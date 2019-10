Tarom reintroduce curse directe București - SUA. În vizorul operatorului naţional sunt 3 aeroporturi de pe coasta de Est. Cât ar putea costa un bilet

Compania naţională a făcut deja o cerere pentru orele de aterizare pe tărâm american. Dar ca să reuşească acest lucru, operatorul trebuie să introducă în flota sa avioane care să poată zbura peste Atlantic. Nu este singura cursă lung curier, Tarom ar putea programa şi curse spre China.





Tarom spune că va depune săptămâna asta o cerere oficială pentru a putea opera zborurile spre Statele Unite. În vizorul operatorului naţional sunt 3 aeroporturi de pe coasta de Est.





Este vorba de aeroportul Newark, din Statul american New Jersey, aeroportul Laguardia din Queens, New York şi vestitul JFK din New York. Conducerea Tarom mizează pe JFK.





“Este prima noastră opţiune pentru că ne asigură o conectivitate şi pe continentul american prin parteneriat cu Delta, companie cu Sky Team. Termenul pe care ni l-am impus vizează operarea în sezonul de vară 2020. Estimez începerea operării începând cu luna mai - iunie 2020”, a declarat Mădalina Mezei, director Tarom.





Există însă o serie de paşi pe care compania trebuie să-i facă. În primul rând, are nevoie de avioane.

Pentru a putea opera transatlantic, Tarom trebuie să introducă în flota să 2 aeronave care să poată zbura peste ocean, adică mai bine de 14 mii de km. Desigur, avioanele trebuie să fie mai mari decât acesta. Să aibă 300 de locuri în clasa business, dar şi economic.Ar putea să aleagă din mai multe aeronave care corespund acestor criterii. De pildă, un Airbus 330 sau un Dreamliner 787, însă acest lucru nu a fost deocamdată stabilit.Cert este că Tarom nu vrea să le cumpere, ci să le folosească în leasing operaţional 6 luni cu posibilitatea prelungirii contractului.Pentru a atrage clienţi din toată regiunea, conducerea companiei intenţionează să zboare cu o frecvenţă de 4-5 ori pe săptămână. Preţul biletelor nu a fost stabilit, dar ar putea ajunge la 1.000 de euro dus-întors.Slotul ideal, adică intervalul orar de zbor, ar fi decolarea la ora 10 din Bucureşti, iar după un zbor de aproape 10 ore să aterizeze la New York. Asta ar transforma şi aeroportul din Otopeni într-un hub regional, unde s-ar aduna pasageri din Europa de Est pentru a putea zbura în Statele Unite.Tarom a renunţat în 2003 la zborurile spre New York şi a pierdut atunci sloturi orare foarte bune. Apoi a anunţat în repetate rânduri că şi-ar dori să le reia, dar nu a reuşit până acum.