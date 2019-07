INTERVIU Mihaela Oprescu, Head of Brands BAT: Aș recomanda celor care se îndoiesc de studiile coordonate de industrie, să dea atenție unora dintre cele mai importante institute independente de cercetare din lume

Proiect Smile Media

Dorința de a crea un produs cu potențial de risc redus care să fie atrăgător pentru consumatorii adulți de nicotină nu este nouă. Am început acest drum cu mulți ani în urmă. În ultimii 6 ani am investit peste 2,5 miliarde de dolari în cercetarea și dezvoltarea produselor cu potențial de risc redus, precum țigări electronice, produse care încălzesc tutunul și produse cu tutun și nicotină pentru uz oral.Produsul nostru – glo – care nu arde, ci încălzește tutunul a fost dezvoltat vreme de 4 ani la Centrul de Cercetare și Dezvoltare al BAT din Marea Britanie, iar la realizarea sa au lucrat peste 100 de oameni de știință, ingineri, designeri și experți în domeniu. După lansarea sa din 2016 în Japonia, acesta a fost lansat în 2017 și în România, care a devenit astfel prima țară din Uniunea Europeană și a șasea din lume unde a fost introdus dispozitivul cu potențial de risc redus.Cel mai important aspect în dezvoltarea produselor cu potențial de risc redus pentru cei peste 1 miliard de fumători din întreaga lume este acela de a oferi consumatorilor adulți o experiență satisfăcătoare și prin urmare, suficient de convingătoare pentru a reprezenta o alternativă la fumat. Acesta este motivul pentru care căutăm întotdeauna noi modalități de îmbunătățire a experienței consumatorilor noștri. BAT a introdus recent pe piață consumabile cu capsule aromate pentru dispozitivul nostru care încălzește tutunul, fiind prima companie care a făcut acest lucru în România, fapt de care suntem foarte mândri.Capsulele oferă o experiență care poate fi personalizată în funcție de fiecare utilizator: capsula se poate apăsa înainte de a utiliza dispozitivul, la jumătatea utilizării sau aproape de final, lucru care schimbă intensitatea aromei. Sperăm că cei peste 100.000 de români care au ales deja să folosească această alternativă cu potențial de risc redus sunt la fel de entuziasmați de această inovație cum suntem noi.Aceste dispozitive încălzesc, nu ard tutunul și nu produc fum. Este o categorie nouă de produse, despre care reprezentanți din domeniul sănătății publice consideră că au un potențial de risc redus în comparație cu țigările.De aceea am dezvoltat un cadru cuprinzător de studii care evaluează efectele utilizării dispozitivului glo. Până acum, am efectuat o serie de 329 de studii care măsoară impactul utilizării și efectele sale comparativ cu fumatul în ceea ce privește potențialul de reducere a riscurilor. Oamenii de știință au efectuat studii comportamentale, chimice, biologice, clinice și modele populaționale computerizate, iar rezultatele obținute susțin potențialul de risc redus al glo în comparație cu țigările.Mai exact, studiile științifice existente arată că trecerea la un astfel de dispozitiv elimină sau reduce în mod substanțial expunerea la anumite substanțe chimice nocive. Desigur, este nevoie de aprofundarea cercetărilor pentru a demonstra potențialul de risc redus.BAT a investit resurse substanțiale în cercetarea și dezvoltarea produselor cu potențial de risc redus pentru consumatorii noștri adulți. Produsele noastre sunt testate și evaluate în mod continuu, astfel încât consumatorii adulți să poată alege în cunoștință de cauză. Toate aceste studii sunt publicate în reviste științifice de renume, tocmai pentru a fi ulterior analizate independent. Cercetările de până acum arată că prin încălzirea tutunului și eliminarea arderii, aceste produse au un potențial de risc redus în comparație cu fumatul. Deși majoritatea cercetărilor au fost realizate de către industrie, suntem bucuroși să vedem din ce în ce mai multe studii independente care confirmă în mare măsură rezultatele noastre - și ar fi binevenite și alte viitoare analize independente.Spre exemplu, aș cita doar câteva autorități de stat, precum Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR), care a apreciat că emisiile rezultate în urma utilizării dispozitivelor de încălzire a tutunului conțin niveluri „semnificativ reduse” de substanțe cancerigene în comparație cu țigările, deși oferă consumatorilor niveluri similare de nicotină. În aceeași linie, Comitetul britanic pentru toxicitatea produselor chimice din alimente, produse de consum și mediu din Marea Britanie (COT) face referire la o scădere a unora dintre compușii dăunători și potențial dăunători (HPHC) de până la 90% în aerosolii la care sunt expuși utilizatorii dispozitivelor care încălzesc, nu ard tutunul, în comparație cu fumul de țigară. Același Comitet din Marea Britanie a concluzionat că expunerea la compușii cu potențial de risc este redusă în cazul aerosolilor emiși de glo în comparație cu fumul de țigară, dar nu complet eliminată, pentru fumătorii care au făcut trecerea la produsele care încălzesc tutunul.Toate studiile pe care le desfășurăm sunt publicate în jurnale științifice și supuse unei analize efectuate de către comisii independente din cadrul comunității științifice. Totul se face în mod transparent, deoarece credem că aceste produse cu potențial de risc redus au o șansă numai dacă există un dialog bazat pe argumente și date științifice. De aceea toate datele rezultate din studiile noastre sunt publicate pe site-ul nostru.Consumatorii adulți au dreptul de a fi informați la timp și cu acuratețe despre alternativele cu potențial de risc redus la fumat. Cercetarea continuă a acestor produse va contribui la informarea consumatorilor, a autorităților de reglementare și a reprezentanților departamentelor de sănătate publică cu privire la potențialul de risc redus al produselor care încălzesc tutunul și al altor alternative la fumat, precum și la definirea și reducerea la un nivel cât se poate de scăzut a oricăror riscuri. Suntem bucuroși să împărtășim și să discutăm concluziile noastre.Înțelegem că produsele pe care le dezvoltăm transformă modul în care societatea și autoritățile de reglementare se raportează la produsele cu nicotină și va dura ceva timp până toată lumea se va obișnui cu această schimbare. De asemenea, înțelegem că dezvoltarea de produse într-o categorie complet nouă naște nevoia unei cercetări riguroase. Bazându-ne pe studiile realizate până acum, suntem încrezători că rezultatele merg în direcția cea bună. Aș recomanda celor care, din anumite motive, se îndoiesc de studiile coordonate de industrie, să dea atenție unora dintre cele mai importante institute independente de cercetare din lume care au început deja să evalueze impactul acestor produse și au recunoscut în mare măsură potențialul lor de risc redus în comparație cu fumatul: Departamentul de Sănătate din Marea Britanie, Colegiul Regal de Medicină din UK, University College London și Academia Națională de Științe, Inginerie și Medicină (NASEM). Desigur, așa cum se întâmplă în toate domeniile, este mereu nevoie de mai multe studii și ne-am asumat obiectivul de a investi toate resursele necesare pentru a avansa pe acest drum.