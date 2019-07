[P] Kaufland oferă burse studenților români din spațiul germanofon

Studenții români din Germania, Austria sau Elveția pot accesa o bursă de studiu privată în valoare totală de 6.500 euro (650 euro/lună, timp de 10 luni) oferită de Kaufland România. Este al patrulea an în care retailerul din țara noastră își reconfirmă susținerea pentru performanța în educație oferind această bursă. Procesul de aplicare este unul facil, gândit în două etape, iar înscrierile se pot face până la data de 31 iulie 2019. În plus, la finalul studiilor, bursierii se vor angaja în cadrul companiei pe un post corespunzător pregătirii lor.







Sprijinul financiar oferit de Kaufland este gândit cu scopul de a-i ajuta pe tinerii români să se concentreze în procesul educativ pentru a obține performanță și să își aloce timp suficient pentru pasiunile lor. Kaufland se implică tot mai activ în diverse proiecte educative, numele companiei fiind legat și de propunerea introducerii învățământului universitar dual, ca soluție pentru îmbunătățirea situației din piața muncii. "Ne dorim să fim alături de studenţii români care continuă să performeze şi să inoveze dincolo de graniţele ţării. Performanţele acestora ne-au determinat să ne implicăm în dezvoltarea lor, deoarece noi credem că educaţia stă la baza progresului. Dacă te numeri printre cei care obțin rezultate academice foarte bune și vrei să ai în continuare timp pentru studiu, așteptăm cu interes aplicația ta." afirmă Adina Teleucă, coordonatorul proiectului.





Studenții selectați în anii trecuți au apreciat atât sprijinul financiar, cât și posibilitatea de a adera la alte programe pentru tineri prin care să se familiarizeze cu activitatea companiei, iar ulterior să se angajeze. Evelyn este studentă la Universitatea din Viena și a beneficiat de una dintre bursele Kaufland: "Cu ajutorul bursei am scăpat de grija financiară, iar acest lucru m-a ajutat enorm deoarece am putut să mă concentrez pe facultate timp de un an, fără sa fiu distrasă de la învățat."







Andrei este un alt beneficiar al programului de burse private oferite Kaufland. În prezent acesta studiază în cadrul facultății Hochschule Karlsruhe din Germania, iar bursa primită i-a dat mai multă libertate. "Le recomand cu încredere studenților din spațiul germanofon să aplice pentru această bursă de studiu, deoarece îți permite cu adevărat să te concentrezi pe studiu." spune Andrei.









Atuul pe termen lung al acestui program este angajarea în cadrul Kaufland România după finalizarea studiilor. Irina a studiat în Viena, iar oportunitatea de a lucra în cadrul Kaufland România a ajutat-o să ia mai ușor decizia de a reveni în țară.







"Acum un an primeam vestea mult așteptată legată de obținerea bursei. Planul legat de întoarcerea în România era încă vag, visele abia la început. Chiar și gândul că aș face parte din echipa Kaufland într-un viitor apropiat era încă departe. O vară mai târziu, semnam deja contractul, urmând să mă alătur echipei Kaufland. Visul deja începea să prindă contur și brusc nu mai părea așa departe. Kaufland mi-a fost și familie cât am fost departe de casă, dar a devenit mentor odată ce am revenit în țară.





Bursa a devenit începutul unei cariere frumoase. Oamenii care mi-au călăuzit studiul în Austria mi-au devenit colegi de muncă. Nume pe care le vedeam doar pe internet au devenit cei cu care ies în pauza de masă. Bursa Kaufland a reprezentat piatra de temelie în începutul unei cariere strălucite." spune Irina, CEO Assistant în cadrul Kaufland România.





LINK. Pentru a beneficia de bursa privată de studiu oferită de Kaufland România, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care se numără: să nu fi primit o bursă Kaufland în trecut, să studieze la o instituție de învățământ superior acreditată cu profil economic, tehnic sau socio-uman din spațiul germanofon și să aibă domiciliul în România. Pe lângă acestea, tinerii trebuie să vorbească limba română și germană la nivel avansat și să se remarce prin activitatea academică. Cum va decurge procesul de selecție, etapele acestuia și alte informații utile, pot fi găsite accesând acest