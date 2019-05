British Steel, unul dintre cei doi mari producători de oțel din Marea Britanie, intră în faliment

Industria grea din Marea Britanie este în plină cădere de zeci de ani, pe măsură ce producătorii se mută în străinătate pentru a profita de costurile forței de muncă mai ieftine. Sectoare precum oțelul, industria extractivă a cărbunelui și construcția de nave aproape au dispărut. Salariul mediu la British Steel este de aproximativ 37.000 de lire sterline pe an, potrivit PayScale, mult peste media națională.





Compania nu a reușit să obțină un acord de salvare de ultimă oră din partea guvernului după ce s-a confruntat cu probleme legate de incertitudinile generate de Brexit, precum și cu costuri ridicate ale energiei și forței de muncă."Înalta Curte a ordonat lichidarea British Steel Limited. Un administrator judiciar oficial a fost numit lichidator", a anunțat guvernul britanic. Este vorba de Ernst & Young LLP, potrivit AFP.Acest administrator va avea ca sarcină organizarea lichidării companiei. Astfel, activele British Steel vor fi vândute pentru a plăti salariații și furnizorii, atât timp cât este posibil.În această perioadă, compania ar urma să producă în continuare oțel, a precizat administratorul.Acest lucru marchează sfârșitul unei companii care a fost creată în 2016 și redenumită pentru a invoca amintirea defunctei companii deținute odată de guvern. Firma de capital privat Greybull Capital LLP a cumpărat activele de la Tata Steel Ltd., din India, într-o afacere care a transformat firma de familie în potențialul salvator al acestei industrii pline de tulburări.British Steel operează două furnale uriașe în Scunthorpe, nord-estul Angliei, și era specializată în oțel pentru construcții și linii de cale ferată. Produce 2,8 milioane de tone de oțel pe an, iar produsele au fost folosite la clădiri precum zgârie-norul Shard din Londra, Hudson Yards din New York și turnurile Petronas din Kuala Lumpur.Într-o declarație, uniunea sindicală GMB a afirmat că o prăbușire a British Steel ar fi devastatoare pentru muncitorii din Regatul Unit și a cerut naționalizarea companiei."Rând pe rând, guvernele Regatului Unit nu au reușit să protejeze mândra tradiție a oțelului, iar acest prim-ministru supraveghează acum moartea sa", a declarat secretarul general al GMB, Tim Roache.British Steel a primit asistență guvernamentală sub forma unui împrumut de 120 milioane de lire sterline (156 milioane dolari SUA) pentru a acoperi costurile taxei europene pe carbon. Dar nu a fost de ajuns. Săptămâna trecută, compania a încercat să obțină finanțare suplimentară din partea guvernului.British Steel produce aproximativ o treime din oțelul U.K., care deja se află în spatele unor țări precum Belgia și Polonia, fără a mai vorbi despre giganții industriei globale, cum ar fi China, Japonia și India.Un tablou departe de zilele de aur din epoca Victoriană, când Regatul producea aproximativ 40% din oțelul lumii. Astăzi, Marea Britanie produce 7,5 milioane de tone pe an, aproximativ 0,4% din producția globală.