Ministrul Transporturilor, despre scandalul „ordonanței anti-Uber”: „Eu îi sfătuiesc pe șoferii care au luat amenzi astăzi să se ducă să le conteste în instanță”

Noua ordonanţă elimină sintagma "în mod repetat" din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi. Concret, până acum, persoanele fizice sau juridice care efectuau în mod repetat transport public de persoane, contra cost, erau sancţionate cu amenzi de la 1.000 lei, la 5.000 lei. Însă, odată cu eliminarea acestei sitagme autorităţile nu vor fi nevoite să demonstreze că şoferii Uber, Bolt sau Clever transportă persoane în regim de taxi în mod repetat, este suficent să fie prinşi făcând asta o sigură dată pentru a fi amendaţi.





„Ce am reglementat noi până în acest moment nu interzice UBER să funcționeze pe piață. E un subiect pe care îl folosesc unii în campania electorală. Lucrăm de o lună de zile la proiectul de ordonanță (n.r. pentru reglementarea aplicațiilor de ride-sharing), m-am întâlnit ieri cu reprezentanții Uber, Clever și Bolt. Am avut o discuție, au venit cu anumite sugestii la proiectul de ordonanță. Am discutat și am stabilit că săptămâna viitoare vom avea o altă întâlnire și vom reglementa și acest domeniu”, a declarat joi, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.„Toată lumea spune că s-a interzis Uber. Nu. Noi am dat o ordonanță, ordonanța 21 care vine să combată pirateria. Eu din câte știu piraterie înseamnă să transporți niște persoane și nu declari acele sume. Eu știu că la Uber când faci o comandă se face plata online, se face o dovadă că ai făcut plata. Deci ei nu sunt pirați”, a spus Cuc.„Eu îi sfătuiesc pe șoferii care au luat amenzi astăzi să se ducă să le conteste în instanță. Și eu am fost amendat de poliție și m-am dus și am contestat când am considerat că mi se face o nedreptate”, a răspuns Cuc, fiind întrebat de jurnaliști ce le transmite șoferilor care au fost deja amendați în trafic.„Am discutat cu cei trei reprezentanți, am văzut că au și transmis mesaje către șoferii lor, le-au spus că pot continua să funcționeze. Nu s-a interzis, nu există un act normativ care să obstrucționeze Uber, Bolt sau Clever”, a mai spus Cuc.În prima zi de la intrarea în vigoare a ordonanţei care modifică legea taximetriei (38/2003) care afectează aplicaţiile Uber şi Bolt numărul de şoferi disponibili prin aplicaţii a scăzut cu 25%, iar timpul de aşteptare pentru a gasi o maşină a crescut cu cel puţin 10 minunte. ”Astăzi au fost în medie 25% mai puţini şoferi Uber şi Bolt disponibili, faţă de o zi normala, iar utilizatorii au fost nevoiţi să aştepte cu cel puţin 10 minute mai mult pentru a găsi o cursă”, spune Cătălin Codreanu, preşedintele Asociaţiei Coaliţia pentru Economia Digitală. Acestea sunt primele efecte ale Ordonanţei de Urgenţă care modifică legea taximetriei (38/2003), intrată în vigoare astăzi, 16 mai.”A ieşi sau nu pe traseu rămâne la atitudinea fiecărui şofer, din două motive, în primul rând din cauza ameninţărilor care au apărut pe Facebook la adresa şoferilor parteneri a acestor aplicaţii, din partea taximetriştilor, iar pe de altă parte este şi uşurinţa cu care poliţia poate aplica sancţiuni acum, amenzi şi ridicarea plăcuţelor de înmatriculare”, a mai explicat Cătălin Codreanu pentru StartupCafe.