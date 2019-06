Topul celor mai bune companii aeriene din lume

Compania de cercetare aviatică Skytrax a acordat premiul anual pentru cea mai bună companie aeriană firmei Qatar Airlines, care a surclasat câștigătorul de anul trecut, Singapore Airlines. Premiile anuale sunt anunțate în cadrul Expoziției Aviatice de la Paris și sunt horărâte în urma consultării a peste douăzeci de milioane de pasageri, scrie The Indepedent





Topul a fost făcut ținându-se cont de rentabilitate, feedback-ul pasagerilor, ofertele companiilor și siguranța la bordul aeronavelor.Pe locul al treilea se află compania japoneză ANA All Nippon Airways, urmată de Cathay Pacific Airways. Emirates ocupă locul cinci.Directorul executiv de la Qatar Airlines, Akbar Al Baker, a declarat următoarele: „Este un moment mândru pentru compania aeriană, deoarece standardele noastre de inovare și servicii constante au stabilit punctul de referință în industria noastră".Skytrax a acordat, de asemenea, premii pentru cel mai bun echipaj de cabină, cele mai bune companii aeriene low-cost și premii pentru cele mai curate companii aeriene.Singapore Airlines a ocupat primul loc pentru cel mai bun echipaj de cabină, urmat de Indonezia Garuda și ANA All Nippon Airways.AirAsia a câștigat premiul cea mai bună companie aeriană low-cost, urmată de operatorul easyJet din Marea Britanie și compania low-cost Norvegian. Ryanair ocupă locul nouă.1.Qatar Airways2. Singapore Airlines3. ANA All Nippon Airways4. Cathay Pacific Airways5. Emirates6. EVA Air7. Hainan Airlines8. Lufthansa9. Thai Airways10. Japan Airlines1. AirAsia2. easyJet3. Norwegian4. Southwest Airlines5. AirAsiaX6. Jetstar Airways7. WestJet8.Indigo9. Ryanair10. Eurowings