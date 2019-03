Florin Susanu este noul director general al Tarom - surse

Compania aeriană nu avea Consiliu de Administrație (CA) de la sfârșitul săptămânii trecute. Ședința CA a fost convocată pentru miercuri, de la ora 21.00, deși inițial era programată pentru vineri.Miercuri seară, a fost ales un nou Consiliu de Administrație, care a decis înlocuirea lui Werner Wolff din funcția de director general cu Florin Susanu, director de zbor în cadrul TAROM, au declarat pentru HotNews.ro surse oficiale. Lui Werber Wolff îi expiră mandatul joi.Werner Wolff, fost şef al reprezentanţei BMW Timişoara-Arad, era în funcție din 20 noiembrie 2017, fiind atunci al patrulea director numit la Tarom în mai puţin de trei luni. La Tarom, Wolff avea un salariu brut de 45.441 de lei, lunar, conform datelor de pe site-ul Tarom.Florin Susanu a mai fost director general al Tarom, interimar, în 2017 după demisia directorului de atunci Eugen Davidoiu.Ministrul Transporturilor anunța miercuri seară că un nou director general va fi numit joi, dar a refuzat să îi spună numele. De asemenea, Răzvan Cuc a mai susținut că atunci când și-a dat demisia din primul mandat, între ianuarie și octombrie 2017, Tarom avea în conturi 80 de milioane de dolari, iar acum are în conturi 14 milioane de dolari."Am avut o discuție cu domnul Wolff care mi-a spus că sunt pierderi la combustibili, peste tot. Toată lumea este vinovată, mai puțin el. N-am nicio problemă, poate omul are dreptate. Dar așa cum domnul Tudose l-a girat pe domnul Wolff și alți membrii din Consiliul de Administrație, de-acum intrăm noi cu oamenii din aviație, să facem ce trebuie. (...) Noul director general este din domeniu. Este om de meserie. Ce-a fost până acum a fost la Tarom epoca lui Tudose”, a precizat Cuc.La Tarom au loc și verificări ale Corpului de control al premierului. "Obiectivele acțiunii de control constau în verificarea respectării dispozițiilor legale privind organizarea și funcționarea TAROM S.A., regulile care guvernează sistemul de administrare și control, precum și circumstanțele în care două aeronave Airbus A310 au fost înstrăinate în anul 2018", anunța Guvernul la sfârșitul lunii ianuarie Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) Tarom este formată din Mircea Boștină (reprezentant al Romatsa), Cristinel Smadu (reprezentant al Companiei Naționale „Aeroporturi București S.A.), Marian Buică (reprezentant al SIF Muntenia SA) și Cristina Comsa (reprezentant al MT), potrivit site-ului companiei.Flota Tarom cuprinde 25 de aeronave, dintre care cea mai mică are 48 de locuri și cea mai mare are 189 de locuri, iar una medie este de 100-120 de locuri. Compania naţională operează peste 60 de destinaţii proprii şi destinaţii deservite de partenerii code share. Înfiinţată în 1954, Tarom își desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Aceasta este membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993 și a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010, o alianţă aeriană globală.