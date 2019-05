[P] Săptămâna aceasta: Peste 60 de speakeri de renume, 13 companii de top din industria IT, startup-uri tech și gadget-uri revoluționare vor fi prezente la DevTalks Cluj-Napoca

Willian Martins da Silva – Front End Engineer la eBay

Emma Grasmeder – Code Witch la ThoughtWorks

Jock Busuttil – Freelance Head of Product și fondator Product People

Alex Casalboni – Technical Evangelist la Amazon Web Services

Björn Rabenstein – Production Engineer la SoundCloud

Ties van de Ven – Software Engineer la JDriven și Coach la JCore

În fiecare an, DevTalks Cluj-Napoca reunește profesioniștii IT și pasionații de tehnologie care discută despre cele mai noi tendințe din domeniu și împărtășesc din experiențele proprii. Scenele de anul acesta vor aduce în prim plan noi prezentări și subiecte de discuție despre cele mai dorite tehnologii și trenduri din industria IT. În cadrul celorvor fi abordate subiecte de impact pentru evoluția actuală a industriei IT, respectiv noi perspective asupra tehnologiilor actuale. Participanții vor lua parte la sesiuni tehnice precum Affective Computing – What Is It And Why Should I Care? pe, Concepts that improve the way you think about code pe scena de, Configuration management and service discovery in a serverless world va fi una dintre temele abodare pe scena, despre ultimele noutăți precum Back to the future of JS II: beyond what we can foresee vom afla de pe scenaPe scena devor fi abordate teme despre alte tehnologii care vor contura viitorul precum Blockchain 2.0: from Automotive 4.0 » to Mobility 3.0 » to Smart City 2.0 sau IoT & Agriculture: Precision Farming Challenges.Zona deva fi din nou printre subiectele discutate la această ediție. Participanții vor afla despre noile perspective referitoare la impactul pe care securitatea datelor, Machine learning și Inteligența Artificială le aduc în zona de product management.Cea de-a cincea ediție a evenimentului DevTalks Cluj-Napoca aduce împreună peste, lideri și profesioniști IT atât din România, cât și din Europa. Cu o experiență de aproape 10 ani în domeniu, printre profesioniștii care vor urca pe scenă se află:Parte din experiența DevTalks sunt și zonele special amenajate pentru a facilita interacțiunea dintre participanți și divertismentul în cadrul evenimentului.este locul în care participanții pot interacționa cu reprezentanții companiilor partenere și pot afla mai multe detalii despre proiectele acestora.este dedicată interacțiunii dintre participanți, proces care va fi facilitat și prin intermediul platformei MyConnector. În plus, nici de la această ediție nu vor lipsi momentele de distracție și relaxare, astfel că participanții pot vizita zonacare va fi dedicată distracției și live demo-urilor. În această zonă, Gnex pregătește o serie de concursuri și activări pe trotinere și minidrone, iar cei de la Quickmobile vor prezenta o serie de gadget-uri revoluționare printre care și un videoproiector laser.Tot în zona expozițională va fi prezent și Matei Caravațeanu, băiatul în vârstă de 11 ani care a creat un joc video cu care a câştigat un premiu la o importantă competiţie internaţională din Irlanda. În cadrul DevTalks Cluj- Napoca, Matei va prezenta 3 proiecte realizate în ultimul an: "The Cult este un joc premiat de Blizzard la Coolest Project International Dublin 2018, Best Original Game Design și Midos, un scurt runner cu traseul generat procedural. Cel de-al treilea material, la care încă lucrez, se numește Agartha Lore. Este de departe cel mai complex proiect al meu, o aventură într-un spațiu intraterestru, constituit în jurul unui soare central."DevTalks își propune să susțină inovațiile din domeniul tehnologiei.este spațiul în care cele mai fresh proiecte vor fi expuse, iar anul acesta participanții pot cunoaște echipele din spatele Around25, Eyeware, Notifier App, XVision, CNEO, AudioBrief News, Microsera Technologies, Hero, Fast Rides, Bunnyshell, Beez, Precious Plastic, Auttie App, Nummo powered UberPixel, Verne AR, Xcite.Evenimentul DevTalks Cluj-Napoca este realizat cu sprijinul partenerilor: MHP – A Porsche Company – Main Partner, Metro Systems – Java Stage Partner, Accesa – DevOps Stage Partner, UiPath – Product Management Stage Partner, Softvision – Web & Mobile Stage Partner, EY – Gold Partner, Silver Partners – Telenav, SDL și OSF Global Service.Biletele la DevTalks Cluj-Napoca pot fi achiziționatede pe site-ul evenimentului www.devtalks.ro/cluj/ unde pot fi accesate și mai multe detalii despre această ediție. În plus, portalul de carieră www.hipo.ro sponsorizează 100 de invitații la eveniment. Cei care doresc să obțină un bilet gratuit la DevTalks Cluj-Napoca pot aplica aici: https://bit.ly/2VpmmRb