George-Alexandru Ivan, noul director al Companiei Aeroporturi București

George-Alexandru Ivan este noul director al Companiei Naționale Aeroporturi București, cu un mandat provizoriu de 4 luni, ce poate fi prelungit cu încă două luni, a decis Consiliul de Administrație al companiei, potrivit Mediafax.





Consiliul de Administrație l-a revocat din funcție pe Gabriel Stroe, pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.





George-Alexandru Ivan ocupa temporar și funcția de director general adjunct - Direcția Dezvoltare și Administrativ, precum și directorul Direcției Comerciale.





Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a solicitat Consiliului de Administrație al companiei demiterea șefului aeoportului Otopeni, Gabriel Stroe, după ce a efectuat un control joi dimineata, gasind mizerie, ziduri rupte și igrasie.

„Am efectuat in aceasta dimineață o vizită inopinată în principala poarta de intrare a României și anume Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni. Am primit numeroase sesizări din partea pasagerilor nemulțumiți de ceea ce văd în acest aeroport. La fata locului am găsit o mizerie de nedescris în toalete, ziduri rupte, igrasie...La plecări nu exista niciun scaun. Pasagerii sunt nevoiți sa stea pe marginea scărilor și pe pervazul geamurilor. Mizeria și delăsarea pe care le-am găsit aici arată un management defectuos. Arată lipsa unui bun gospodar care să conducă această companie. Lipsa investițiilor este vizibilă, deși ar putea sa existe investiții pentru că aceasta companie are buget generos. Mă declar total nemulțumit de acest management al companiei si cu siguranță românii merita un altfel de management”, a postat Cuc pe Facebook.





„I-am solicitat președintelui Consiliului de Administrație care m-a însoțit la această vizită să procedeze dacă dânsa este mulțumită de ce a văzut acolo să lase lucrurile așa, dacă nu să procedeze la revocarea din funcție a actualului director al aeroportului Otopeni”, a spus Cuc.