Ediția limitată a unei mașini electrice Volkswagen s-a vândut în totalitate înainte de lansare

Volkswagen a vândut integral ediția limitată a modelului ID.3 înainte să o lanseze oficial. Compania germană a primit 30.000 de rezervări pentru automobilul care face parte dintr-o nouă generație de mașini electrice pe care compania urmează să o dezvăluie la Salonul Auto de la Frankfurt de săptămâna viitoare, potrivit CNN Rezevările pentru noul model ID.3 s-au putut face încă din mai și conform spuselor purătorului de cuvânt de la Volkswagen, Cristoph Dommisch, compania nu avea niciun plan în a crește numărul construirii acestui model gândit pentru a fi vândut în ediție limitată.Persoanele care sunt încă interesate de achiziționarea unui automobil ID.3 1ST sau un model mai vechi din seria de producție ID.3 pot să se mai înregistreze, întrucât Volkswagen a întocmit o listă de așteptare, a declarat Jürgen Stackmann, șeful vânzărilor de autoturisme Volkswagen.ID.3 este primul dintre 70 de modele electrice pe care Volkswagen Group intenționează să le elibereze în următorul deceniu. Compania germană vrea să se concentreze pe construcția de modele electrice datorită presiunii care vine de la autoritățile de reglementare, dar și pentru protecția mediului.ID.3 este primul vehicul construit pe noua platformă modulară de producție de mașini electrice - MEB -, ceea ce reprezintă un semn al investiției uriașe pe care compania o va face. Mașinile electrice anterioare ale Volkswagen, e-Up! și e-Golf, au fost construite pe platforme fabricate pentru autoturisme pe benzină și motorină.„ID.3 seamănă la exterior mai mult sau mai puțin cu modelul Golf, dar are dimensiunile interioare ale unui Passat, deoarece va avea mai mult spațiu în interior", a spus Oemisch, purtătorul de cuvânt de la Volkswagen. Are poate ajunge la viteza de 420 de kilometri, mai mare decât modelele electrice Volkswagen anterioare.Producția modelului ID.3 va începe la sfârșitul anului, iar primele mașini vor fi livrate pe la jumătatea anului viitor.Cele mai multe rezervări pentru modelul ID.3, care au necesitat un depozit de 1.000 € (1.100 USD), au provenit din Germania, Norvegia, Olanda, Suedia și Regatul Unit, conform informațiilor primite de la Volkswagen. Ediția limitată va costa sub 40.000 € (44.000 dolari) în Germania, în timp ce prețul modelului de producție în serie din seria ID.3 fi undeva în jurul sumei de 30.000 € (33.000 dolari).