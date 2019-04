INTERVIU Țigările clasice vs device-urile care încălzesc tutunul. Care sunt mai sigure și de ce? Christopher Proctor, Chief Scientific Officer în cadrul BAT: Device-urile care încălzesc tutunul sunt mai puțin riscante decât țigările

Proiect Smile Media

Produse care încălzesc tutunul (THP-uri) – produse ca glo

Produse pentru vapat (adesea numite țigări electronice)

Tutun pentru uz oral și produse cu nicotină – de exemplus snus, snus umed și pliculețe fără tutun pe bază de nicotină

Pentru consumatori – care, indiferent de categorie, vor o gamă largă de produse și de aceea le oferim consumatorilor o alegere de calitate superioară, produse inspiraționale și inovatoare de-a lungul întregului spectru de risc. În momentul de față, acest lucru înseamnă să oferi nu doar țigări, ci produse cu potențial semnificativ de reducere a efectelor nocive, precum țigara electronică, produse care încălzesc tutunul, tutun pentru uz oral și produse cu nicotină.

PRRP-urile au potențialul să contribuie la reducerea efectelor nocive, prin urmare și potențialul de a reduce povara morții si bolilor cauzate de fumat.

PRRP-urile au potențialul să fie mai profitabile decât țigările și aici ne referim la sustenabilitatea afacerii noastre și la performanța continuă pe care o arătăm investitorilor noștri.

Ne luăm angajamentul ca acest lucru să funcționeze bine și să oferim consumatorilor aceste produse noi inovatoare.

Ne luăm angajamentul să ne transformăm afacerea.

Industria noastră nu se va schimba peste noapte – acesta este începutul unei schimbări uriașe.

Suntem de părere că prin furnizarea de produse inovatoare și de calitate superioară, milioane de fumători vor alege din ce în ce mai mult să facă trecerea către PRRP-uri.

În acest moment, există 3.2 milioane de vaperi în Marea Britanie. (de 4x mai mult decât în 2012)

Există aproximativ 7.4 milioane de fumători în Marea Britanie.

Dintre vaperii actuali din Marea Britanie, aproape jumătate s-au lăsat de fumat (52%).

Dintre vaperii actuali din Marea Britanie, 44% sunt fumători care încearcă să se lase.

Reglementare adecvată;

Fumătorii adulți care adoptă aceste produse;

Dacă produsele oferă o alternativă viabilă și satisfăcătoare la țigările tradiționale

Când vorbim despre a le oferi fumătorilor o gama de Produse cu Potențial de Risc Redus (PRRP-uri) ne referim la toate produsele noastre din această categorie. Mai exact vorbim despre: produse pentru vapat, produse care încălzesc tutunul, tutun pentru uz oral și produse cu nicotină. Folosim termenul PRRP-uri când ne referim la produsele din tutun și nicotină care, în baza cercetărilor disponibile, s-au dovedit a avea un risc redus, sunt predispuse să aibă risc redus sau au un potențial de risc redus, dacă se trece exclusiv la utilizarea acestor produse în comparație cu continuarea fumatului tradițional.Produsele cu Potențial de Risc Redus sunt împărțite în 3 categorii:Produsele pentru vapat, cunoscute ca țigări electronice, nu conțin tutun. Acesta folosesc un lichid cu nicotină cu un grad de puritate de cea mai înaltă calitate, glicerină vegetală, propilenglicol și arome.Majoritatea produselor pentru vapat (țigări electronice) se bazează pe tehnologia “bobină și fitil". Bobina – cunoscută ca atomizor – încălzește un fitil de bumbac care transportă lichidul, producând vaporul care este inhalat.În decembrie 2018, BAT a lansat Vype iSwitch și Vype iSwitch Maxx, care utlizează în premieră mondială tehnologia cu lamelă Puretech. iSwitch este primul produs pentru vapat care nu se bazează pe tehnologia “bobină și fitil", folosind în schimb o lamelă care oferă o experiență de vapare care anticipăm că va fi mai satisfăcătoare pentru fumători din punct de vedere al gustului superior și al livrării de nicotină.În general, produsele pentru vapat sunt fie sisteme închise, fie deschise. Sistemele închise conțin un cartuș închis cu lichid, care trebuie înlocuit după utilizare. Sistemele deschise permit vaper-ului să reumple lichidul și să amestece aromele după gustul și preferințele fiecăruia.Produsele care încălzesc tutunul utilizează tutun, dar nu îl ard, ceea ce duce la eliberarea a mult mai puține substanțe nocive comparativ cu cele pe care le întâlnim în fumul de țigară.Produsul care încălzește tutunul – glo - este format dintr-un dispozitiv alimentat cu baterii care încălzește niște stickuri din tutun special concepute până la o temperatură de circa 240 grade Celsius. Dispozitivul funcționează pe baza unui sistem de încălzire electric care încălzește tutunul, iar acest proces produce un aerosol cu nicotină cu gust de tutun pe care utilizatorul îl inhalează.Pentru că produsele pentru vapat și produsele care încălzesc tutunul nu ard tutunul, vaporii/aerosolii proveniți din încălzirea tutunului conțin cu nivel semnificativ mai scăzut de substanțe toxice decât cele specifice fumului produs atunci când tutunul este ars. Acest lucru oferă dovada că produsele pentru vapat/produsele care încălzesc tutunul au proprietăți cu potențial de risc redus comparativ cu țigările tradiționale.Din tot ceea ce știm astăzi, credem că toate PRRP-urile au potențial de a fi semnificativ mai puțin riscante decât țigările atunci când se folosesc ca un înlocuitor exclusiv la fumat. Motivul pentru care spun asta este pentru că este în general acceptat că riscurile asociate fumatului provin din arderea tutunului și nu de la nicotină; iar lucrul cel mai important de înteles despre gama noastră de produse cu potențial de risc redus este că niciunul dintre ele nu implică arderea tutunului.După cum vă așteptați, am realizat numeroase cercetări științifice amănunțite asupra produselor noastre. Rezultatele până la această dată arată nu doar că vaporii de la țigările electronice și de la produsele cu tutun încălzit conțin semnificativ mai puține substanțe toxice cunoscute și în niveluri mult mai scăzute decât cele întâlnite în fumul de la țigările tradiționale, dar și faptul că vaporii au un impact biologic redus asupra celulelor umane, fapt dovedit în cadrul mai multor teste de laborator.Acestea fiind spuse, este important să înțelegem că până nu încheiem testele clinice și evaluarea epidemologică pe termen lung asupra utilizatorilor acestor produse, nu putem avea un răspuns definitiv asupra potențialului de risc redus asupra sănătății în comparație cu fumatul țigărilor, însă pe baza informațiilor actuale credem că acest fapt se va dovedi.În prezent desfășurăm un studiu clinic care se va întinde pe durata unui an, nu numai asupra utilizatorilor de produse pentru vapat, dar și asupra utilizatorilor produselor cu tutun încălzit și ne așteptăm să fim în măsură să raportăm aceste rezultate în 2019. De asemenea, este foarte important să înțelegem că nu suntem singurii care împărtășim aceste păreri. Concluziile noastre asupra vaporilor sunt în linie cu punctele de vedere ale mai multor organisme renumite de sănătate publică precum Departamentul de Sănătate Publică din Marea Britanie (PHE); Colegiul Regal al Medicilor din Marea Britanie (Royal College of Physicians in the UK); Academia Națională a Științei și Ingineriei din SUA și autoritățile din domeniul sănătății din Franța și Belgia. Deși există mai puține cercetări științifice și opinii care să nu aparțină industriei tutunului asupra produselor care încălzesc tutunul, mai multe agenții guvernamentale au început să se uite la aceste produse, iar rezultatele inițiale au fost publicate de grupuri științifice independente din Germania, Olanda și Marea Britanie.Produsele cu tutun încălzit sunt dispozitive care încălzesc, nu ard tutunul. Țigările electronice sunt dispozitive electronice portabile alimentate cu baterii, care încălzesc o formulă lichidă (un e-liquid) – care adesea conține nicotină - pentru a crea vapori care pot fi inhalați; ele nu conțin tutun. Spre deosebire de fumatul unei țigări, atât produsele cu tutun încălzit, cât și țigările electronice nu presupun combustie (arderea tutunului).Este larg acceptat faptul că cea mai mare parte a impactului negativ asociat fumatului este cauzat de inhalarea fumului produs de arderea tutunului.Produsele care conțin nicotină, dar nu presupun arderea tutunului sunt predispuse să emită niveluri mult mai reduse și mai scăzute de substanțe toxice comparativ cu țigările tradiționale și au potențialul de a fi semnificativ mai puțin dăunătoare pentru sănătate.La momentul actual, desfășurăm un program clinic – care include un studiu pe durata unui an asupra fumătorilor care au făcut trecerea fie la produsul cu tutun încălzit (glo) sau au renunțat de tot la fumat – în cadrul căruia folosim markeri biologici care analizează efectele biologice și evaluează schimbările produse în urma acestui proces de tranziție. Acest program va fi urmat de un alt studiu asupra produsului pentru vapat iSwitch. Până la această dată, este cel mai mare și complex studiu clinic efectuat asupra produselor de nouă generație. Studiul ne va ajuta să determinăm modul în care această tranziție pe perioada unui an impactează o serie de indicatori care ar putea fi legați de riscurile asupra sănătății pe termen lung ale populației.De asemenea, am efectuat un studiu clinic pe termen scurt în Japonia pe o perioada de șapte zile. Acest studiu a arătat că expunerea fumătorilor la multe substanțe chimice dăunătoare din fumul de țigară a fost redusă semnificativ când s-a făcut trecerea totală de la fumat la folosirea dispozitivului glo. În unele cazuri, reducerea substanțelor a fost aceeași cu cea a fumătorilor care au renunțat complet la fumat.Nu vindem produse medicale. În relație cu PRRP-urile, ne-am exprimat clar că, deși acestea au un potențial clar de a fi mai puțin riscante decât țigările, nu le-am spune niciodată consumatorilor că acestea sunt “sănătoase" – dacă nu vă doriți niciun risc inerent utilizării produselor din tutun și nicotină și doriți să vă îngrijiți cu adevărat de sănătatea dvs. nu ar trebui să fumați sau să consumați PRRP-uri. Dacă sunteți fumător și cautați o alternativă cu risc redus – atunci PRRP-urile pot fi o opțiune. Și nu spunem doar noi asta – de exemplu în Marea Britanie pentru Stopober (o lună anti-fumat sponsorizată de guvern), țigările electronice au fost recomandate în campania naționala a Sistemul Național de Sănătate (NHS).Foarte important, știm că majoritatea problemelor asociate cu fumatul provin din arderea tutunului – produsele noastre cu potențial de risc redus nu presupun ardere, așadar, bazat pe cercetările pe care le-am efectuat până acum, noi credem că acestea sunt mai sigure decât fumatul. Cu toate acestea, avem nevoie de date pe termen lung și ne luăm angajamentul să realizăm cercetări suplimentare.Din tot ceea ce știm astăzi, credem că toate PRRP-urile au potențialul de a fi semnificativ mai puțin riscante decât țigările. Motivul pentru care spun asta este că este deja general acceptat faptul că riscurile asociate fumatului provin din arderea tutunului și nu de la nicotină; lucrul cel mai important de înțeles despre gama noastră de PRRP-uri, precum glo, este că niciunul dintre ele nu implică arderea tutunului. După cum vă așteptați, am realizat numeroase cercetări științifice amănunțite asupra produsului nostru care încălzește tutunul – glo.Rezultatele până la această dată arată nu doar că aerosolii proveniți de la glo conțin semnificativ mai puține și un nivel mai scăzut de substanțe toxice decât fumul de la țigările tradiționale, dar și faptul că aerosolii generați de utilizarea glo au un impact biologic redus sau nesemnificativ asupra celulelor umane conform mai multor teste de laborator.Acestea fiind spuse, este important să înțelegem că până nu încheiem testele clinice pe termen lung asupra glo, nu putem avea un răspuns definitiv asupra potențialului de reducere a riscului.De asemenea, în comparație cu fumatul, eliberează mai puțin miros și nu produce scrum.Haide să ne lămurim de ce împingem lucrurile așa mult când vine vorba despre PRRP-uri:Nu sunt de acord – la BAT suntem dedicați în totalitate PRRP-urilor și științei din spatele lor. Mai mult decât atât, am facut vaste cercetări știițifice asupra acestor produse – cum au făcut și alte organisme independente – iar dovezile conform cărora aceste produsele au potențialul de a fi semnificativ mai puțin riscante decât fumatul capătă din ce în ce mai multă greutate.Investim foarte mult în activitățile proprii de cercetare și dezvoltare (Research&Development) și colaborăm ori de câte ori este necesar pentru a continua să împingem limitele științei și inovării în PRRP-uri. Atât consumatorii, cât și autoritățile de reglementare se așteaptă din partea noastră să oferim cât mai multe informații despre produsele noastre, motiv pentru care am dezvoltat o serie de teste pentru a înțelege totul, de la modul în care oamenii folosesc produsele în viața de zi cu zi, de exemplu, până la compoziția vaporilor și cum acești vapori influențează celulele umane în laborator.Rezultatele studiilor pe care le-am făcut cu privire la gama noastră de produse pentru vapat până în prezent se îndreaptă în direcția corectă și se aliniază la studiile existente (Departamentul de Sănătate Publică din Marea Britanie și Colegiul Regal al Medicilor), care estimează că țigările electronice sunt cu aproximativ 95% mai sigure decât țigările.Suntem o companie internațională care lucrează la cele mai înalte standarde. Noi luăm foarte în serios activitatea de cercetare și dezvoltare și studiile științifice, precum și integritatea acestora. Publicăm rezultatele științifice și o mare parte dintre ele sunt revizuite de comunitatea oamenilor de știință - este un proces independent și publicăm aceste rezultate care pot fi consultate de toată lumea pe bat_science.comNoi, ca orice companie internațională, suntem, de asemenea, supuși unei examinări riguroase, iar cercetările noastre nu sunt scutite de acest control, ci, dimpotrivă, suntem adesea supuși unui control sporit întrucât activăm într-un sector controversat.Există numeroase studii care au arătat că produse precum țigarile electronice pot fi un instrument eficient pentru fumătorii care caută o alternativă pentru reducerea sau renunțarea la fumat. În septembrie 2018, ASH UK a publicat rezultatele unei sondaj care a arătat următoarele:Departamentul de Sănătate Publică din Marea Britanie și-a publicat raportul probelor asupra țigărilor electronice, care a concluzionat că “țigările electronice sunt asociate cu un număr tot mai mare de tentative de renunțare și tentative de renunțare de succes" și a recomandat ca "oricine a încercat să renunțe ar trebui să încerce trecerea la o țigară electronică. “Un studiu recent realizat de Prof. Peter Hajek de la Universitatea din Londra Queen Mary a descoperit că produsele pentru vapat sunt de două ori mai eficiente pentru renunțarea la fumat decât terapiile de înlocuire a nicotinei.Un studiu făcut de UCL în 2014 asupra 5,863 fumători intervievați între 2009 și 2015 a constatat că persoanele care încearcă să renunțe la fumat fără ajutor profesional au aproximativ 60% mai multe șanse să înregistreze un succes dăcă utilizează țigări electronice decât dacă se bazează doar pe propria voință sau pe alte terapii de înlocuire a nicotinei, cum ar fi plasturii sau gumele.În Marea Britanie țigările electronice au fost recomandate de campania națională a Sistemului Național de Sănătate (NHS).Un raport recent al Academiei Naționale de Științe, Inginerie și Medicină (NASEM), care examinează peste 800 de studii revizuite, concluzionează că “Dovezile sugerează că, în timp ce țigările electronice nu prezintă riscuri pentru sănătate, ele sunt probabil mai puțin dăunătoare decât țigările tradiționale. Acestea conțin un număr redus și niveluri mai scăzute de substanțe toxice decât țigările tradiționale, iar utilizarea lor poate ajuta adulții care fumează țigări tradiționale să renunțe la fumat".Dacă produsele cu tutun încălzit și țigaretele electronice înlocuiesc țigările la nivel global depinde de mai mulți factori:Suedia, unde consumul de snus este foarte răspândit în rândul bărbaților, are cea mai scăzută rată a fumatului din Europa și, de asemenea, cea mai scăzută rată a mortalității de cancer pulmonar masculin, precum și cea mai scăzută rată a mortalității masculine din cauza bolilor asociate fumatului.Acesta este doar un exemplu care arată de ce suntem atât de dedicați să oferim o gamă inovatoare și inspirațională de PRRP-uri.