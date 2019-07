Reprezentanții aplicației FaceApp răspund acuzațiilor legate de protejarea intimității utilizatorilor

Reprezentanții aplicației FaceApp au adus clarificări asupra modului în care aplicația, devenită virală în ultimele zile, utilizează fotografiile pe care utilizatorii le încarcă. Aplicația a devenit populară mai ales datorită faptului că unele celebrități au ales să o folosească la rândul lor, scrie The Independent Valul de popularitate a adus după sine multe întrebări legate de politica de confidențialitate, utilizatorii ridicând probleme legate de ce se întâmplă în momentul în care acele poze intră în baza de date a aplicației și sunt editate.Cu toate că reprezentanții companiei au dat un răspuns oficial, aceștia nu au clarificat cea mai controversată problemă pe care utilizatorii au semnalat-o. Este vorba despre alineatul aflat în „termeni și condiții” în care scrie că utilizatorii trebuie să accepte faptul că renunță la drepturile de utilizare pe care le au asupra fotografiei.Reprezentanții au afirmat că, într-adevăr, pentru ca poza să poată fi editată aceasta trebuie să fie descărcată pe „cloud”, în serverele lor. Aceștia au mai adăugat că aplicația nu are acces la celelalte fotografii din galeria foto, cum se specula, ci o vede numai pe cea aleasă de utilizator pentru a fi editată. Decizia salvării fotografiei în serverele lor ține de „performanță și trafic", astfel încât utilizatorii să nu trebuiască să încarce în mod repetat o imagine. De asemenea, reprezentanții au mai spus că majoritatea pozelor inserate în aplicație vor fi șterse în 48 de ore.Dacă utilizatorii doresc să elimine datele manual, atunci aceștia trebuie să trimită o cerere, au mai spus reprezentanții aplicației. Totuși este posibil ca acestea să nu fie rezolvate imediat deoarece „echipa de asistență este în prezent suprasolicitată".Reprezentanții au mai afirmat că din cauza faptului că utilizatorii nu se loghează le este greu să urmărească ale cui sunt pozele. De asemenea, aceștia s-au angajat să nu „divulge sau să vândă datele utilizatorilor” altei părți.În cele din urmă, reprezentanții FaceApp au recunoscut că aplicația s-a dezvoltat în Rusia, fapt care a condus la o nouă serie de teorii despre modul în care aplicația ar putea să folosească datele pe care le adună. Cu toate acestea, reprezentanții garantează că nu există niciun motiv de îngrijorare pentru utilizatori.„Chiar dacă echipa de bază de R&D (research and development- cercetare și dezvoltare) este situată în Rusia, datele utilizatorilor nu sunt transferate în Rusia", au mai scris reprezentanții în declarație.