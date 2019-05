Unul dintre cele mai mari proiecte din investiții din Ardeal rămâne în așteptare. Se fac lucrări agricole pe o parte din terenul unde la Simeria se va construi o fabrică de mașini de spălat de 110 milioane euro

Șeful diviziei BSH România, Mihai Voicilă, a explicat pentru HotNews.ro că Bosch a achiziționat 42 ha de teren în martie 2018, a cerut apoi autorizație de construire, pe care a primit-o în noiembrie 2018.Construcția nu a început însă nici până acum. De ce?”Practic avem o autorizație de construcție ce are o valabilitate de un an, autorizație ce poate fi ulterior prelungită (...) Decizia legată de data începerii producției se ia după o analiză riguroasă făcută de un grup de experți din cadrul Bosch care țin cont de factori interni, dar și de factori macro-economici internaționali. Ei bine, această analiză nu este finalizată”, spune Mihai Voicilă.Reprezentantul Bosch a explicat că, dat fiind că proiectul așteaptă o decizie finală, ”avem obligații în calitate de proprietari ai unui teren. Suntem obligați să-l întreținem, să-l menținem la un anumit standard. Am optat pentru varianta de a da cuiva acel teren, pentru ca acel cineva să facă servicii cu valoare adăugată. Practic, am dat terenul unui întreprinzător local care cultiva pe acel teren o anumită cultură (...) Din câte știu este vorba de furaje”.Voicilă a spus că este un contract flexibil, astfel că producția poate fi începută rapid din momentul în care se va da undă verde.L-am întrebat pe Mihai Voicilă dacă amânarea are legătură cu situația din țară sau dacă are legătură cu cereri neonorate de către guvern, spre exemplu ajutoare de stat. ”Nu are absolut nicio legătură cu un factor intern, ci are legătură cu un proces din interiorul Bosch, proces care se derulează după unele reguli. Noi suntem cei care facem analize pentru a decide care este momentul pentru a începe investiția”.L-am întrebat pe Mihai Voicilă de ce procesul intern este atât de complicat, mai ales că Bosch a mai făcut o analiză aprofundată și înainte de a cumpăra terenul. ”Între timp s-au mai schimbat lucrurile la nivel mondial. vedeți că economia este în continuă mișcare și noi suntem jucător global și orice factor ne poate influența o decizie de business”.Când va fi totuși luată o decizie? ”N-aș putea să vă spun, dar cu siguranță va trebui să o luăm în acest an, fiindcă autorizația va expira. Nu aici este problema, ci important este ca noi să luăm decizia potrivită și mergem pe principiul acela sfânt: mai bine măsurăm de trei ori și tăiem o singură dată. Este strict o decizie ce ține strict de procesele interne din companie”.Investiția Bosch de la Simeria se face pe un teren de 42 de hectare situat la intrarea de la Simeria Veche pe A1 Deva – Sibiu și lângă alte două drumuri naționale – DN7 și DN66 – precum și de nodul feroviar de la Simeria Triaj.Șeful diviziei BSH spunea în mai 2018 că procesul de selecție a fost complicat și a durat un an și jumătate. Întâi s-au luat în calcul mai multe țări din regiune și România a câștigat. Apoi au fost analizate mai multe locuri din România și câștigătorul a fost stabilit în funcție de criterii de lnfrastructură, logistică și forță de muncă. Locul care a pierdut în finala cu Simeria a fost Făgărașul, care este cu 200 km mai departe de granița de Vest, în comparație cu Simeria.Bosch spuea că la doi ani de la începerea producției, fabrica va ajunge la un milion de mașini/an.