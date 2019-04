În România, erau în 2017 aproape 512.000 de micro-companii active care au realizat o cifră de afaceri agregată de peste 139 miliarde lei (o medie de 271.785 lei per companie), angajând 1,1 milioane persoane active (2,4 angajați per companie), cu un profit consolidat de 28 miliarde lei (20% din cifra de afaceri realizată și o medie de 54.708 lei per companie), arată datele Instant Factoring.

Citeşte continuarea pe StartupCafe.ro