener al țării noastre în zona Golfului. Apreciez că ne aflăm într-o etapă importantă a consolidării cooperării bilaterale, în care dorim să dezvoltăm dialogul pe toate palierele de interes”, a completat Dăncilă.La rândul său, președintele Dubai Ports, Vămi și Zona Liberă și președinte al Autorității Maritime a orașului Dubai, Sultan Ahmed Bin Sulayem, a afirmat că are activitatea în România încă de la sfârșitului anilor '90, iar Portul Constanța este o poartă de intrare către Europa. Oficialul străin a precizat că reprezentanții companiei lucrează la un sistem digital care să faciliteze legătură între comercianții care cumpără produse din diverse zone ale globului.„Activăm în România de foarte mult timp aici. Suntem aici de la finele anilor 90. Pe vremea aceea compania noastră se numea Dubai Port Companies. De atunci am evoluat foarte mult. În vremea aceea gestionam două porturi, constanta era al treilea. Azi gestionăm 80 de porturi în întreaga lume. Gestionam peste Anul trecut 71 milioane de containere înc ele peste 80 de porturi, iar capacitatea reală e de 91 milioane de containere în cele 90 porturi. Constanța e un port foarte important la Marea Neagră. Aș vrea să mulțumesc doamnei premier și Guvernului României pentru încrederea pe care ne-a dat-o în gestionarea acestui port. Credem că ce se va face acolo este un lucru important. Pentru noi Portul Constanța, pe traseul dinspre China reprezintă poarta principală de intrare către Europa. Dezvoltăm un sistem digital care ne va permite să conectăm clienții care cumpără produsele în diferite zone ale lumii. Informația e foarte importantă la ora actuală. Informația datorită tehnologiei de ultimă generație se află acum în top. Am discutat și analizat cum conectăm sistemul aerian, cu cel maritim și terestru”, a declarat Sultan Ahmed Bin Sulayem.Acesta a mai spus că, din cauza restricțiilor din Bosfor, Emiratele Arabe au în prezent un proiect de a construi un canal pararel pe strâmtoarea Bosfor, în termen de cinci ani, și deja au fost discuții cu autoritățile turce în acest sens.„Singurul obstacol pentru a manevra navele în Portul Constanța sunt restrictiile din Bosfor, din Turcia. În prezent, avem un proiect de a construi un canal paralel pe strâmtoarea Bosfor care va fi supus mai puținor restricții și credem că e o veste bună. Am discutat cu oficiali din Turcia și și-au da acordul pentru acest proiect și când va fi gata, în termen de 5 ani, cred că va fi un câștig foarte mare. încurajarea din partea Guvuernului și modificările legislative făcute de Executiv au fost de asemenea un semnal de încurajare pentru noi și sperăm ca mai multe companii emirateze să vină aici pe viitor. În timpul vizitelor bilaterale au fost convenie acorduri între cele două părți care au avut ca scop înmcurajarea investițiilor, lucru pe care îl putem dovedi prin prezența noastră, prin investiția din agricultură. Vă asigur că vom lucra foarte mult. Suntem experți în România și acum avem un Guvern care încurajează investitorii să vină aici”, a conchis președintele Dubai Ports.Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a afirmat că semnarea memorandumului reprezintă o oportunitate pentru oamenii de afaceri din Emiratele Arabe de a investi în România.„Dinamizarea dimensiunii economice a relațiilor cu statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului constituie un punct important. Din 2016 și până acum Ministerul Transporturilor și Guvernul au deschis calea către domeniul infrastructurii. De aceea prezența dumneavoastră în România e esențială pentru a dezvolta investiții de o importanță majoră pe teritoriul țării noastre. Oamenii de afaceri din Emiratele Arabe vor avea noi oportunități de a face afaceri în România. Sunt convins că pe viitor vom semna noi contracte care vor da șansa dezvoltării României și creări a noi locuri de muncă. Prin semnarea azi a acestui memorandum ne manifestăm aprecierea față de DP World la Constanța și dorința de a ne dezvolta colaborarea pe toate modurile de transport”, a conchis Cuc.