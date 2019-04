Ambalaje ca la nemți. Grupul german Thimm își continuă investițiile în România

Producătorul de ambalaje german Thimm continuă să-și dezvolte fabricile din zona Sibiului, extinzându-și investițiile. Michael Weber, șeful Corporate Marketing al firmei, declară pentru presa locală din Göttingen că "dezvoltarea continuă a capacităților de producție este un demers consecvent în strategia noastră de internaționalizare și de investiții". Complexa instalație, pusă în funcțiune la mijlocul lunii aprilie, va tripla capacitatea de producție, după cum precizează responsabila pentru comunicare a firmei, Nicole Gloth.

În centrul actualei investiții stă “instalarea unei ultramoderne linii de producție a cartonului ondulat". "Nu numai capacitatea de producție va crește semnificativ, ci și factorii de productivitate și de calitate, precum și flexibilitatea livrării vor fi sensibil optimizați", a declarat Gloth, pentru Goettinger Tageblatt.

Investiția este utilă și pentru angajați. În comunicatul de presă al companiei din 23 aprilie, directorul general al Thimm Packaging SRL, Vasile Sărac, explică: „Pentru echipele implicate în producție, punerea în funcțiune a unei mașini atât de complexe și moderne este o sarcină atractivă și interesantă. Programul de schimb de experiență cu colegii de la fabrica din Eberswalde (Germania) a fost parte a proiectului pe o perioadă de câteva luni. Astfel se susține eficient etapa intensă de punere în funcțiune a mașinii de carton și se face schimb de experiență și expertiză."

Încă înainte de instalarea noului agregat, Thimm a luat măsuri de modernizare a procesării. În plus, depozitul pentru produse finite a fost extins cu 1.600 de metri pătrați. În total, compania a investit în fabrica localizată în Parcul Industrial Șura Mică (Sibiu) circa 10,4 milioane de euro, în ultimii doi ani. "Locația este un element important în rețeaua noastră de aprovizionare, atât pentru clienții noștri români, cât și internaționali", a subliniat directorul de marketing, Michael Weber.

THIMM Packaging srl este parte a companiei multinaționale THIMM THE HIGHPACK GROUP și are ca obiect de activitate producția de carton și a ambalajelor din carton ondulat. Firma are, între timp, o vechime de peste 12 ani pe piața românescă a ambalajelor (din 2006), la care se adaugă experiența și profesionalismul partenerului german.

THIMM Gruppe are sediul în Northeim, din landul Saxonia Inferioară. Compania a fost înființată de Walter Felix Thimm, în anul 1949. Zece ani mai târziu, a început producția proprie de carton. În 1970, în societate a intrat și Klaus Thimm, fiul patronului, sub conducerea căruia s-au pus bazele unei rețele de distribuție europeană. Din anul 2000, firma este condusă de Mathias Schliep (CEO) și Kornelius Thimm (COO).

Din datele proprii ale companiei, în ultimii ani cifra de afaceri a crescut cu 10%, atingând, în 2017, 601 milioane euro. În același an, numărul angajaților era de 3.035, în 19 centre de producție din Germania, Cehia, România, Polonia, Franța și Mexic.