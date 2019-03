[P] Fortech încheie 2018 pe un trend ascendent și începe în forță 2019

​Fortech, o companie de software cu 700 de ingineri, premiată în repetate rânduri de Deloitte sau EY și partener de servicii IT pentru companii din SUA și țările vest-europene, încheie anul financiar 2018 pe un trend ascendent și începe în forță primul trimestru din 2019.





2018 a marcat o nouă etapă de creștere pentru Fortech. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 28.5 milioane de euro, cu 24% mai mare față de exercițiul financiar al anului precedent.







Fortech începe în forță anul 2019, cu schimbări la nivelul structurii organizationale și de leadership, dar și cu extinderea activității la nivel internațional, prin deschiderea unui nou birou în SUA și a unui centru regional în România.







În primul trimestru al anului, organizația a fost recunoscută în topul celor mai antreprenoriale companii de software din România, clasându-se pe locul al 2-lea în cadrul prestigioasei competiții de business organizată de EY România. Acest premiu vine ca o încununare a multiplelor recunoașteri Deloitte Fast 50, pe care Fortech le-a primit în anii anteriori.





“Sunt mai mult decât recunoscător pentru ceea ce am reușit să realizăm în cei 15 ani de când am intrat pe piața de servicii software, mai ales considerând că suntem o companie cu capital 100% românesc și am construit totul de la zero. Am reușit să învățăm din interacțiunile de business și să ne adaptăm constant la o piață dinamică și la cerințe software tot mai complexe.Această orientare spre flexibilitate ne-a ajutat să evoluăm și să ajungem astăzi în topul companiilor de software outsourcing din România. În prezent, avem în vedere o redefinire a obiectivelor strategice, cu scopul de a trasa o rută de creștere organică, neforțată a companiei și de a genera valoare adaugată pentru un spectru mai larg de clienți”, a declarat Călin Văduva, CEO Fortech.





Extinderea portofoliului de clienți





Portofoliul Fortech a crescut la aproape 200 de clienți, spre finalul anului 2018. Evoluția este determinată de întărirea colaborărilor cu partenerii actuali dar și prin dezvoltarea de noi relații comerciale.







Baza de clienți se împarte între SUA, care reprezintă 45% din afacerile organizației, și țările din Europa de Vest, cu o pondere de 55%.





Creșterea financiară





În plan financiar, Fortech a urmat și în 2018 o traiectorie ascendentă. La finalul anului financiar, compania a înregistrat o creștere de 24% a cifrei de afaceri comparativ cu anul financiar precedent, înregistrând o evoluție de la 23 milioane euro la 28.5 milioane euro. Creșterea a fost generată de extinderea relațiilor comerciale cu parteneri din SUA și Vestul Europei.





Dezvoltarea capacității organizaționale





În ultimii doi ani, Fortech a continuat să învestească în redesenarea structurii de top management, în dezvoltarea expertizei tehnice și de leadership, dar și a procesului de dezvoltare și livrare de software pentru a susține creșterea companiei la următorul nivel.







Astăzi, Fortech, a depășit numărul de 700 de ingineri, înregistrând creștere la nivelul echipei din Cluj dar și a centrelor regionale din Oradea și Iași. Doar în ultimul an capacitatea celor din urmă a crescut cu 30% comparativ cu anul anterior. Compania vizează deschiderea celui de-al 3-lea centru operațional regional în această primăvară.







Îmbunățărirea competențelor echipei





Fortech acoperă o gamă completă de aplicații software de la desktop, web, mobile, embedded sau cloud, precum și abordări arhitecturale noi și metodologii de management de proiect adecvate la specificul proiectului clientului.





Adițional, compania a investit în explorarea și crearea de proiecte pilot care integrează trendurile momentului în materie de tehnologie, de la Big Data, AI sau Blockchain. Preocuparea Fortech s-a axat preponderent înspre construcția unui context de învățare pentru echipă și testarea de ipoteze alături de clienții care au avansat o nevoie de business în aceste direcții.





Urmărind o adaptare constantă în direcțiile indicate de nevoile clienților, Fortech și-a îmbogățit oferta de servicii, avansând rapid de la un stadiu de explorare a unor tehnologii sau direcții noi la unul de integrare și scalare.







Promovarea excelenței operaționale







Departamenul de Project Management, integrat în anii recenți în structura de bază a organizației, a continuat să optimizeze procesele interne ce susțin dezvoltarea și livrarea serviciilor de software. La nivelul întregii organizații, este promovată o mentalitate de tip Agile și abordarea unor metodologii de project management specifice fiecărui proiect în parte, în funcție de complexitatea acestuia și de claritatea specificațiilor tehnice.







Susținerea inovației







În ultimul an Fortech a continuat să învestească în dezvoltarea și susținerea ecosistemului de startup-uri. Compania și-a unit forțele cu 3 startup-uri din SUA pentru a parcurge drumul de la idee la produs și manifestă în continuare o preocupare în această direcție. Un parteneriat cu Fortech deschide drumul spre expertiza tehnică solidă, cunoștințele de business și oportunități de finanțare.