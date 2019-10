Corporate Report: Fiul șefului Pentagonului lucrează la o companie care licitează pentru un contract; Carlsberg lucrează la sticle de bere făcute din hârtie; Blue Origin a lui Jeff Bezos intră în parteneriat cu trei companii pentru modulul lunar NASA

Prototipul sticlei de bere din hârtie (Foto: Carlsberg) Foto: Pentru Carlsberg, inovația este un mod de a reduce impactul asupra mediului și de a prezenta consumatorilor opțiuni interesante. Sticlele din fibre sunt mai bune pentru mediu decât aluminiul sau sticla deoarece au proveniență sustenabilă și materialul „are un impact foarte redus asupra procesului de producție”, a spus Myriam Shingleton, vicepreședinte pentru dezvoltare la Carlsberg. Ea a punctat că nu se intenționează înlocuirea dozelor și sticlelor cu noile modele, ci compania vrea să ofere consumatorilor o nouă opțiune.





Fiul șefului Pentagonului lucrează la o companie care licitează pentru un contract. Secretarul pentru Apărare Mark Esper s-a retras dintre factorii de decizie pentru un contract de cloud computing în valoare de 10 miliarde de dolari, pentru că fiul său lucrează la una din companiile care licitează pentru contract. Într-o declarație scrisă, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Jonathan Hoffman, a anunțat recuzarea „ca o precauție deosebită de a evita toate îngrijorările cu privire la imparțialitate”.Pentagonul este în stadiile finale pentru selectarea câștigătorului contractului Joint Enterprise Defence Infrastructure, sau JEDI, în valoare inițială de un milion de dolari, dar care ar putea valora 10 miliarde în următorii 10 ani dacă se exercită toate opțiunile. Hoffman nu l-a identificat cu nume pe fiul lui Esper. Luke este identificat pe pagina proprie de Linked-In drept „consultant de strategie digitală” la IBM, unul dintre licitanții pentru contractul JEDI.IBM a fost exclusă din competiție împreună cu Oracle și ambele companii s-au plâns că procesul de contractare este dirijat în favoarea lui Amazon Web Services Inc., o divizie a lui Amazon. Amazon și Microsoft Corp. sunt finalistele contractului.Un judecător de la o curte federală de contestații a decis vara trecută în favoarea aserțiunii Pentagonului că procesul de contractare a fost corect. În august, auditorul independent al Pentagonului a dezvăluit că proceda la o verificare cuprinzătoare a derulării proiectului. Cercetarea cuprindea o investigare a neregulilor potențiale ale unor actuali sau foști oficiali ai Pentagonului implicați în proiect.Hoffman a spus că Esper nu era obligat prin lege să se autorecuze, dar a făcut-o după ce a primit note de informare asupra contractului Jedi. Esper și-a delegat responsabilitățile decizionale către secretarul adjunct al apărării, David Norquist. (The Associated Press). Compania daneză a prezentat două prototipuri ale sticlei din fibre de lemn din surse sustenabile pe care speră să le pună pe piață. O versiune este căptușită cu un film subțire din plastic PET reciclabil care împiedică berea să răsufle. Cealaltă utilizează o căptușeală bio. Prototipurile vor fi folosite la testarea căptușelilor.Carlsberg a început să lucreze la noile ambalaje în 2015 și va mai dura câțiva ani – cel puțin – până vor ajunge la consumatori. Motivele pentru care durează atât de mult dezvoltarea unei sticle de bere eficace sunt faptul că firma trebuie să se asigure că nu alterează gustul băuturii carbonatate, iar tipurile de materiale pe care le caută, cum este căptușeala polimerică bio, nu sunt disponibile comercial. Pentru a mișca lucrurile, Carlsberg a intrat în parteneriate cu experți în ambalaje și alte companii și spune că Absolut, Coca-Cola și LʼOréal se alătură eforturilor sale de a dezvolta ambalaje eficace din hârtie. Mai mulți parteneri pot crea o cerere semnificativă pentru tipurile de materiale necesare.Carlsberg nu este singura companie angajată creativ pentru noi ambalaje. Unilever a încercat calupuri de șampon ca săpunul, periuțe de dinți din bambus și ambalaje reutilizabile pentru a-și atinge obiectivele de sustenabilitate. PepsiCo și Coca-Cola au planuri de vânzare a apei în doze de aluminiu pentru a reduce utilizarea ambalajelor din plastic. Adidas face un pantof reciclabil și Procter & Gamble testează ambalaje reutilizabile pentru hidratantul Olay.Carlsberg a lansat deja unele inovații care contribuie la reducerea deșeurilor. Anul trecut, compania a început să vândă berea în pachete cu doze („snap packs”) care sunt lipite laolaltă, în loc să fie legate cu inele din plastic care adesea sfârșesc prin a polua oceanele și a dăuna vieții animale. Lui Carlsberg și partenerilor le-au trebuit trei ani pentru a dezvolta tehnologia. (CNN Business)Cel mai bogat om din lume vrea să iasă primul în cursa pentru construirea noii nave spațiale care va duce astronauți americani pe Lună. Trei mari companii aerospațiale conduse de Blue Origin, compania de rachete fondată de Jeff Bezos, au anunțat că vor colabora la un proiect pe care-l vor prezenta la NASA.Adminstrația Trump a impulsionat eforturile americane de a reveni pe Lună peste patru ani, vizând 2024 în loc de 2028. Companiile private sunt în centrul acestui program, ceea ce a determinat NASA să recurgă la startup-uri sprintene, ca Blue Origin. Aceasta, lucrând cu corporații puternice, nu numai că va construi nave cosmice pentru agenție, dar va înlocui NASA și la proiectare, toate la un preț fix.Blue Origin, în parteneriat cu Lockheed Martin, Northrop Grumman și Draper Laboratory, va câștiga cunoștințe și experiență care îi lipsesc. Un astfel de pareneriat va permite companiei lui Bezos să preia rolul de lider în eforturile americane de a readuce astronauți pe Lună.O altă companie condusă de un miliardar, SpaceX, a pus ochii pe Marte și fondatorul ei, Elon Musk, a anunțat recent că gigantica navă Starship va merge acolo. Dar a inclus și Luna în planurile sale, compania sperând să ajungă acolo în 2022.Fluxurile de dolari, nu numai de la miliardari, ci și de la capitaluri de risc și investitori instituționali, au schimbat industria spațială. Unele companii au resurse pentru a dezvolta și construi sisteme întregi, ca modulul lunar. În timp ce NASA lucrează la o rachetă mare cunoscută ca Space Launch System și la o capsulă numită Orion pentru misiuni umane în spațiul îndepărtat, nu a început încă lucrul la un modul lunar.În trecut, NASA a condus procesul de proiectare și a utilizat ceea ce s-au numit contracte cost-plus. Companiilor li se rambursa ce cheltuiseră pentru a construi navele spațiale, plus un comision fix pentru serviciile lor. Treptat, NASA a început o nouă abordare în contracte cu preț fix.Spre deosebire de programul Apollo, în care gigantica rachetă Saturn 5 ducea toate componentele necesare aselenizării, NASA va utiliza o coregrafie mai complexă în noul program numit Artemis – sora geamănă a lui Apollo în mitologia greacă. Inițial, NASA va constui un avanpost numt Gateway care va orbita în jurul Lunii. Apoi, piesele sistemului de aselenizare vor fi trimise pe Gateway. Sistemul va consta din trei piese: un modul care va transporta astronauții și componentele de pe Gateway pe o orbită mult mai apropiată de Lună; un modul de coborâre care ajunge pe suprafața lunară; un modul de urcare care-i va readuce pe cosmonauți în spațiu după ce au stat pe Lună.În timp ce primul modul lunar Artemis va duce doar doi astronauți pe Lună, ca în programul Apollo, ei vor avea la dispoziție un spațiu mai mare. Cu vehiculul de urcare amplasat deasupra modulului lunar, astronava va fi ceva mai grea, ceva mai lată și considerabil mai înaltă decât modulele Apollo. Aceasta le va permite o ședere mai lungă pe suprafață. La prima aselenizare cu Apollo 11 din 1969, Neil Armstrong și Buzz Aldrin au stat mai puțin de o zi pe Lună. Cu Apollo 17, ultima aselenizare, Harrison Schmitt și Eugene Cernan au stat puțin peste trei zile.Când toate componentele vor fi acolo, astronauții vor fi lansați într-o capsulă Orion cu o rachetă Space Launch System spre Gateway, unde se vor îmbarca în modulul lunar. Ei vor aseleniza aproape de polul sudic al Lunii. (The New York Times)